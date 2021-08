Kuorma-autoalan kuljettajapula ei hellitä – vuosia eläkkeellä ollut Guy Käcko ajaa edelleen, koska kuljettajia on lähes mahdoton löytää töihin

Kuljettajapulaa paikkaamaan on saatu aiemmin eläkeläisiä, mutta nyt heitäkään ei juuri ole tulossa töihin, sanoo Guy Käcko.

Kuva: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Kuorma-auton kuljettajista on pula etenkin suurissa kaupungeissa. Tarpeeksi moni nuori ei hakeudu ammattiin ja ikääntyvät luopuvat ajamisesta. SKAL peräänkuuluttaa lisää koulutuspaikkoja alalle.

Eläkkeellä oleva Guy Käcko on joutunut tänä kesänä painamaan pitkää päivää kuorma-autonsa ratin takana.

Pohjanmaalta Pedersören Purmosta kotoisin oleva Käcko on ollut eläkkeellä jo viisi vuotta. Hän ajaa silti perheyrityksessään kuorma-autoja päivittäin, koska hänen mukaansa alalla on lähes mahdoton löytää kuljettajia töihin.

– Ajan joka päivä, vaikka en haluaisi. Jos vain löydän kuljettajan tilalleni ja homma toimii, en enää itse aja, Käcko sanoo.

Käckolla on ollut viidentoista kuskin talli. Kuljettajat ovat ajaneet tarvittaessa tai heitä on tarpeen mukaan voinut vuokrata myös muille.

– Nyt sellainen on mahdotonta. Muutama ajaa edelleen, esimerkiksi tänään vuokralla on kaksi kuljettajaa. Vaikeaa on, ja moni muu sanoo samaa.

Guy Käckoa on haastateltu Svenska Ylen haastattelussa Pensionären Guy Käcko kör lastbil varje dag – aldrig förr har det varit så svårt att hitta chaufförer

Osaaminen päivitettävä määräajoin

Suomen Kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:n koulutus-, kuljetustalous- ja ajoneuvosäädösasiantuntija Matti Grönforsin mukaan alalla on etenkin isoissa kaupungeissa pulaa hyvistä kuorma-auton kuljettajista.

Pula osaavista kuljettajista on tunnistettu jo vuosia.

Grönfors pohtii, ovatko esimerkiksi työajat sellaisia, että nuoria ei ala houkuttele.

– En tiedä, voi olla etteivät nuoret halua tehdä töitä epämukaviin aikoihin kuten aikaisin aamulla tai yömyöhään.

Toinen syy kuljettajapulaan voi olla alan ammattipätevyyden jatkokoulutus, joka tulee suorittaa viiden vuoden välein.

Grönfors arvioi, että sen takia etenkin moni kokenut eläkeikäinen kuljettaja valitsee ajamisen lopettamisen, kun pätevyys umpeutuu.

– Koulutus on haastavampi, mikä on hyvä asia. Kuljettajilta pitääkin löytyä osaamista.

Kuorma-auton ajaminen ei houkuttele

SKAL Pohjanmaan toiminnanjohtaja Riikka Kauppisen mielestä liian harva nuori löytää alalle. Lisäksi hänen näppituntumansa on, että nuoret ajavat mieluummin "pitkää linjaa" – eli rekkaa.

– Kyllä tälläkin alalla toiset työtehtävät ovat toisia suositumpia, Kauppinen sanoo.

Kauppisen mukaan Pohjanmaalla ei vielä ole yhtä huutava kuljettajapula kuin Etelä-Suomessa, mutta on vain ajan kysymys milloin ongelma on yhtä suuri myös Pohjanmaalla.

– Olemme jo pitkään sanoneet että koulutuspaikkoja pitäisi lisätä, nyt ammattikuljettajia valmistuu liian vähän. Alan suurin uhka on kuljettajapula.

Myös Guy Käcko uskoo, että työvoimapula kuljetusalalla pahenee edelleen. Haasteeksi tulee muodostumaan oikean henkilön löytäminen oikeaan paikkaan.

– Tällaista tämä on osittain ollut aikaisempinakin kesinä, mutta ei koskaan näin laajalti, Käcko sanoo.

Riikka Kauppinen mainitsee myös "hyvän kuljettajan" ja haasteen saada heidät pysymään työssään. Mikä sitten tekee kuljettajasta hyvän, ammattipätevyyden lisäksi?

– Korostaisin sitä, että alalla on hyvin monenlaisia tehtäviä, mutta kyllä hyvän kuljettajan tunnusmerkkejä ovat oppimiskyky, huolellisuus, joustavuus ja tietenkin kokemus, Kauppinen sanoo.

Kauppinen alleviivaa, että erityistehtäviin kouluttamisen vastuu on työnantajalla.

Guy Käcko kertoo, että ajaa periaatteessa mielellään, mutta nyt työtä on liikaa. Kuva: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Ratkaisua tilanteeseen ei ole näköpiirissä

Guy Käcko siis jatkaa ajamista ainakin vielä.

– Ajan kunnes löydän kuljettajia, joiden alla autot liikkuvat. Mutta toivon että tilanne pian helpottuu, sillä vaikka tykkään ajaa, joudun ajamaan nyt liikaa.

Helppoja ratkaisuja kuljettajapulan ratkaisemiseksi Käcko ei keksi.

Aikaisemmin kuljettajan ammattiin ei tarvinnut opiskella kovin pitkään, vaan se oli ammatti jota oli suhteellisen helppoa kokeilla. Muuttuneet koulutusvaatimukset Käckokin näkee yhtenä syynä tilanteeseen, vaikka ne sinällään ovatkin hyvä asia.

– Nyt vaaditaan koulutusta ja osaamista, joka nostaa ammatin statusta. Se on hyvä, mutta samalla se vaikeuttaa tilannetta sellaisten kohdalla, jotka haluaisivat kokeilla kuljettajan työtä.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 5. elokuuta kello 23:een asti.

