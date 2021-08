Grammy-palkittu Lizzo puhuu kehopositiivisuudesta, mutta kritisoi sen kaupallistamista: "Jos puhuttaisiin vain normaaleista vartaloista?"

Laulaja Lizzon kirjahylly näyttää yllättävän tavalliselta. Maailmankuulu artisti on videoyhteyden päässä kotonaan Los Angelesissa. Taustalla näkyvä vaaleanruskea iso kirjahylly voisi olla kuin kenen tahansa kodista, sillä siellä on kirjoja, valokuvia ja muutama pehmolelukin.

Erityiseksi hyllyn tekee kuitenkin se, että kaiken muun tavaran keskeltä pilkottaa musiikkialan arvostetuimpia pystejä kuten Grammy-palkintoja.

Lizzo, oikealta nimeltään Melissa Jefferson, on tullut tunnetuksi räväkkänä persoonana, joka on tuonut artistina esiin erityisesti kehopositiivisuutta.

Lizzo sanoo Ylen haastattelussa, että keskustelussa kehopositiivisuudesta pitäisi päästä eteenpäin.

Lizzon ura oli kovassa nousussa juuri ennen koronaa. Nyt laulaja kertoo, että pandemia pysäytti kaiken oikeaan aikaan, sillä hän oli loppuunpalanut.

Tauko teki hyvää, sillä muusiikin tekeminen alkoi pikku hiljaa tuntua hyvältä.

– Kun studioon meneminen oli jälleen turvallista, suorastaan ryntäsin sinne. Siellä oli pieni ryhmä muusikoita ja teimme musiikkia. Se on ollut mahtavaa ja tietynlaista terapiaa itselle.

Vuosi autossa asumista ennen tähteyttä

Melissa Jefferson kasvoi musiikin parissa asuessaan lapsena Houstonissa Texasissa. Perheessä kuunneltiin musiikkia rockista gospeliin.

Musiikin monipuolisuus on näkynyt Jeffersonin omassa tekemisessä pienestä pitäen. Kymmenenenvuotiaana hän alkoi soittaa huilua ja teini-ikäisenä hän kiinnostui räppäämisestä. Hän otti artistinimekseen Lizzo, sillä se on erottuvampi versio Melissa-nimen tyypillisestä lempinimestä Lissasta.

Jefferson opiskeli Houstonin yliopistossa klassista musiikkia ja erikoistui huiluun.

Kun Jeffersson oli 21-vuotias, nuori muusikonalku päätti pyrkiä toden teolla musiikkibisnekseen. Hän muutti Minneapolikseen toteuttaakseen unelmansa ja rahattomana hän asui vuoden autossa.

Muutettuaan Minneapolisiin hän alkoi tehdä hip hop -pohjaista musiikkia. Lizzo sai kohtalaista näkyvyyttä Yhdysvalloissa kahdella ensimmäisellä albumillaan, mutta todellista läpimurtoa ei kuulunut.

Se tuli vasta vuonna 2019, kun hänen kaksi vuotta aikaisemmin julkaisemastaan Truth hurts -kappaleesta tuli ilmiö videopalvelu Tiktokissa. Pian kappale nousi Yhdysvaltojen singlelistan kärkeen.

Tämän jälkeen myös hänen toinen vanha kappaleensa, vuonna 2016 julkaistu Good as hell, löydettiin uudelleen ja se alkoi soida radioissa ja soittolistoilla ympäri maailmaa.

Menestyksen kruunasivat viime vuonna kirjahyllyyn saadut kolme Grammy-palkintoa.

Kehopositiivisuuskeskustelussa eteenpäin

Lizzo on tullut uransa aikana tunnetuksi ennen kaikkea siitä, että hän on nostanut esiin kehopositiivisuutta. Hän on halunnut rohkaista naisia olemaan omia itsejään koosta huolimatta. Sanomansa eteenpäin viemiseksi hän on käyttäny hyväkseen erityisesti sosiaalista mediaa.

Laulajan Instagram-tili (siirryt toiseen palveluun) on nimetty itseironisesti lizzobeeating, joka lupailee, että tilin postauksissa Lizzo syö. Useimmisssa kuvissa hän kuitenkin esiintyy paljastavissa bikineissä ja videoissa hän twerkkaa. Tilillä on lähes 11 miljoonaa seuraajaa.

Tiktokissa (siirryt toiseen palveluun) Lizzolla on seuraajia vieläkin enemmän, 17 miljoonaa. Siellä hän on löytänyt uuden tavan ilmaista itseään.

– Löysin uudelleen rakkauteni ruoan laittamiseen. Olen aina rakastanut syömistä, joten miksi en söisi ja kokkaisi myös Tiktokissa.

Lizzo on iloinen, että kehopositiivisuudesta puhutaan yhä enemmän. Hänen mielestään keskustelussa pitäisi mennä myös eteenpäin. Varsinkin kun kansainväliset vaatemerkit ovat tehneet siitä kaupallista.

– Kehopositiivisuuden ydin oli aluksi edistyksellinen ja radikaali, mutta mielestäni sen kaupallistaminen ei enää kata kaikkea. Mitä jos puhuttaisiin vain normaaleista vartaloista?

– Voisimmeko vain sanoa, että hän on sitä kokoa ja toinen toista. Hänellä on iso vatsa tai makkaroita. Mitä sitten? Eihän sitä enää edes huomaa. Jokaisella on oma kroppansa.

Mustien oikeudet

Viime vuonna Yhdysvalloissa nähtiin massiivisia mielenosoituksia sen jälkeen, kun tummaihoinen George Floyd kuoli pidätystilanteessa, kun valkoinen poliisi painoi häntä polvellaan niskasta minuuttien ajan. Black lives matter -liikehdintä levisi myös muualle maailmaan.

Laulaja Lizzo haluaa niin ikään tuoda esiin mustien oikeuksia.

– Olen musta, joten olen koko ikäni ollut tietoinen rodullisesta epätasa-arvosta ympäri maailmaa. Tämä aika on ollut inspiroivaa aikaa radikaalille liikehdinnälle mustien keskuudessa. Mutta se ei ole vielä loppunut.

Muusikko sanoo, että etenkin Yhdysvalloissa tehtävää on vielä paljon mustien aseman parantamiseksi.

– Asioiden täytyy muuttua perustavanlaatuisesti. Vaikka hallitus tekee muutoksia, mielestäni ne eivät ole riittäviä. Mutta kaikki ajallaan. Meidän täytyy vain jatkaa asioiden eteen työskentelemistä.

Korona toi toivotun breikin

Videohaastattelussa vilahtavat välillä Lizzon kädet, joihin on laitettu erittäin pitkät turkoosit tekokynnet. Vaikka julkisuudessa laulaja nähdään räväkkänä persoonana, nyt hän on yllättävän rauhallinen.

Hän kertoo, että korona-aika on muuttanut häntä ihmisenä erittäin paljon. Juuri ennen pandemian puhkeamista hän oli yksi kuumimmista pop-nimistä maailmassa. Samalla armottomasti huipulle pyrkinyt artisti oli aivan lopussa.

– Olen pienestä tytöstä lähtien puskenut itseäni eteenpäin todella kovaa. Sitten kun vauhti oli liian kova, mutta voimia ei ollut lainkaan, aloin luhistua. Minun täytyi opetella, kuinka saan voimani takaisin.

– Pelkkä itsensä rakastaminen ei pelasta, joten minun piti antaa itselleni aikaa. Kun en päässyt oikein minnekään viime vuoden aikana, se oli hyvä alku tälle kehitykselle.

Lizzo on purkanut tuntojaan musiikkiin, jota hän on vuoden aikana tehnyt. Hän on antanut somessa vihjeitä, kenen kanssa musiikkia on syntynyt. Mukana on ainakin supertuottaja Mark Ronson, joka on tehnyt musiikkia artisteille kuten Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga ja Bruno Mars.

Perjantaina julkaistaan Lizzon ensimmäinen kappaleensa kahteen vuoteen. Mukana biisillä on räppäri Cardi B.

– Musiikista on tullut sellaista, joka tuntuu itselle hyvältä. Sain sanottua sellaisia asioita, joita olen halunnut sanoa jo pitkän aikaa. Myös sellaisia asioita joita en ole pystynyt sanomaan, Lizzo paljastaa.

