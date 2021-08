Rauhalinna ällistyttää suomalaisessa maisemassa – kauppaneuvos Kyösti Kakkonen on palauttanut yli 100-vuotiaan pitsihuvilan alkuperäiseen loistoonsa

Saimaan rannalla sijaitseva Rauhalinna on 100-vuotias hirsihuvila, jossa on vaikutteita niin Venäjältä, Sveitsistä kuin Arabiastakin. Venäjän armeijassa työskennellyt kenraaliluutnantti rakennutti huvilan vaimolleen hopeahääpäivälahjaksi.

Saimaan rannalla sijaitseva Rauhalinna on 100-vuotias hirsihuvila, jossa on vaikutteita niin Venäjältä, Sveitsistä kuin Arabiastakin. Venäjän armeijassa työskennellyt kenraaliluutnantti rakennutti huvilan vaimolleen hopeahääpäivälahjaksi.

Kyösti Kakkonen kuvaa Saimaan rannalla sijaitsevan huvilan kunnostamista "himputinmoiseksi urakaksi". Rahaa kulttuuriteossa on palanut kahdeksannumeroinen summa, sillä urakassa on pyritty säästämään vanhaa ja alkuperäistä mahdollisimman paljon.

Savonlinnan kauniissa maalaismaisemissa mutkittelee tie, joka päättyy mäen juurelle. Mäen päällä seisoo ylväänä vanhan roosan sävyinen pitsihuvila, Rauhalinna. Rannasta päin kävellessä huvilalle johdattaa lehmuskuja.

Yli 700 neliön suuruisen huvilan julkisivussa on paljon koristeellisia yksityiskohtia. Kelta-asuisia työmiehiä vilisee pihapiirissä.

Historiaa henkivän huvilan sisätiloja on myllätty isolla kädellä.

– Kyllähän tämä on ollut himputinmoinen urakka. Jos olisin tiennyt mihin olen ryhtymässä, niin olisi jäänyt kaupat tekemättä.

Kauppaketju Tokmannin perustajana tunnettu kauppaneuvos Kyösti Kakkonen osti Rauhalinnan ja yli 100 hehtaarin maa-alueen pakkohuutokaupasta 600 000 eurolla pari vuotta sitten. Hän päätti entisöidä pitsihuvilan alkuperäiseen loistoonsa.

Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen on tyytyväinen alkuperäiseen loistoonsa entisöidystä Rauhalinnasta. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Vuonna 1900 valmistunut Rauhalinna edustaa venäläistä huvila-arkkitehtuuria (siirryt toiseen palveluun) (Museovirasto). Suojeltu rakennus sisältää myös arabialaisia pylväsaiheita sekä sveitsiläistyylisiä leikkaus- ja listakoristeluja.

Savonlinnan Lehtiniemessä sijaitseva Rauhalinna näytti ostohetkellä olevan päällepäin aika hyvässä kunnossa, koska maalipinta oli hyväkuntoinen. Päärakennusta ei oltu kuitenkaan lämmitetty moneen vuoteen.

– Moni kakku päältä kaunis. Pienen pintasipistelyn sijasta useimpia kohteita joutuikin purkamaan osiin ja rakentamaan kokonaan uudelleen, Kakkonen sanoo.

Työmaapäällikkö Hannu Reinikainen kertoo puurakenteiden tuuletusten puuttuneen monessa paikassa ja sisältä löytyi märkää.

– Muun muassa tornia on nyt vahvistettu niin, että sen kahdeksasta alkuperäisestä tukipilarista on jäljellä enää yksi. Kaikki muut on tehty osittain uusiksi.

Yhtä lukuunottamatta kaikki Rauhalinnan tornin alkuperäiset tukipilarit on tehty osittain uusiksi. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Työmaapäällikkö Hannu Reinikainen kertoo Rauhalinnan tornin eri vaiheista.

Rauhalinna entisöidään korkeatasoiseen käyttöön

Kulttuuri-ihmisenä ja taidekeräilijänä tunnettu Kakkonen kuvailee Rauhalinnaa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi. Siksi hän vauraana liikemiehenä päätyi pitsihuvilan ostamaan.

Kakkonen kertoo, että Rauhalinnan entisöinnin tarkoituksena on vaalia rakennusta tulevaisuudessa. Rauhalinna entisöidään korkeatasoiseen käyttöön, esimerkiksi valtiovierailuja varten ja yritysten käyttöön.

Ajatus valtiovierailuista saattaa äkkiseltään kuulostaa korkealentoiselta, mutta Rauhalinnalla on perinteitä korkea-arvoisten vieraiden kestitsemisessä.

– Mauno Koivistohan on asustellut täällä aikoinaan, ja täällä on ollut vieraana Saksan liittopresidentti, Kakkonen kertoo.

Erityisesti paikalliset ovat olleet hyvin kiinnostuneita remontin edistymisestä. Siksi harkinnassa on myös avoimien ovien päivät, jolloin kansalaiset saisivat laajasti kurkistaa Rauhalinnan sisälle.

– Tämähän on aiemmin ollut erilaisessa matkailu- ja majoituskäytössä. Onpa taidettu pientä ravintolaakin pitää tuolla alakerrassa ja laivaristeilyjäkin on tänne tehty, Kakkonen sanoo.

Hannu Reinikainen kertoo 1800-luvun villityksestä tehdä huviloihin yksi itämainen huone. Rauhalinnassa on turkkilainen huone, jonka takassa on itämaisia yksityiskohtia. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Historian havinaa ja hyvää kirvesmiestaitoa

Kenraaliluutnantti Nils Erik Weckmanin rakennuttaman pitsihuvilan remontin kimpussa on ahertanut kymmeniä kunnostustyöntekijöitä. Työmaalla on hyödynnetty paikallista erikoisosaamista: pitsihuvilan entisöintiin on osallistunut useita erikoispuuseppiä ja -sähkömiehiä.

– Parhaimmillaan töissä on ollut nelisenkymmentä työntekijää, henkilöstön keskivahvuus on ollut 25–30, Hannu Reinikainen sanoo.

Kyösti Kakkonen kertoo yhteistyön Museoviraston kanssa olleen tiivistä entisöinnin aikana. Rauhalinna on suojeltu rakennus, joka havisee historiaa.

– Tsaarin kenraali on rakennuttanut tämän vaimolleen hopeahääpäivälahjaksi, Kakkonen kertoo.

Rauhalinnan työmaapäällikkö Hannu Reinikainen vie pitsilinnan mystisten salakäytävien maailmaan.

Työmaapäällikkö ihastelee entisaikojen hyvää kirvesmiestaitoa. Rakenteita purettaessa on löytynyt vanhaa taidokasta työnjälkeä.

– Kaikki runkotolppien liitokset ovat lukittuja: se on vanhaa, perinteistä hirsitekniikkaa, Reinikainen kiittelee.

Hän sanoo, että Rauhalinnan entisöinnissä on pyritty säästämään vanhaa niin paljon kuin mahdollista. Talotekniikka on nykyaikaista, patteriverkostot ja kaikki putket on uusittu ja pitsihuvilaan on tehty maalämpö, viemärit ja pumppaamo.

– Joitakin kohteita on ennallistettu vanhojen valokuvien mukaisesti kuten pyöreän salin ikkuna, Reinikainen sanoo.

Pyöreän salin ikkuna on entisöity vanhojen valokuvien mukaisesti. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Rauhalinnan aikaisempien remonttien jäljet eivät ole olleet kovin mairittelevia. Reinikaisen mielestä olisi ollut parempi, jos pari edellistä korjausta olisi jäänyt tekemättä.

Reinikainen sanoo Rauhalinnan ympäristön jääneen heitteille 1990-luvun alusta lähtien.

– Olemme joutuneet tekemään paljon metsätöitä saadaksemme vanhaa loistoa näkyviin.

Reinikainen kertoo myös talotekniikan nykyaikaistamisen vaatineen aika paljon maanrakennustöitä. Lisäksi tiet on tehty uudestaan.

– Vanhat tiet eivät olisi kestäneet raskasta työmaaliikennettä.

Remontti viivästyi, kustannukset kasvoivat

Remontti on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Tarkoitus oli saada Rauhalinna käyttökuntoon jo täksi kesäksi.

– Ei tästä ilman yllätyksiä ole selvitty. Vaativan projektin kannalta on hyvä, että saatiin jatkoaikaa, Reinikainen sanoo.

Remontin ulkotyöt jatkuvat Rauhalinnan ympäristössä. Rantaan on noussut uudet saunatilat.

Rauhalinnan läheisyydessä sijaitsevan piharakennuksen korjaustyöt ovat tällä hetkellä keskeytyksissä. Museoviraston ja Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa on selvittelyn alla, miten suojeltu piharakennus on kunnostettava.

Rauhalinnan suurremontin on tarkoitus valmistua tämän vuoden puolella. Täysin valmista ei Reinikaisen mukaan voi tullakaan, koska kunnostettavaa ja kalustettavaa löytyy vielä vuosiksi eteenpäin.

– Aikakaudelle sopivia yksityiskohtia varmasti löytyy ja sisustuselementtejä tuodaan tänne vuosien kuluessa. Pieniä uudistuksia täällä tehtäneen joka vuosi.

Myös kustannukset ovat nousseet kunnostusprojektin edetessä. Tarkkoja summia Rauhalinnan omistaja Kyösti Kakkonen ei paljasta, mutta hankintahinnan lisäksi remonttiin on mennyt miljoonia euroja.

– Kyllä tähän kahdeksannumeroinen summa on mennyt, hän sanoo.

Rannasta päin kävellessä Rauhalinnalle johdattaa lehmuskuja. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Voit keskustella aiheesta 29.8. klo 23.00 asti.