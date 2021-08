Valinta maailman parhaaksi nuoreksi kitaristiksi polkaisi Juho Ranta-Maunuksen, 15, uran vauhtiin: bändiltä tulossa EP ja toiveena paljon keikkoja

Seinäjokelainen Juho Ranta-Maunus nousi julkisuuteen saavuttamalla yhdysvaltalaisen Guitar World -lehden vuoden parhaan nuoren kitaristin tittelin joulukuussa 2020.

Vastikään 15 vuotta täyttänyt kitaristi kertoo saaneensa runsaasti julkisuutta voiton jälkeen.

– Voitto innosti soittamaan vielä enemmän ja aloin kasaamaan bändiä helmikuussa.

Bändi on koossa ja nyt treenataan musiikkia sekä keikoille että syksyllä julkaistavaksi. Musiikkia tehdään yhteistyössä, mutta viimeisen sanan musiikillisissa ratkaisuissa sanoo Juho Ranta-Maunus.

Ensimmäisenä soittokaveriksi löytyi basisti Aku Vuorela Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston bassonsoiton opettajan avustuksella.

Muutama yhteissoittokerta meni hyvin ja pian trio täydentyi muusikoiden.net -sivuston wanted-ilmoituksen perusteella alavutelaisrumpali Marlon Mäkelällä.

Basisti Aku Vuorela löysi tiensä bändiin bassonopettajansa vinkistä. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

– Ollaan soitettu eri paikoissa, meillä kotonakin. Biisejä ollaan värkkäilty yhdessä ja covereitakin on, Vuorela kertoo.

Ulkojäsenenä koskettimia soittaa muita muutaman vuoden vanhempi Matias Källi.

Erilaiset musiikkimaut yhdistävät

Kaikki myöntävät, että yhteinen musiikillinen linja on löytynyt, vaikka jokaisen soitossa kuuluvat eri tyylilajit.

– Progemetallia, Dream Theaterin tyypistä, Ranta-Maunus linjaa.

– Kaikki tykkäävät siitä, mitä me yhdessä soitetaan. Vähän eri paikoista tulevat kaikki soittohommat, Vuorela lisää.

Rumpali Marlon Mäkelä tuli bändiin nähtyään ilmoituksen muusikoiden.netissä. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

– Musiikillista ymmärrystä löytyy hyvin. Raskasta progressiivista rockia, voi olla että menee vähän metallin puolellekin, Källi kuvailee bändin musiikkia.

Ranta-Maunus sanoo säveltäjänä viimeisen sanan, mutta muutkin pääsevät jättämään kädenjälkensä kappaleisiin.

Warp Drive on Juho Ranta-Maunuksen sävellys, jota vielä nimetön bändi treenaa keikkasettiä varten. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

– Juho tekee isot päätökset, mutta me muut olemme saaneet sanoa omia mielipiteitämme niin paljon kuin halutaan, Vuorela sanoo.

Marlon Mäkelä on samaa mieltä.

– Ei valittamista. Tarpeen tullen saan sanoa, mutta muilla on yleensä niin hyviä ideoita, ettei tarvi sanoa mitään, Mäkelä hymyilee.

Toistaiseksi bändi jatkaa instrumentaalimusiikin parissa, mutta sopiva laulaja olisi haussa. Sitä ennen paikka olisi kuitenkin avoinna myös oman ikäiselle, taitavalle kosketinsoittajalle.

Treenikämpäksi on löytynyt tilat Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistolta. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Keikoille syksyllä

Kaikkien toiveissa on päästä keikoille. Soittotaitoa bändissä on ja sitä halutaan myös näyttää. Lupauksena on hyvä meininki keikoilla.

– Halutaan soittaa hyvää musiikkia ja saada hyviä keikkoja, kaikki nyökkäävät.

Työn alla on oma ensimmäinen äänite.

– Syksyn aikana on tarkoitus julkaista EP, joka tulee ainakin Spotifyihin ja myös muihin paikkoihin, Ranta-Maunus sanoo.