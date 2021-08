Marginaaliyhtyeestä tuli isojen festareiden vetonaula: shokeeraaminen on vähentynyt, mutta Turmion Kätilöt haluaa edelleen olla “pikkasen vaarallinen”

Turmion Kätilöt -yhtyeen Facebook-sivulta löytyy tuore video, jossa mieshenkilö suuntaa reippain askelin kioskille, ostaa messevän suklaatötterön ja ryhtyy nautiskelemaan.

Videossa ei olisi muuten mitään kummallista, mutta miekkonen on pukeutunut pornokaupasta hankittuun, kiiltävän mustaan lateksikokopukuun, ja lähikuvilla mässäilevä jäätelönsyömisprosessi on tarkoituksellisen sottainen. Taustalla jyrää Turvasana-kappale, jossa muun muassa lauletaan, että “voi perkele periksi antaa / mutta perversio ei koskaan”.

– Pohdiskelin “kumivaate on periaate” -lausetta, ja heitin ilmoille idean, että mitäs jos pistetään joku jätkä kumipukuun ja kuvataan sitä tekemässä erilaisia asioita. Eli ei tässä jutussa sen suurempaa romantiikkaa ole ollut mukana, Turmion Kätilöiden toinen vokalisti Shag-U eli Saku Solin valaisee videon taustoja.

– Kyllähän tuollainen kumipuku toisaalta on aina seksuaalissävytteinen, ja se nähdään väkisinkin fetissinä. Kun me lähdemme kiihdyttämään, niin silloin me lähdemme myös viihdyttämään, laulaja ja biisintekijä MC Raaka Pee eli Petja Turunen lisää.

Shag-U ja MC Raaka Pee esiintymässä tänä kesänä Kuopiorockissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Turmion Kätilöillä on tänä kesänä runsaasti keikkoja. Loppuvuodesta alkaa laaja Euroopan kiertue Nightwishin kanssa ja vuonna 2022 bändi kiertää kotimaata. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Yleisö halusi ruoskittavaksi

Fetissit ja seksuaalissävytteinen materiaali eivät ole koskaan olleet Turmion Kätilöiden kohdalla poikkeus – päinvastoin. Vuonna 2003 perustetun kuopiolaislähtöisen industriaaliyhtyeen imagoon ovat alusta lähtien kuuluneet voimakkaasti niin sadomasokistiset pornoelementit kuin erilaiset ruumiilliset eritteetkin. Etenkin yhtyeen neljä vuotta sitten jättäneen Spellgothin eli Tuomas Rytkösen tyyliin ja esiintymiseen kuuluivat oleellisena osana shokkiarvot ja provosointi.

– Shokeeraaminen liittyi alkuaikojen innokkuuteen ja asenteeseen, että kuuntele nyt jumalauta, mitä meillä on sanottavaa! En kyllä enää löydä meistä kovin hirveästi shokkiarvoja – ehkä meille on jäänyt tietyistä asioista kulttimaine. Mutta olemme me edelleenkin vaarallisia: me halutaan aina olla pikkasen vaarallisia, Turunen toteaa.

Viitisentoista vuotta sitten vaarallisuus liittyi muun muassa siihen, että Kätilöiden keikalla saattoi joutua ruoskittavaksi – ihan oikeasti.

– Aluksi ruoskimista harrastettiin lavalla silloin tällöin, mutta yleisön kasvavan innostuksen myötä siitä tulikin tapa: tulkaa tänne lavalle, jos kaipaatte ruoskaa. Sitten siinä vaan piiskattiin sitä pyllyä, Petja Turunen muistelee.

Saku Solinin mielestä ruoskimisten ja muiden vastaavien elementtien väheneminen voi johtua turtumisesta tietoiseen järkyttämiseen.

– Toisaalta taas, se mikä meille on täysin normaalia kauraa, voi olla jollekin muulle ihan helvetin pelottavaa, meillä kun ei hirveästi varsinaisia sääntöjä ole.

MC Raaka Peen sivurprojekteihin on kuulunut muun muassa industriaalimetallia esittänyt 2 Times Terror, kuten t-paidasta näkyy. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Turmion Kätilöiden basisti Master Bates eli Hannu Voutilainen Kuopiorockissa. Yhtyeessä on tällä hetkellä kuusi jäsentä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Myös Fear of Domination -yhtyeessä vaikuttava Saku Solin liittyi Turmion Kätilöihin vuonna 2017: – Petja laittoi viestiä Radio Rock -risteilyn jälkeen sunnuntaina ja muistan, että oli hieman rapulainen olo. Tein periaatepäätöksen, että lähden mukaan, mutta omilla saappailla ja omalla meiningillä. Ehkä olen tuonut yhtyeeseen lisää räyhäkkyyttä, intoa ja nuoruudesta kumpuavaa kiimaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tarinoita murhaamisesta, tappamisesta ja kiduttamisesta

Turmioiden Kätilöiden laulut ovat useimmiten inhorealismin ryöpyttämiä roiseja bakkanaaleja, joissa suolenpätkät lentelevät: terä tanssii valtimolla, neitsyt on vereslihalla ja papit raiskaavat poikia, kuten Sikiö-kappaleessa riimitellään.

Petja Turusen mukaan yhtyeen musiikki ei kuitenkaan ole pelkkää verta, roisketta ja ulosteita.

– Murhaaminen, tappaminen ja kiduttaminen ovat asioita, joita esiin nostamalla kerrotaan myös tarinoita meistä ihmisistä. Kun jossakin tekstissä veri roiskuu seinälle, se saattaa viitata vakavampaan asiaan, vaikkapa puolison kuolemaan. Sanoituksissa on usein kyse myös erilaisista tunnetiloista, kuten vihasta.

Nykyään enemmän tai vähemmän vallalla oleva poliittinen korrektius ei Kätilöiden habituksessa juuri näy, tai ei ole näkynyt oikeastaan koskaan.

– En oikein tiedä tästä poliittisesta korrektiudesta. Me olemme taiteilijoita, ja koska politiikka ja yhteiskunnan tarjoama turva tuntuvat ohittavan kaikki meidän kelkkamme, sitä on pärjättävä omillaan. Lisäksi minulla on ollut sanoittajana periaate, että teen tekstejä sivustakatsojana ja otan myös esille kauheimpia ja kauneimpia asioita historiankirjoista, Petja Turunen kertoo.

Myös Saku Solinilla on asiaan selvä mielipide.

– Minusta tuntuu, että Turmion Kätilöt on ikään kuin peili, ja se taas tarjoaa hyvät mahdollisuudet laulaa mistä vaan.

Vaikkei tätä ihan heti uskoisi, Turmion Kätilöiden sanoitusten polttomoottorina toimii myös rakkaus.

– Kyllä meillä on laulut siitäkin kirjoitettu. Eihän rakkautta voi mitenkään sivuuttaa, sehän koskettaa meitä kaikkia, viimeistään ikävän kohdalla. Jos joku kokee musiikkimme pelottavana, niin kannattaisi varmaan lukaista muutama loru, Turunen tähdentää.

MC Raaka Pee vauhdissa Kuopiorockissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Turmion Kätilöiden uusimpaan Global Warning -levyyn sisältyy sanaleikki ja jälkikäteen ajateltuna myös ennustus. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kotikutoisuus ja aitous eivät ole kadonneet minnekään

Turmion Kätilöt on noussut hitaasti mutta varmasti primitiivisillä syntikkasoundeilla operoineesta pienten piirien industriaalikummajaisesta isojen festivaalien suvereeniksi vetonaulaksi. Loppuvuodesta nähdään myös kiinnostava kombinaatio, kun yhtye lämmittelee Nightwishiä massiivisella Euroopan kiertueella.

Viime vuonna Turmion Kätilöt siirtyi myös maailman suurimman metallimusiikkiin keskittyvän levy-yhtiön, Nuclear Blastin talliin. Ihan kaikilta tällainen ei onnistu.

– Se, että olemme onnistuneet kasvattamaan suosiotamme tällaisiin mittasuhteisiin, kertoo aitoudesta, ainakin toivoisin niin. Toinen syy on se, että olemme edelleen varsin kotikutoisia: kaikki musiikki tuotetaan ja tehdään alusta loppuun asti kotona, Petja Turunen sanoo.

Saku Solinin mukaan Turmion Kätilöiden lauluissa on myös runsaasti globaalia kosketuspintaa.

– Jos biisien pintaa vähän raapii, löytyy sieltä asioita, jotka liittyvät meihin kaikkiin.

Pelkkää ruusuilla tanssimista Turmion Kätilöiden urakehitys ei kuitenkaan ole ollut. Vuonna 2012 Petja Turunen sai aivoinfarktin, josta toipuminen on kestänyt pitkään.

Vuoden 2006 Pirun nyrkki -albumi taas syntyi hyvin synkissä tunnelmissa.

– Levyn tekemisen aikoihin oma äitini sairastui alzheimerin tautiin ja tyttöystävän isä imusolmukesyöpään. Lisänä tässä olivat vaikeat parisuhdehetket. Levylle tuli purettua kaikki mahdolliset tuskatilat, niin että jos ja kun siellä lauletaan saatanasta, se oli silloin kyllä läsnä. Sellainen nätti tarina, Turunen kertoo.

Turmion Kätilöt lanseerasi äskettäin myös oman hampurilaisen, eli tulisen House Burgerin. Se ei (kuitenkaan) sisällä ihmislihaa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tällä hetkellä Turmion Kätilöt on työstänyt uutta musiikkia, ja – kuinka ollakaan – kuulijoita piinataan pieru-nimisellä kepposella.

– Yhdestä biisistä löytyy aito pieru, mutta tehän ette tiedä, mikä biisi se on, niin että joudutte kuuntelemaan koko levyn: where the fuck is the fart, Turunen röhöttää.

Yhtyeen huumorintaju kukoistaa myös uusimman, viime vuonna ilmestyneen Global Warning -levyn nimessä, joka saattoi olla enne.

– Kas kummaa, meni muutama kuukausi ja Wuhanissa roihahti. Ei ehkä pitäisi nimetä levyjä tuolla tavalla. Seuraavalla levyllä voisi olla positiivisempi nimi, esimerkiksi Gruppesex, Turunen heittää.

– Niin, ja jos se samalla tavalla toimisi kuin Global Warning ja räjähtäisi maailmalla, Solin aprikoi.

– No sitten räjähtäisi kyllä koronakin, eli ei sellaista! Voisiko Stay Home Alone olla hyvä nimi? Turunen päättää pohdinnan.