EU ohitti Yhdysvallat rokotustahdissa – monissa muissa maissa rokotustilanne edelleen surkea

Ihmisiä koronarokotuspaikan edustalla New Yorkissa 22. heinäkuuta. Kuva: Spencer Platt / AFP

Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut yli 66 prosenttia ja yli kolmasosa väestöstä on rokotettu kahdella annoksella. Euroopan uniossa kärkisijaa rokotekattavuudessa pitää Espanja.

Ympäri maailman on koronapandemian aikana seurattu rokotusten edistymistä ja kattavuutta väestössä.

Lue neljä kohtaa, jotka kuvaavat maailman rokotustahtia tällä hetkellä.

1) EU:ssa monissa maissa jo puolet rokotettu

Euroopan unionin kansalaisista puolet eli lähes 224 miljoonaa ihmistä on saanut täydet kaksi koronarokoteannosta, kertoi uutistoimisto AFP tiistaina.

Myös Euroopan komissio tiedotti, että 60 prosenttia EU:n koko aikuisväestöstä on saanut täyden rokotesarjan.

AFP:n mukaan rokotuskattavuudessa kärkisijaa pitää Espanja, jossa 58,3 prosenttia asukkaista on rokotettu. Seuraavina ovat Italia (54,4 %), Ranska (52,9 %) ja Saksa (52,2 %).

Ihmiset jonottavat rokotteita barcelonalaisen Sant Pau -sairaalaan edustalla. Jonotusaika on ollut Barcelonassa ja Madridissa pahimmillaan tunteja 16. heinäkuuta. Kuva: Tomás Montes

Suomessa ensimmäisen rokotteen on saanut väestöstä yli 66,2 prosenttia ja yli kolmasosa väestöstä (35,2 prosenttia) on rokotettu kahdella annoksella.

Oxfordin yliopiston pitämän Our World in Data -sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) vain yksi maa lähestyy 100 prosenttista rokotuskattavuutta. Se on Malta, jossa väestöön suhteutettuna lähes 90 prosenttia on saanut kaksi annosta rokotetta.

EU:n komissio hyväksyi huhtikuussa sopimuksen, jolla lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech toimittavat 1,8 miljardia koronarokoteannosta.

Rokotteet toimitetaan EU-maihin vuosina 2022-2023. Kyseessä on maailmanhistorian suurin yksittäinen rokotetilaus.

Sopimuksen myötä EU-mailla kerrottiin olevan riittävästi rokotteita kaikille 450 miljoonalle asukkaalleen antamaan suojan COVID-19-tautia vastaan kahden vuoden ajaksi.

2) Yhdysvalloissa rokotukset takkuavat osissa maata

Euroopan unioni onkin ohittanut Yhdysvallat rokotustahdissa.

EU:ssa ensimmäisen annoksen on saanut 59,3 prosenttia väestöstä, kun Yhdysvalloissa ensimmäisen annoksen on saanut 57,8 prosenttia.

Tahtia ovat hidastaneet eteläiset ja Keskilännen konservatiiviset osavaltiot.

Yhdysvalloissa 70 prosenttia aikuisväestöstä on saanut ensimmäisen annoksen rokotetta. Tieto julkaistiin maanantaina ja presidentti Joe Bidenin lupaama virstanpylväs saavutettiin kuukausi myöhemmin kuin Biden lupasi.

Kaksi annosta rokotetta saaneita on noin 49,7 prosenttia väestöstä.

Yhdysvallat on myös jäljessä Kanadasta, joka aloitti Yhdysvaltoja myöhemmin rokotukset. Kanadassa kaksi annosta on saanut 59 prosenttia väestöstä.

Yhdysvallat ilmoitti tiistaina antavansa yhteensä 110 miljoonaa rokoteannosta 60 maahan. Maiden joukossa on Valkoisen talon mukaan esimerkiksi Afganistan ja Sambia.

Afganistanissa vain hieman alle 2 prosenttia on saanut yhden tai kaksi annosta rokotetta. Sambian rokotekattavuus kulkee samoissa luvuissa, kun 1,55 prosenttia on saanut rokotetta. Afganistanissa kaksi annosta on saanut 0,56 prosenttia ja Sambiassa 0,84 prosenttia väestöstä.

Afganistanilainen naisvanki saamassa Intialaista Astra Zenecan koronarokotetta 7. huhtikuuta. Kuva: Jalil Rezayee / EPA

3) Alle kymmenen prosenttia rokotettu köyhimmissä maissa

Oxfordin yliopiston sivuston mukaan 28,6 prosenttia koko maailman väestöstä on saanut yhden annoksen koronarokotetta ja 14,8 prosenttia on saanut kaksi annosta. Vain 1,1 prosenttia ihmisistä on saanut annoksen rokotetta kehitysmaissa.

Maanosista vähiten rokotuksia väestöön nähden on annettu Afrikassa (siirryt toiseen palveluun), jossa kymmenet maat ovat ehtineet antaa rokotusannoksen vain noin prosentista viiteen prosenttiin väestöstä.

Amerikkalainen CNN (siirryt toiseen palveluun) kertoi tiistaina deltamuunnoksen näyttäneen nostavan koronan aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrää rajusti viime viikkoina Afrikassa. WHO:n asiantuntijan mukaan kuolintapausten määrä nousi jopa 89 prosenttia edelliskuukauteen verrattuna.

Alle kymmenen prosenttia väestöstä on rokottanut myös esimerkiksi Vietnam, Bangladesh, Iran, Ukraina, Nicaragua ja Papua-Uusi-Guinea.

Osassa maailman maista ei ole saatu tietoja rokotusmääristä. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Madagaskar, Tansania ja Myanmar. Tansania on myös ilmoittanut tänä vuonna, että se ei halua rokotteita.

COVAX-ohjelma toimittaa koronarokotteita kaikille maille, mutta erityinen tarve koordinoiduille ja lahjoitusvaroin rahoitetuille rokotetoimituksille on luonnollisesti köyhissä maissa.

COVAX-ohjelman suurin rahoittaja on EU, joka on myöntänyt sille jo 850 miljoonaa euro (siirryt toiseen palveluun)a. Suomi on ilmoittanut tukevansa (siirryt toiseen palveluun) ohjelmaa kahdella miljoonalla eurolla.

Myös G7-maat lupasivat kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun) toimittaa miljardi annosta rokotetta köyhille maille.

4) Kiinassa ja Intiassa rokotustahti verkkainen

Koronaa tilastoivan sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan 16 prosenttia kiinalaisista on saanut kaksi annosta rokotetta. Kiinassa on viime aikoina kasvanut huoli deltamuunnoksen leviämisestä. Kiina on laittanut karanteeniin miljoonia ihmisiä eri kaupungeissa.

Intian hallinto on ilmoittanut rokottavansa vuoden loppuun mennessä kaikki aikuiset.

Tavoite saattaa kuitenkin olla liian kova, sillä maan oma rokotustuotanto näyttäisi olevan hidas, kertoi BBC tiistaina. (siirryt toiseen palveluun) Intia on rokottanut 26,6 prosenttia väestöstä, ja alle 10 prosenttia on saanut kaksi annosta rokotetta.

Intiassa rokotustavoitetta haittaa pula rokotteista. Kuva: Jagadeesh NV / EPA

Tilaston mukaan Aasiassa Mongolia olisi antanut ainakin yhden rokotusannoksen 66 prosentille väestöstä.

Australiassa puolestaan kovennettiin viime viikolla edelleen otteita koronasulkujen toimeenpanossa. Perjantaina poliisi ilmoitti, että sotilaat auttavat jatkossa koronarajoitusten valvonnassa ainakin maan suurimmassa kaupungissa Sydneyssä.

Australia on rokottanut noin 33 prosenttia väestöstä. Kaksi annosta on Australiassa annettu 15 prosentille väestöstä.

