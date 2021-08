Syyttäjä: New Yorkin kuvernööri on häirinnyt seksuaalisesti useita naisia – Cuomo kiistää kaikki syytökset

Osa demokraateista on vaatinut Cuomon väistyvän kuvernöörin paikalta häirintäsyytösten takia.

Syytösten mukaan Cuomo on kosketellut lukuisia naisia häiritsevästi ja lisäksi lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön.

New Yorkin osavaltion demokraattikuvernööri Andrew Cuomo on häirinnyt useita naisia seksuaalisesti ja rikkonut samalla liittovaltion lakia, kertoi tiistaina New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Letitia James.

Yhteensä 11 naista syyttää Cuomoa. Tutkijat olivat haastatelleet 179 nykyistä ja entistä työntekijää. Tutkinta kesti lähes viisi kuukautta.

James julkaisi Cuomon häirintäsyytöksiä koskeneen tutkinnan tuloksia. Hänen mukaansa Cuomo on kosketellut lukuisia naisia häiritsevästi ja lisäksi lausunut seksuaalisesti vihjailevia kommentteja, jotka ovat luoneet naisille epämiellyttävän työympäristön. Häirintä oli kohdistunut New Yorkin osavaltion nykyisiin ja entisiin työntekijöihin.

Esimerkiksi yhden naisen mukaan Cuomo olisi työntänyt käden hänen paitansa alle viime vuonna.

Cuomo vastasi tiistaina kieltämällä syytökset, ettei ole koskaan kosketellut ketään sopimattomasti tai tehnyt sopimattomia seksuaalisia ehdotuksia.

– En ole sellainen. Enkä ole koskaan ollutkaan, sanoi Cuomo julkaistulla videolla. Hän kertoi nettisivuillaan erittelevän syytöksiä lisää.

Sen sijaan hän sanoi, että hänellä on ollut "elämänmittainen tapa suudella ja kosketella ihmisiä lämmön ja ystävyyden osoituksina".

Tuoreella raportilla voi olla seurauksia hänen uralleen, sillä häntä on jo painostettu eroamaan syytösten tultua julki.

Cuomo, 63, on ollut kuvernöörinä New Yorkissa jo kymmenen vuoden ajan. Hänen kautensa on määrä tulla päätökseen ensi vuonna.

Esimerkiksi senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer sekä senaattori Kirsten Gillibrand vaativat Cuomoa jättämään paikkansa.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on todennut aiemmin, että Cuomon on erottava, mikäli syytökset osoittautuvat todeksi. Valkoinen talo ilmoitti Bidenin kommentoivan asiaa myöhemmin tiistaina.

