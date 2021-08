Lentomatkustus elpyy Euroopassa – Suomeen saapunut italialaisturisti: "Ihanaa päästä lomalle"

Suomen uusi maahantulomalli on lisännyt lentovarauksia Suomi-lomille. Ryanair myi viikossa ensilennon Bergamosta Lappeenrantaan lähes täyteen, kun Suomi helpotti maahantulon rajoituksia.

Ensimmäisellä lennolla Bergamosta Lappeenrantaan tuli 140 matkustajaa, useimmat Italiasta.

– En tiennyt, että tämä on näin poikkeuksellinen lento. Me olemme tulossa lomalle Suomeen, käymme Lappeenrannan lisäksi Helsingissä, ja jos pääsemme, myös Tallinnassa, sanoo bergamolainen Lidia Amaruso.

– On ihanaa päästä lomalle, matka kestää neljä päivää, sanoo Bergamosta kotoisin oleva Marco Salvi.

Vielä heinäkuussa näytti siltä, että ensilento tulee lähes tyhjänä, mutta lentovarauksia alkoi tulla kuun lopulla, jolloin Suomi otti käyttöön uuden maahantulomallin. Se helpottaa erityisesti täyden rokotussarjan ottaneiden matkailua.

– Kun voimassa olivat tiukat ja hieman epäselvät rajoitukset, matkustajat eivät uskaltaneet tehdä varauksia. Mutta nyt tilanne on selvästi muuttunut, sanoo Lappeenrannan Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Eija Joro.

Ryanairilla on myynnissä loppuvuoden aikana Lappeenrannan, Helsinki–Vantaan ja Tampereen reiteillä yli 142 000 paikkaa.

– Ainakin ensimmäisen saapuvien lentojen täyttöaste on lähes 90 prosenttia.

Bergamosta tulleet matkustajat jonottivat ulkona pääsyä terveystarkastukseen Lappeenrannan lentoasemalla. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Myös Finnairissa on huomattu lähiaikojen lentovarausten lisääntyneen maahantulomallin myötä, mutta syksyn osalta reittiliikenteen kysyntä toipuu hitaammin. Lomamatkojen kysyntä on jo vilkastunut.

– Syyskuussa kapasiteetti nelinkertaistuu verrattuna heinä–elokuuhun, laskee Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Kousan mukaan reittiliikenne varsinkin lomakohteisiin palautuu samassa suhteessa kuin valmismatkojen tarjonta. Eniten on kysyntää lomakohteisiin tapahtuvilla lennoilla, joihin on myynnissä pakettimatkojen lisäksi reittipaikkoja yksittäisille matkailijoille.

Aurinkomatkojen toimitusjohtajan Timo Kousan mukaan normaalitilanteesta kapasiteetti on noin 60 prosenttia. Kuva: Markku Rantala / Yle

Euroopan sisäinen lentoliikenne palautuu syksyllä

Myös muualla Euroopassa lentoliikenne elpyy syksyn aikana. Euroopan ilmatilaa valvovan Eurocontrolin mukaan tällä viikolla Keski-Euroopassa lennetään jo 70 prosenttia niistä lennoista, joita yhtiöillä oli ennen koronapandemiaa. Suomessa määrä on selvästi alhaisempi, noin 40 prosenttia.

Eniten lentoja on Espanjan, Ranskan, Saksan ja Italian ilmatilassa, joissa varsinkin halpalentoyhtiöt palauttavat reittejä. Ryanair operoi päivittäin jo 2200–2500 lentoa, ja se on monella kentällä jo suurin lentoyhtiö. Toiseksi eniten lentoja Euroopassa on tällä hetkellä Turkish Airlinesilla.

Finnairin mukaan lokakuun ja joulun tienoilla tapahtuville lennoille on kysyntää hyvin, mutta osa asiakkaista odottaa vielä varausten tekoa. Siksi varauksia voi tulla lomakausien ulkopuolella melko lähellä suunniteltua lentoa.

– Suurin vaikutus kysyntää on sillä, että rokotekattavuus kehittyy hyvin. Kysyntää on pakettimatkoille, mutta myös yksittäisille lentoyhtiön asiakkaille, sanoo Kousa.

Euroopan sisäisiä lentoja hitaammin palaavat Aasian kaukolennot, joissa matkustusrajoitukset vaikuttavat edelleen paljon kysyntään. Finnairissa odotetaan Aasian kohteiden avautuvan matkailijoille muutamaa kuukautta Eurooppaa myöhemmin, käytännössä ensi talvena.

– Talven kysyntä on ollut poikkeuksellisen hyvä, jopa normaaliin vuoteen verrattuna. Thaimaa on myynnillisesti hyvä kohde, ja ihmiset luottavat, että pääsevät lomalle talvella, pohtii Kousa.

Pietarin Pulkovon kenttä on yksi Venäjän vilkkaimmista. Sen kautta kulki tammi-toukokuussa 5,5 miljoonaa lentomatkustajaa. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Helsinki-Vantaa menettää lentoja lähikentille

Matkustusrajoitusten helpottuessa Suomen lentojen määrät kasvavat kuitenkin Keski-Euroopaa hitaammin. Syynä on se, että Helsinki-Vantaan kautta lennetään vielä tänä syksynä normaalia vähemmän kaukolentoja, jolloin kauttakulkumatkustustakin on vähän.

Helsinki-Vantaa kilpailee lentomatkustajista myös lähialueen suurten lentoasemien kanssa.

Esimerkiksi Finnair kertoo saaneensa jo varauksia Tukholmasta lokakuun lopulla alkaville suorille kaukolennoille Bangkokiin, Phuketiin sekä Miamiin.

Turkkilainen Pegasus-lentoyhtiö puolestaan on siirtänyt Istanbulin uuden reitin määränpään Helsinki-Vantaalta Pietariin.

Pandemian aikanakin Pietarin Pulkovon matkustajamäärä on kasvanut. Tammi-toukokuussa kentän kautta kulki 5,5 miljoonaa matkustajaa, vuodessa matkustajamäärä on lisääntynyt yli 1,5 miljoonalla.

Helsinki-Vantaan kautta kulki tammi-kesäkuussa 800 000 matkustajaa.

