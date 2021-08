Sähköpotkulautaa kuljettanut nuori nainen menehtyi törmäyksessä bussin kanssa Turussa

Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa osallisena oli sähköpotkulautailija.

Parikymppinen nainen menehtyi liikenneonnettomuudessa Turussa keskiviikkoaamuna.

Uudenmaankadun ja Hämeenkadun risteyksessä sattuneessa onnettomuudessa sähköpotkulautaa kuljettanut nainen jäi linja-auton alle. Hän menehtyi onnettomuuspaikalla.

Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kuolemantuottamuksena ja kuolemansyyn tutkintana.

– Tämä on äärimmäisen vakava ja valitettava tapaus, sanoo tutkinnanjohtaja Mika Paaer Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Onnettomuuspaikka on yksi Turun keskusta-alueen vilkkaimpia risteyksiä, sanoo Paaer.

– Siinä on paljon kaistoja, paljon liikennettä. Linja-auto on tullut Tuomiokirkon suunnasta, aikomuksenaan ylittää Hämeenkatu ja jatkaa matkaa Uudenmaankatua pitkin kohti Kupittaata. Sähköpotkulautailijalla on ollut aikomus ylittää Uudenmaankatu suojatien kohdalla. Poliisi tutkii, mitä liikennevalot ovat kunkin suuntaan näyttäneet, Paaer kuvailee onnettomuusolosuhteita.

Suomen ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus sähköpotkulaudalla

Poliisin tiedossa ei ole, että tilanteessa olisi ajettu ylinopeutta. Tutkinnan yhteydessä poliisi selvittää myös onnettomuuteen johtaneita syitä yhdessä liikenneonnettomuuksien tutkintalautakunnan kanssa.

– Yhteistutkinta tehdään, kun kyseessä on vakava kuolemaan johtanut onnettomuus, kertoo Paaer.

Poliisin käsityksen mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus sähköpotkulaudalla.

Poliisi arvioi, että onnettomuuden tutkinta kestää usean kuukauden ajan.

– Meillä on todistajat, silminnäkijähavainnot, videomateriaalien läpikäymistä ja muuta teknistä tutkintaa. Edessä on vielä henkilöiden kuuleminen, se vie oman aikansa. Teemme tutkinnan aikana myös yhteistyötä eri tahojen kanssa. Arvion mukaan esitutkinta vie kolmesta neljään kuukautta.

Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää. Tutkinnan edetessä asiasta voidaan kertoa lisää myöhemmin.

Lisää aiheesta:

Liikenneonnettomuus ruuhkautti Uudenmaankadun ja Hämeenkadun risteyksen Turussa – poliisi tutkii onnettomuutta