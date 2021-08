Neljä poroa ammuttu ilmakiväärillä Koillismaalla, poliisi tutkii eläinsuojelurikoksina ja vahingontekoina – kyseessä harvinainen tutkinta

Kolme poroista on ammuttu Kuusamossa, yksi Taivalkoskella. Ilmakiväärin luotiin kuoleminen on porolle erittäin kivuliasta ja eläin saattaa kitua pitkiäkin aikoja osuman saatuaan. Taivalkosken tapauksessa on luvassa vihjepalkkio.

Oulun poliisilaitos tutkii neljän poron laitonta ampumista Koillismaalla, ampumisia on ollut Kuusamossa ja Taivalkoskella heinäkuussa ja elokuun alkupäivinä. Teot on tehty ilmakiväärillä. Kaikista tapauksista on käynnissä rikostutkinta nimikkeillä vahingonteko ja eläinsuojelurikos.

Tutkinnanjohtajan rikoskomisario Aki Räisäsen mukaan monen poron kuoliaaksi ampumisen yhtäaikainen tutkinta on harvinaista.

– Tässä mittakaavassa on uutta, joitakin yksittäisiä on tavattu. Mutta jos neljä kappaletta on yhtä aikaa tutkittavana, on kyseessä ei-normaali tilanne.

Kolme poroa on löydetty kuolleiksi ammuttuna heinäkuun aikana Kuusamon Riekistä, Sossonniemeltä ja Lämsänkylästä.

Myös maanantaina Taivalkosken Jurmusta löytyi ammuttu poro, tekovälineenä on jälleen käytetty ilmakivääriä. Tämän tapauksen ratkaisevasta vihjeestä on luvattu huomattava palkkio.

Kaikissa tapauksissa kuolettavat osumat ovat kohdistuneet eläinten keuhkoihin tai kauloihin.

Ampumiset ovat olleet kaukana toisistaan.

– Maantieeteellistä yhteyttä on vaikea löytää, sanoo Räisänen

Tutkinnanjohtajan näkemys on, ettei ampuja ole tiennyt, mitä on tekemässä. Tutkinta tulee olemaan poliisin mukaan vaikeaa. Nykyiset ilmakiväärit ovat läpäisyvoimaltaan niin voimakkaita, että muuhun kuin luuhun osuessaan luoti voi upota pitkälle kudokseen.

Poliisi pyytää tapahtumista tietäviä ottamana yhteyttä virka-aikana Kuusamon poliisiasemalle, soittamaan poliisin vihjepuhelimen numeroon 0295 416 194 tai lähettämään sähköpostia vihjeet.oulu@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).