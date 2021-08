Yhdysvalloissa kärkipoliitikko joutunee eroamaan seksuaalisen ahdistelun takia – eikä kuvernööri Andrew Cuomo suinkaan ole ensimmäinen tapaus

New Yorkin demokraattikuvernöörin ero on todennäköisesti vain ajan kysymys sen jälkeen, kun osavaltion oikeusministerin raportti syytti häntä 11 naisen seksuaalisesta ahdistelusta ja presidentti Joe Biden vaati häntä eroamaan.

Nainen istui tiistaina Sears-baarissa New Yorkissa samalla, kun Cuomoa koskeva tiedotustilaisuus on meneillään televisiossa. Kuva: Brian Prahl / The Mega Agency