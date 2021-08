Kulttuuri- ja taidealalla pelätään uusia koronarajoituksia: "Eivät enää kohdistu oikeudenmukaisella tavalla"

Pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Kymenlaakso siirtyivät koronassa leviämisvaiheeseen. Se voi tarkoittaa lisää rajoituksia yleisötilaisuuksiin. Kuva on Suomen Kansallisteatterista.

Etelä-Suomen Avi päättää koronarajoituksista perjantaina. Esittävien taiteiden pahin pelko on yleisötilaisuuksien kieltäminen kokonaan. Jo kahden metrin turvavälit tarkoittaisivat teattereille, orkestereille ja oopperalle kymmenien miljoonien tappioita.

Pääkaupunkiseutu ja kolme maakuntaa siirtyivät alkuviikosta koronan leviämisvaiheeseen. Se oli esittäville taiteille pahin mahdollinen skenaario. Monessa kulttuuritalossa esitystoiminta on ollut jäissä viime marraskuusta asti ja tälle syyskaudelle ladattiin paljon toiveita.

Nyt pääkaupunkiseudulla odotetaan Etelä-Suomen avin päätöstä yleisötilaisuuksien rajoituksista. Päätöksiä pitäisi tulla perjantaina.

– Teattereiden pahin pelko erityisesti Uudellamaalla on, että avi kieltäisi yli 10 hengen tapahtumat kokonaan, sanoo teatteri-, tanssi- ja sirkusalan kattojärjestön toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen.

Teattereille syksystä 40 miljoonaa tappiota?

Uudellamaalla on parhaillaankin kahden metrin turvaväliohjeistus. Sitä ei kuitenkaan ole vielä monessa paikassa käytännössä testattu.

– Keväällä ja talvella suuressa osassa maata tilanne oli se, että ei päästy esiintymään edes turvaväleillä, koska tuolloin sai ottaa katsomoon vain 6–10 ihmistä. Suurimman osan keväästä meillä oli teatterit kiinni, Paavolainen muistuttaa.

Suomen teatterit ry:n laskelmien mukaan kahden metrin turvaväli tarkoittaisi, että saliin voisi ottaa vain 10–20 prosenttia normaalista määrästä katsojia. Se tietäisi taloudellisia tappioita järjestön jäsenille.

– Koko esittävän taiteen sektorilla, johon kuuluvat teatteri, tanssi, sirkus ja orkesterit, tappiot nousevat noin 30 miljoonaan euroon, jos kahden metrin turvaväli pysyy voimassa, ja jopa lähelle 40 miljoonaa, jos joudutaan peruuttamaan esityksiä, Paavolainen arvioi.

Kahden metrin turvaväleillä katsomoihin voitaisiin myydä vain 10-20 prosenttia normaalimäärästä lippuja. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Oopperalle miinusta yli puoli miljoonaa kuukaudessa?

Suomen Kansallisoopperassa ja baletissa harjoitellaan parhaillaan Cavalleria-Rusticana & Pajazzo -oopperaparia sekä Prinsessa Ruusunen -balettia. Oopperassa on ollut katsojia viimeksi marraskuussa.

– Pahin pelkomme on, että kahden metrin turvaväli astuu nyt voimaan ja näin varmasti tulee käymään, pääjohtaja Gita Kadambi sanoo.

Viime syksynä ooppera oli katsojille auki metrin turvaväleillä. Se tarkoitti, että katsomo voitiin täyttää puolilleen. Kahden metrin turvavälit kutistaisivat katsomon kokoa entisestään. 1 300 hengen saliin voitaisiin ottaa vain alle 300 katsojaa, eli noin 20 prosenttia normaalista.

– Olimme varautuneet siihen, että elo–syyskuu mennään puolikkaalla salikapasiteetilla ja lokakuusta alkaen olemme myyneet täydet salit. Jos kahden metrin turvavälivaade tulee, se tarkoittaa isoja taloudellisia tappiota.

Gadambin mukaan menetykset olisivat reilusti yli 500 000 euroa kuukaudessa.

"Miten kulttuurielämä voidaan pitää elossa"

Helsingin kaupunginorkesteri toteutti kevätkauden ilman yleisöä ja striimasi konserttinsa virtuaalisesti. Myös orkesterissa toivotaan hartaasti, että syksyllä päästäisiin avaamaan perinteiselle, läsnä olevalle yleisölle.

Jos kahden metrin turvavälit ovat koko syyskauden voimassa, noin sadan hengen orkesteri voisi ottaa Musiikkitalon 1 700 hengen saliin vain 200–330 katsojaa.

– Taloudellinen vaikutus on hurja. On olennaista kysyä, miten on mielekästä toimia, jos emme voi esiintyä laajemmalle joukolle, intendentti Aleksi Malmberg kysyy.

Malmbergin mukaan kahden metrin turvavälit tarkoittaisivat orkesterille syyskaudella 700 000 euron tappioita. Avaisiko HKO siitä huolimatta kauden? Malmberg pitää sitä vaikeana.

– Koska emme ole mediatalo, myös viikottaisen striimin järjestäminen on meille valtava ponnistus. Täytyy vakavasti miettiä, miten rahkeemme riittävät, jos tilanne jatkuu.

Malmberg ei kuitenkaan halua spekuloida vaihtoehdoilla. Orkesteri tekee päätöksiä vasta, kun se tietää, mikä tilannekuva on.

– Pahin pelkoni ei ole lähiviikkojen tai -kuukausien tilanne. Nyt pitäisi herätä puhumaan pidemmän aikavälin yhteiskunnallisesta tilanteesta ja siitä, miten kulttuurielämä voidaan pitää elossa. Olennaista on, että hallituksella on näkemystä ja viisautta rakentaa hybridistrategia, joka varmistaa, että koronan jälkeisessä uudessa normaalissa kulttuuri ja elävä taide ovat osa elämää, Malmberg sanoo.

– Tuntuu täysin kohtuuttomalta, että teatterisalissa, jossa istutaan hiljaa paikallaan maski naamalla, täytyisi pitää kahden metrin turvaväliä, kun sitä ei missään muuallakaan noudateta., sanoo Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Kaisa Paavolainen. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

"Odotamme, että tässä tehdään arvovalintaa"

Suomen Teatterien Kaisa Paavolainen uskoo, että halu päästä esiintymään on teattereissa niin kova, että monet pyrkivät avaamaan kahden metrin turvaväleilläkin.

Myös oopperan pääjohtaja Gita Kadambi “toivoo vahvasti”, että ensi-illat toteutuvat.

– Valmistaudumme siihen, että avaammme ovet yleisölle. Olemme harjoitelleet jo niin paljon ensi-iltoja varastoon, että meidän täytyy päästä uuteen normaaliin ja esittämään.

Paavolainen kuuluttaa myös oikeudenmukaisuuden perään.

– Tuntuu täysin kohtuuttomalta, että teatterisalissa, jossa istutaan hiljaa paikallaan maski naamalla, täytyisi pitää kahden metrin turvaväliä, kun sitä ei missään muuallakaan noudateta. Kyllä me odotamme, että tässä tehdään arvovalintaa ja mietitään, mihin rajoitukset kohdennetaan ja missä tartunnat oikeasti leviävät.

Paavolainen muistuttaa, että rokotekattavuus kasvaa koko ajan ja suuri osa teatterien yleisöstä on sen ikäistä, että he ovat kohta saaneet kaksi rokotetta.

– Mielestämme rajoitukset eivät enää kohdistuu oikeudenmukaisella tavalla.

Voit keskustella aiheesta 6.8. klo 23:een asti.

