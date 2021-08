Kymenlaakso on taas koronavirusepidemian leviämisvaiheessa – koulut alkaisivat silti lähiopetuksessa

Kymsoten alueella on todettu yhteensä 1 983 koronavirustartuntaa. Kuvituskuva.

Kymsoten alueella on todettu yhteensä 1 983 koronavirustartuntaa. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kymenlaakson koronatilanne on niin huono, että alue siirtyy leviämisvaiheeseen. Koulut suositellaan silti aloittamaan lähiopetuksessa. Tapahtumien osalta sovellettaisiin kiihtymisvaiheen rajoituksia.

Kymenlaakso on siirtynyt tänään koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti asiasta kokouksessaan aamupäivällä.

Leviämisvaihe on koronavirusepidemian kolmas eli pahin luokitus koronavirustilanteelle. Tämä on jo kolmas kerta, kun Kymenlaakso siirtyy leviämisvaiheeseen.

Kymenlaaksossa tartuntoja todettiin viimeisen täyden kahden viikon aikana 121, mikä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin aiemmalla vastaavalla ajanjaksolla.

Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 116,3, eli kahden viikon aikana on todettu noin 116 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden. Kaikista koronanäytteistä positiivisia on 5,7 prosenttia. Tartunnoista noin 60 prosenttia pystytään jäljittämään, kun vielä keväällä ja alkukesästä tartuntoja pystyttiin jäljittämään yli 90 prosenttia.

Tartunnat leviävät normaalissa elämässä ja tavallisessa kanssakäymisessä sukulaisten ja ystävien kesken.

– Selkeästi on palattu entistä normaalimpaan elämään, tavataan sukulaisia, ystäviä ja järjestetään erilaisia juhlia. Olemme enemmän ja enemmän uskaltautuneet tekemään sitä, mitä toista vuotta tässä on vältelty. Ikävä kyllä sitten epidemian kannalta tämä kaikki on oivallinen maaperää tartuntojen lisääntymiselle nopeastikin, toteaa Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri Kymsoten tiedotteessa.

Sairaalahoidossa on nyt kaksi potilasta koronaviruksen vuoksi, mutta Kymsote odottaa sairaalahoidon tarpeen kasvavan lähiviikkojen aikana. Tehohoidossa on ollut kesän ajan työikäisiä ihmisiä, joista osa on myös perusterveitä. Nämä henkilöt ovat joutuneet jopa tehohoitoon.

– Sairaalahoitoon joutuvat ovat lähes poikkeuksetta rokottamattomia, tai korkeintaan yhden rokotuksen saaneita. Toivottavasti tämä viesti herättäisi kaikki rokotusikäiset hakeutumaan nopeasti rokotukseen, Kristeri sanoo.

Testaustoiminta ja tartunnanjäljitys ovat ruuhkautuneet suuren testausmäärän ja suurien tartuntamäärien vuoksi.

Koulut aloittavat lähiopetuksessa

Peruskoulut ja toisen asteen koulut voivat aloittaa koronavirustilanteesta huolimatta lähiopetuksessa.

Koronakoordinaatioryhmä antoi asiasta suosituksensa, ja kunnat tekevät päätökset asian suhteen omien koulujensa osalta. Kouluissa on huomioitava maskisuositus oppilailla 6. luokasta alkaen, ja koko henkilökunnalla. Samoin myös muut turvatoimenpiteet on otettava huomioon.

Kymenlaaksossa ei tällä hetkellä tehdä muutoksia julkisten sisätilojen tai kaupunkien tiloissa koskevan harrastustoiminnan suosituksiin ja rajoituksiin. Vahva maskisuositus jatkuu edelleen, ja koordinaatioryhmä korostaa maskien käyttöä myös ulkotiloissa silloin, kun etäisyyttä ei voida pitää.

Myös etätyösuositus jatkuu.

Tapahtumille rajoituksia

Koronakoordinaatiorymä antoi myös Etelä-Suomen aluehallintovirastolle suosituksen, että se antaisi päätöksen käyttää kiihtymisvaiheen rajoituksia yleisötapahtumien järjestämisessä. Päätökset kohdistuisivat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 osallistujan tai asiakkaan oleskeluun ja rajattuihin ulkotiloihin, joissa on samaan aikaan yli 50 ihmistä.

Aluehallintoviraston odotetaan tekevän päätöksiä asiaan ensi viikolla.

Koordinaatioryhmä antoi myös suosituksen yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Tilaisuudet olisi järjestettävä niin, että tilaisuudessa voidaan aidosti välttää lähikontakteja, huolehtia hygieniasta ja käyttää maskia.