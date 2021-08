Kilpailu IT-alan huippuosaajista käy kuumana – pohjoiskarjalainen Dimitri Kudinov sai Amazonilta tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä

Dimitry Kudinov ei ole koskaan tavannut muita Amazonin tiimiläisiään, jotka työskentelevät Dublinissa ja Berliinissä. – Tarkoitus on tavata, kunhan korona antaa periksi.

Kilpailu IT-alan työvoimasta ja huippuosaajista on kiristynyt. Kokeneimmat tekijät saavat jatkuvasti puheluita ja viestejä headhuntereilta eli suorarekrytoijilta.

Käytännössä huippukoodarit, ohjelmistokehittäjät ja it-arkkitehdit voivat päättää missä työskentelevät ja millaisin ehdoin.

– Palkka ei ratkaise. Minulle ratkaisevaa oli, että voin kehittyä työssäni eli haasteita on riittävästi. Yhtä tärkeää on, että voimme jäädä asumaan tänne Kontiolahdelle Pohjois-Karjalaan, kertoo 40-vuotias Dimitry Kudinov, joka on työskennellyt noin vuoden verran maailman suurimman verkkokaupan Amazonin palveluksessa.

Kudinoville tarjottiin aiemmin töitä Googlelta ja Spotifyltä. Myös amerikkalaisjätti Amazon kosiskeli häntä useamman kerran. Ensimmäinen tarjous olisi ollut nykyistä rahakkaampi, mutta vaatinut muuttoa Luxemburgiin.

– Onneksi heille sopi, että voin tehdä töitä etänä täältä kotoa, kertoo neljän lapsen isä, joka puikkelehtii työpaikalleen autotallin takaosaan lapsiperheistä tutun kodikkuuden läpi.

Amazonilla palkka määräytyy sijainnin mukaan. Suomeen ei siis makseta Amerikan palkkoja, vaikka palkka onkin Kudinovin mukaan suurempi kuin Suomen huippupalkat.

Pietarissa syntynyt Kudinov on poikkeus, sillä vastaavanlaiset kansainväliset rekrytoinnit Suomesta ovat vielä harvinaisia.

Kuuntele haastattelu: Dimitry Kudinov kertoo, miksi hän siirtyi joensuulaisyrityksestä verkkokauppajätti Amazonin leipiin.

– Työn monipuolinen sisältö ratkaisi. Saan tehdä laajasti monenlaista ja myös mentoroida. Tärkeintä oli kuitenkin, että perheemme saa asua täällä pienellä paikkakunnalla luontoharrastusten lähellä, toteaa Dimitry Kudinov. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Suomessa tekijäpula lyö kapuloita kasvuhakuisten yritysten rattaisiin

Myös suomalaiset IT-alan yritykset kilpailevat nyt työvoimasta, josta on pulaa.

Työntekijäpula on monella alalla yhä useammin kasvun este, selviää tuoreesta Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrista. Ongelma on kansallinen mutta korostuu etenkin Itä-Suomessa.

Viestintä- ja tietoliikennealan työntekijäpula on syventynyt.

Saku Inget (oik.) työllistyi Valamis Groupiin kouluun liittyvän harjoittelun kautta. Toimitusjohtaja Jussi Hurskaisen mukaan oppilaitokset ovat käytännössä tärkein työvoiman lähde. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Tämä näkyy esimerkiksi 17 vuotta alalla toimineessa joensuulaisessa Valamis Groupissa, joka valmistaa digitaalisia oppimisympäristöjä.

Näihin päiviin saakka kaikki paikat ovat täyttyneet sekä Suomen toimistoissa että seitsemässä ulkomaan konttorissa, joita on Bostonista Intiaan. Yritys työllistää 240 tekijää, joista 60 on palkattu tänä kesänä.

– Ensimmäistä kertaa alkaa oikeasti jäädä paikkoja täyttämättä. Varsinkin kokeneita osaajia on aika hankala löytää enää. Monesti on käynyt niinkin, että olemme palkanneet henkilön, joka ottaakin ihan toisen työpaikan ihan niin kuin loppumetreillä. Kaikille ei riitä työntekijöitä, se vain on niin, kertoo toimitusjohtaja Jussi Hurskainen Valamis Groupista.

Kiristynyt työvoimatilanne näkyy rekrytoijien arjessa.

– Erikoisosaajista ihan taistellaan ja he voivat valita, missä yrityksessä työskentelevät, toteaa rekrytointiyritys Inhuntin aluejohtaja Heikki Ovaskainen.

Ei siis ole ihme, että työvoiman vaihtuvuus yrityksissä on korkea.

Alalla onkin hyvin yleistä, että samassa työpaikassa ollaan vuosi tai kaksi. Joskus työntekijä saatetaan sitoa erillisellä sopimuksella työpaikkaan määräajaksi kuten kolmeksi vuodeksi.

Jussi Hurskaisen mukaan Valamis Groupissa työvoiman vaihtuvuusprosentti on 1,5 eli joka kuukausi 2–3 työntekijää lähtee. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

ICT-alan osaajien kokonaistarve voi lähivuosina nousta jopa 20 000 työtekijään

Eri arvioiden mukaan tieto- ja viestintätekniikan eli ICT-alan työvoimavaje on tuhansia jopa kymmeniätuhansia.

Tilanne on jonkin verran vaikeutunut, tämä selviää Teknologiateollisuus ry:n vielä julkaisemattomasta osaamistarveselvityksestä.

Tarve ja sitä myötä kilpailu tekijöistä kasvaa, koska osaamista tarvitaan yhä enemmän myös muilla kuin varsinaisella tieto- ja viestintäteknologian eli ICT:n alalla.

– Kun kokonaisuuteen huomioi myös kaikkien muiden toimialojen eli myös teknologiateollisuuden ulkopuolisten toimialojen tilanteen, voi osaajien kokonaistarve lähivuosien aikana nousta hyvinkin melko lähelle 20 000 henkeä, kertoo johtaja Petteri Rautaporras Teknologiateollisuudesta.

Yrittäjän roolista rekrytointipuolelle siirtynyt Leo Tuokko kertoo, että IT-alalla osa yrityksistä toimii ikään kuin kasvattajina. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Joensuuhun on rantautunut kolme yritystä, jotka hakevat jopa sataa työntekijää

Suomessa IT-alan työvoimapulan uusin merkki on yritysten kilpajuoksu osaajien perässä paikkakunnille, joissa on tarjolla ammattitaitoista työvoimaa.

Yksi It-alan apajista työnantajien näkökulmasta on Joensuu. Kaupungista löytyy eriasteista koulutusta aina ammattikoulusta yliopistoon asti, menestyneitä kansainvälisiä yrityksiä ja näiden myötä ICT-alan kulttuuri.

Kansainvälisesti toimiva pörssiyhtiö Siili Solutions on yksi kolmesta suuresta Joensuuhun konttorin perustavasta yrityksestä.

Yritykset ovat ilmoittaneet palkkaavansa Joensuuhun yhteensä noin sata työntekijää.

– Kasvuyhtiönä tarvitsemme lisää tekijöitä, ja haluamme palkata kovimmat tekijät. Korona teki työpaikoista virtuaalisia eli työtä voi tehdä laajemmin, mistä vain. Joensuussa meillä oli jo muutama työntekijä valmiiksi, kertoo Siili Solutios Oy:n liiketoimintajohtaja Markku Savusalo.

Joensuuhun rantautuneiden yritysten liiketoiminta ei ole myynnillisesti Itä-Suomessa.

– He haluavat lisää kehittäjiä ja osaajia, jotta saavat tehtyä omat jo myydyt projektinsa, tietää Leo Tuokko, joka vastaa Wise It Oy:n kasvujohtajana muun muassa rekrytoinnista.

– Joensuussa tullaan käymään ihan paikalliskamppailua työvoimasta, uskoo headhunter eli suorahakija ja Inhuntin aluejohtaja Heikki Ovaskainen Kuopiosta.

Aiheesta voi keskustella 8.8.2021 kello 23:een saakka.

