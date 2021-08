Itärajan syvällä maaseudulla sijaitseva ravintola löi jälleen tiskiin hurjat myyntiluvut: “Varmaan yli kymmenen tuhatta pitsaa myydään tänä kesänä”

Pitsaa on mennyt kaupaksi hurjia määriä ja leirintäalue pullistellut - Parikkalassa on eletty kesällä matkailubuumia

Kotimaisen matkailun ennätysmäinen kesä on tuonut turistit suurin joukoin myös syrjäseuduille. Esimerkiksi itärajan Parikkalassa pitsaa on mennyt kaupaksi kuin liukuhihnalta ja leirintäalue on pullistellut koko kesän.

Parikkalassa Juholan Biisoniareenalla tehdyn pitsan huimat myyntiluvut herättivät hämmästystä jo viime vuonna. Tuolloin ihmeteltiin, että miten voi olla mahdollista, että itärajalla syvällä maaseudulla sijaitseva ravintola voi myydä niin paljon pitsaa.

Tänä vuonna pitsa on käynyt kaupaksi vieläkin paremmin.

– Myynti on lähes kaksinkertaistunut viime vuodesta. Viikossa on mennyt noin 800 pitsaa plus muut ruoat vielä siihen päälle, Juholan Biisoniareenan yrittäjä Matti Laukkanen kertoo.

Juholan Biisoniareenan yrittäjä Matti Laukkanen on myynyt tänä kesänä ennätysmäärän pitsaa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Laukkasen mukaan kovan menekin taustalla on ennätysmäinen kotimaisen matkailun kesä, joka on innoittanut suomalaiset tutustumaan uusiin paikkoihin kotimaassa.

– Kyllä näkee, että porukka nyt kiertää maata. 85–90 prosenttia asiakkaista on sellaisia, joita en ennestään tunne, Laukkanen sanoo.

Myös Biisoniareenan ravintolana toimivan entisen ulkorakennuksen yläkerrassa järjestetyt konsertit ovat Laukkasen mukaan käyneet hyvin kaupaksi.

Ravintolan yläkerrassa oleva esiintymistila on ollut myös suosittu. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Yrittäjä uskoo, että asiakkaita riittää vielä kesän lopullakin.

– Varmaan menee yli 10 000 pitsaa kaupaksi tänä kesänä. Olemme jo nyt myyneet reilusti yli 7 000, Laukkanen kertoo.

Camping-alueella vilkkain kesä koskaan

Myös parin kilometrin päässä Papinnniemen camping-alueella Venäjän rajan tuntumassa näkyy turistien suuri määrä. Pitkällä hiekkarannalla on matkailuautoja vieri vieressä kuin sillejä suolassa.

Yhden auton edessä parin metrin päässä vedestä lököilevät lepotuoleissaan Juhani ja Virpi Hirvonen.

– Saatiin ihan tuurilla paikka vielä tästä, kun soitettiin jo matkalla ollessa, Juhani Hirvonen kertoo tyytyväisenä.

Juhani ja Virpi Hirvonen ovat tyytyväisiä saatuaan Papinniemen leirintäalueelta hyvän paikan hiekkarannalta. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Joensuun naapurikunnasta Liperistä Itä-Suomea pariksi päiväksi kiertämään lähteneen pariskunnan mukaan sama asia on toistunut usein tänä kesänä. Camping-alueilla on ollut ruuhkaa.

– Usein juuri ihan tuurilla saa paikan. Paljon on ollut väkeä liikkeellä, Juhani Hirvonen summaa.

Papinniemen hiekkarannalla on riittänyt kävijöitä tänä kesänä. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ennätyskesä

Papinniemen camping-alueen yrittäjä Niko Hälvä vahvistaa asian. Kyseessä on ennätyskesä.

– Luulen, että tämä on vilkkain kesä, mikä meillä on koskaan ollut. Viime vuonnakin oli paljon asiakkaita, mutta tänä kesänä niitä on selkeästi enemmän. Erityisesti karavaanareiden määrä on lisääntynyt, Hälvä sanoo.

Kotimaiset turistit ovat löytäneet tänä vuonna sankoin joukoin itärajan kuntien matkailukohteisiin. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kasvua koko maassa

Myös koko maan tilastot kertovat, että leirintäalueiden yöpymiset ovat olleet vahvassa kasvussa.

– Viimeisemmät tiedot meillä on kesäkuun tilanteesta. Niiden mukaan yöpymiset lisääntyivät viime vuoden kesäkuuhun verrattuna kahdeksan prosenttia. Tammi-kesäkuussa lisäystä oli 13 prosenttia, Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnnanjohtaja Antti Saukkonen kertoo.

Heinäkuu nähtävästi lisää kasvulukuja entisestään.

– Meidän jäsenalueilta tulleiden ennakkotietojen mukaan heinäkuu on ollut hyvin vilkas, Saukkonen sanoo.

Tilastoissa näkyy selvästi myös se, että kysymys on nimenomaan kotimaanmatkailun kasvusta.

– Kotimaisten matkailijoiden määrä on kasvanut 20 prosenttia samalla, kun ulkomaisten matkailijoiden määrä on vähentynyt 70 prosenttia, Saukkonen kertoo.

Matkailijat etsivät uusia kohteita

Yksi kotimaan matkailun uusista ilmiöistä näyttää olevan myös se, että ihmiset eivät tyydy vain kiertämään perinteisiä paikkoja, vaan nyt etsitään myös erikoisempia ja syrjäisempiä kohteita.

– Yrittäjiltä on tullut tietoa, että esimerkiksi pienemmissä majoitusliikkeissä on ollut hyvää kasvua, Suomen leirintäalueyhdistyksen toiminnnanjohtaja Antti Saukkonen kertoo.

Yksi tällainen paikka on Parikkalan Uukuniemestä noin 60 kilometriä etelään sijaitseva B&B Hiitolanjoki, joka tarjoaa vanhalla raja-asemalla majoitusta ja juhlatiloja.

Vanhalla raja-asemalla tarjotaan majoitusta . Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Vain toista vuotta paikalla yrittäjänä toimiva Anne Repo on päässyt hyvin mukaan kotimaisen matkailun kasvuun.

– Matkailijoiden määrä on lisääntynyt reilusti viime vuodesta. Osaltaan syynä on varmaan saamamme hyvä julkisuus mediassa ja sosiaalisessa mediassa, mutta myöskin se, että Hiitolanjoen ennallistaminen kiinnostaa nyt kovasti, Repo kertoo.

Anne Repo on päässyt hyvin mukaan kotimaisen matkailun kasvuun. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Hiitolanjoki on noussut viime vuosina valtakunnan julkisuuteen, koska jokea ollaan vapauttamassa kolmesta voimalaitoksesta. Voimalaitospatojen purun myötä Laatokalta nousevalle järvilohelle avautuu uudet pitkät koskiosuudet kutupaikoiksi joessa.

Hiitolanjoella ei ole vain koskia vaan joskus joki virtaa myös näin leppoisasti. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Samalla matkailijoiden ihailtavaksi tulee yli neljä kilometriä luonnonkauniita uudistettuja koskiosuuksia.

Matkailubuumia yritetään pidentää yhteistyöllä

Koronaepidemian siivittämän kotimaisen matkailun kasvun halutaan myös jatkuvan epidemian jälkeen.

Matkailuyrittäjät Parikkalassa ja sen naapurikunnissa Rautjärvellä ja Ruokolahdella ovat perinteisesti toimineet lähes omillaan, paljon yhteistyötä ei ole ollut. Nyt kellossa on toinen ääni.

Yrittäjät ovat perustaneet yhteismarkkinointi sivuston nettiin, jonka avulla he toivovat hyvän matkailutrendin jatkuvan alueella myös epidemian mentyä ohitse.

– Sieltä pystyy katsomaan vaikka koko viikon ohjelman ja varata majoituksen sekä palvelut siihen päälle, rajamailla.fi-sivuston vetäjä Pekka Europaeus vakuuttaa.