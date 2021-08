Koronavirusrokotteen kehittäjästä Sarah Gilbertistä tehtiin Barbie-nukke – katso video

Leikkikaluja valmistava Mattel-yhtiö on tehnyt Barbie-nuken, joka esittää Oxfordin yliopiston virustutkijaa professori Dame Sarah Gilbertiä.

Gilbert on Oxfordin yliopistossa johtanut tutkimustyötä, jonka tuloksena on syntynyt ylipiston ja AstraZeneca-lääkeyhtiön yhteinen rokote. Se on maailman käytetyin koronarokote ja sitä on jaettu 170 maahan, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Gilbert sanoo pitäneensä itseään koskevaa nukkeuutista aluksi "melko outona". Nyt hän kuitenkin ajattelee, että nuken avulla lapset voivat alkaa ymmärtää, kuinka tärkeää työtä tieteen parissa tehdään.

– Toiveeni on, että nukkeni voisi näyttää lapsille ammatteja, joista he eivät ole aiemmin tienneetkään, kuten esimerkiksi rokotetutkija.

Mattel-yhtiö on tehnyt nukkeja eräistä muistakin tieteen ja hoitoalan ansioituneista naisista.