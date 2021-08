Poliisijohtaja sai tappouhkauksia ja joutui maalittamisen kohteeksi, teki 8 rikosilmoitusta – "Jossain menee raja, mitä poliisin pitää sietää"

Ylikomisario Jari Taponen teki kahdeksan rikosilmoitusta somehäirinnästä. Hän kertoo nyt, miksi. Yksi epäilty on kansanedustaja Ano Turtiainen. Pitkä tutkinta on pian valmistumassa.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee useita henkilöitä kunnianloukkauksista ja laittomista uhkauksista, jotka ovat kohdistuneet Helsingin poliisilaitoksen ylikomisarioon Jari Taposeen.

Taponen johtaa Helsingin poliisin ennalta estävää poliisitoimintaa. Hän on tehnyt yhteensä kahdeksan rikosilmoitusta saamistaan someviesteistä.

Yksi epäillyistä on kansanedustaja Ano Turtiainen (at). Turtiainen nimitti Twitterissä tammikuussa 2020 ylikomisario Taposta "munattomaksi nillittäjäksi".

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Ylen tietojen mukaan Itä-Uudenmaan poliisi epäilee Turtiaista tutkinnassa kunnianloukkauksesta.

Ylikomisario Jari Taponen teki rikosilmoituksen kansanedustaja Ano Turtiaisesta tammikuussa 2021. Kuva: Kristiina Lehto / Yle, Mikko Ahmajärvi / Yle

"Olen tottunut somessa rankkaankin arvosteluun"

Taponen ei ole aiemmin kommentoinut julkisuudessa tekemiensä rikosilmoitusten sisältöä.

Nyt hän kertoo Ylelle, miksi alkoi tehtailla rikosilmoituksia kansanedustajasta ja seitsemästä muusta henkilöstä.

– Olen tottunut somessa rankkaankin arvosteluun. Jossain menee kuitenkin raja, mitä poliisin pitää sietää. Minulla se menee siinä, kun aletaan uhkailla tai käytetään omaa asemaa maalittamiseen.

– Tutkittavana olevat rikokset noudattavat maalittamisen kaavaa. Jokin julkisuutta tai näkyvyyttä saava henkilö on aloittanut julkisen halventamisen ja mustamaalaamisen, joka on provosoinut muita osallistumaan häirintään.

Taponen kertoo saaneensa somessa tappouhkauksia.

– Tällaisten kampanjoiden (maalittamisen) tarkoituksena on yleensä painostaa kohde luopumaan virkatoimista tai muuttamaan käyttäytymistä joko suoranaisesti tai vaikuttamalla epäsuorasti työnantajan kautta.

Taponen on näkyvä hahmo Twitterissä.

Hän sanoo, että ihmiset ajattelevat usein, ettei somessa tapahtuvalle maalittamiselle ja uhkailuille kukaan voi tehdä mitään.

– Ei kai se niin voi olla, että poliisikin vaan nostaa kädet pystyyn tämän ongelman edessä, Taponen kysyy.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos tutkii Helsingin poliisilaitoksessa työskentelevän poliisin tekemiä rikosilmoituksia. Kuva: Markku Rantala / Yle

Tutkinta valmistuu syyskuussa

Itä-Uudenmaan poliisi vahvistaa tutkivansa kunnianloukkauksia ja laittomia uhkauksia.

Tutkinta kohdistuu kahdeksaan henkilöön. Heistä jokaista ei epäillä molemmista rikosnimikkeistä.

– En ota kantaa epäiltyjen nimiin. Mutta voin vahvistaa, että meillä on tutkinnassa juttukokonaisuus, jossa tutkitaan Helsingin poliisilaitoksen päällystöön kuuluvan henkilön tekemiä rikosilmoituksia, kertoo rikoskomisario Timo Luoto Itä-Uudenmaan poliisista.

Tutkinta on kestänyt noin pari vuotta. Yksi rikosilmoitus on ehtinyt vanhentuakin. Nyt tutkinta on viimein valmistumassa.

– Tarkoitus on saada tutkinta valmiiksi syyskuussa, tutkintaa johtava Luoto sanoo.

Ainakin osa tapauksista lähtee syyteharkintaan.

– Osa jutuista menee syyttäjälle. Osaa tutkinnoista mahdollisesti rajoitetaan.

Luoto ei ota kantaa siihen, lähteekö kansanedustaja Ano Turtiaisen kunnianloukkauspäily syyteharkintaan.

Poliisin olisi valmis sovintoon

Jari Taponen kertoo, että yksi epäilty on ollut häneen yhteydessä. On mahdollista, että he tapaavat ja saavan aikaan sovinnon.

Oletko valmis keskustelemaan kaikkien epäiltyjen kanssa ja jopa perumaan rikosilmoitukset?

– Olen valmis sovintoon, jos epäilty ottaa yhteyttä, kertoo rehellisesti motiivin teolleen ja katuu sitä.

Kansanedustaja Ano Turtiainen ei vastannut keskiviikkona Ylen haastattelupyyntöön.

Lue lisää:

Perussuomalaisten kansanedustaja solvasi poliisia Twitterissä – rikosilmoitus

A-studio selvitti: virkamiehiä maalitetaan kaivamalla yksityiselämää – "Tietääkö joku, missä tämän konstaapelin lapset käyvät koulua?"

Poliisiylijohtaja Kolehmainen huolissaan maalittamisesta: Pelko voi vaientaa jopa tuomareita, sadat poliisit harkinneet alanvaihtoa