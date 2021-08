Kalajoen suuren maastopalon tutkinta alkoi – palo sai alkunsa tuulivoimalatyömaalta

Syttymissyyn selvittäminen aloitettiin tänään, kun siihen viimein pystyttiin vapauttamaan resurssia. Palo on saanut alkunsa alueella sijaitsevalta tuulivoimalatyömaalta. Nyt tutkitaan, mikä sytytti suuren maastopalon.

Kalajoen maastopalon palopaikan tutkinta on alkanut tänään.

Pelastuslaitos on kertonut, että palo on saanut alkunsa alueella sijaitsevalta tuulivoimalatyömaalta. Asiasta uutisoi MTV (siirryt toiseen palveluun). Nyt selvitetään, mikä sytytti suuren maastopalon.

Tuulivoimapuistoa alueella rakentavan Neoen Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen kertoo, että tuulivoimalatyömaalla on tehty maansiirtotöitä.

- Ei mitään sähkötöitä tai muuta, missä käsitellään tulta, hän sanoo.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoo, että palontutkinta aloitettiin tänään, kun siihen viimein pystyttiin vapauttamaan resurssia.

Suuri metsäpalo on sammutettu ja hallinnassa. Tänään on kuitenkin paljastunut yksittäisiä syttymispisteitä, joita sammutetaan. Tuulisen sään johdosta kytöjä voi nousta turveperäisestä maasta ja pelastustoimesta on paikalla paloalueella noin 60 henkilöä.

Paloalueelle on rakennettu neljä patoa, jotka helpottavat sammutusveden saantia myös pienitehoisilla pumpuilla.

Myös tuulivoimalatyömaalla työt jatkuvat ja palon jälkivartiointi on käynnissä.