Positiivinen luottotietorekisteri voi tuoda yllätyksen – lainarahan hinta voi vaihdella sen mukaan, mitä luotonantaja sinusta tietää

Suomeen on puuhattu positiivista luottorekisteriä pitkään.

Luotonantajat eli pankit ja muut rahoituslaitokset ovat odottaneet, että ne saisivat luottoa myöntäessään käyttöönsä tiedot hakijan kaikista lainoista ja tuloista. Näin olisi helpompi arvioida lainanhakijan todellista maksukykyä.

Nyt asia on nytkähtänyt eteenpäin. Hallituksen esitys positiivisesta luottotietorekisteristä viedään eduskuntaan syksyllä.

Tavoitteena on saada uusi rekisteri käyttöön keväällä 2024. Rekisteriä ylläpitämään on valittu verohallinnon tulorekisteriyksikkö.

Ylivelkaantumiseen on jatkossa helpompi puuttua

Hallitus haluaa rekisterin estävän ennen muuta suomalaisten ylivelkaantumista.

Tähän asti lainanhakutilanteessa tiedossa ovat olleet rahoituslaitosten itse myöntämät lainat ja hakijan antamat tiedot muualta otetuista lainoista.

Jos asiakkaalla on maksuhäiriöitä tai -vaikeuksia, niin ne ovat selvinneet helpoiten yksityisten palveluntarjoajien ylläpitämistä "negatiivisista" luottorekistereistä.

Positiivisesta luottotietorekisteristä hakijan maksukykyä tai -kyvyttömyyttä voidaan arvioida jo lainaa haettaessa.

Ylivelkaantuneen lainanhaku voi jatkossa tyssätä positiivisesta luottotietorekisteristä löytyviin tietoihin. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Asiakkaiden luottokelpoisuuden arviointi helpottuu

Myös luotonmyöntäjät odottavat uuden rekisterin tuomia hyötyjä.

– Luottokelpoisuuden arvioinnin odotetaan helpottuvan erityisesti uusien asiakkaiden kohdalla, joiden maksukäyttäytymisestä luotonantajalla ei ole ennakkotietoja. Tätä kautta toivotaan luottotappioiden osaltaan vähenevän, johtava lakimies Antti Laitila Finanssiala ry:stä sanoo.

– Mutta toki sen toivotaan vaikuttavan myöskin lainanhakijoiden omaan näkemykseen taloudellisesta tilanteestaan ja kyvystään suoriutua luotoista, kun he voivat itse katsoa luottotietorekisteristä omia sitoumuksiaan.

Velkaneuvontaa antavan Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar toivoi heinäkuussa Ilta-Sanomissa, että positiivisesta luottorekisteristä tehtäisiin eräänlainen talouden omakanta, josta kuluttaja voisi helposti tarkistaa tilanteensa. (siirryt toiseen palveluun)

Finanssiala ry:n johtavan lakimiehen Antti Laitilan mukaan uusi rekisteri auttaa raha-asiansa hoitanutta kuluttajaa tulevaisuudessa saamaan nopeammin luottoa, jos luottokelpoisuuden arviointi osoittaa, että hän pystyy maksamaan luoton takaisin. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Mutta - toisille velkaraha voi olla kalliimpaa kuin muille

Oikeusministeriö on selvittänyt uuden luottorekisterin vaikutuksia. Yksi selvittäjistä, Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja, Olli-Pekka Ruuskanen arvelee, että rekisteri voi aiheuttaa kuluttajalle yllätyksen.

– Korkeariskisemmiksi tällä uudella järjestelmällä arvioidut joutuvat maksamaan enemmän luotosta eli heiltä veloitetaan korkeampaa henkilökohtaista marginaalia. Ne, jotka arvioidaan pieniriskisemmiksi taas saavat rahaa halvemmalla.

Pienituloinen mutta raha-asiansa hyvin hoitanut voi siis hyötyä uudesta rekisteristä. Mutta esimerkiksi jo ylivelkaantuneen lainanhaku voi tyssätä rekisteristä löytyviin tietoihin.

PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen sanoo, että positiivinen luottotietorekisteri vähentää ylivelkaantumisriskiä, koska kuluttaja ei voi ottaa velkaa monelta luotonantajalta muiden tahojen tietämättä. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Toisaalta kuluttajan mahdollisuudet kilpailuttaa lainantarjoajia paranevat

Olli-Pekka Ruuskasen mukaan positiivisen luottotietorekisterin merkittävin etu on, että luotonhakijan velka- ja tulotiedot ovat kaikkien luotontarjoajien käytettävissä.

– Meillä on elinikäisen pankkisuhteen perinne, koska asiakas ei ole välttämättä pystynyt vakuuttamaan muita luotonantajia omasta hyvästä maksukyvystään. Mutta nyt kun tällainen positiivinen luottorekisteri tulee, on helpompi kilpailuttaa eri luotonantajia ja saada sitä kautta paremmat lainaehdot, koska luotonantaja pystyy arvioimaan ja toteamaan, että tässähän on hyvä asiakas.

Ruuskanen, joka on myös Vaasan yliopiston vakuutus- ja pankkitoiminnan dosentti, uskoo, että tällainen kilpailu tehostaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa.

Vakuuksien tarve voi vähentyä

Myös vakuuksien tarve lainaa ottaessa voi Ruuskasen mukaan vähentyä.

– Vakuudettomien luottojen määrä voi kasvaa, koska niitä voidaan myöntää positiivisesta luottotietorekisteristä saadun arvion perusteella

Uusi rekisteri myös nopeuttaa esimerkiksi asuntolainan myöntämistä.

– Asuntolainaa hakiessa ehdollinen päätös tulee nykyäänkin nopeasti. Se perustuu useimmiten tietokoneen tekemän riskiprofilointiin. Hakijan antamien tietojen varmentaminen kuitenkin kestää muutaman päivän, mikä hidastaa prosessia tällä hetkellä. Positiivisesta luottotietorekisteristä tiedot saadaan välittömästi ja päätöksenteko luoton myöntämisestä nopeutuu, Ruuskanen sanoo.