Pohjois-Karjalan loukkaantuneista karhuista on jo havaintoja, mutta lopetusyritykset epäonnistuneet – poliisia uhkailtu tapauksen vuoksi

Lopetuspäätöksen saaneista kahdesta karhusta on lopultakin tehty havaintoja Pohjois-Karjalassa. Lieksan karhu on yritetty jo kahdesti lopettaa, tuloksetta. Enon karhun pennuille etsitään yhä sijoituspaikkaa, ettei niitä tarvitsisi lopettaa.

Pohjois-Karjalan Enossa ja Lieksassa liikkuvista loukkaantuneista karhuista on saatu viimeisen viikon aikana havaintoja, kertoo Itä-Suomen poliisi. Kumpikin karhuista on kuitenkin yhä elossa.

Karhut on poliisin päätöksellä määrätty lopetettaviksi, koska kummallakin on pienpetorauta tassussaan. Lähempänä lopetusta on toistaiseksi ollut Lieksassa liikkuva yksilö.

– Sitä on yritetty lopettaa kahdesti, mutta kummallakin kerralla pimeys lopetti yritykset. On turvallisinta hoitaa asia päivänvalossa, jotta ei haavoiteta väärää eläintä, komisario Sami Joutjärvi kertoo.

Enon karhu on havaittu Joutjärven tietojen mukaan viimeksi sunnuntaina. Myös Lieksan karhu on viimeviikkoisten lopetusyritysten jälkeen ollut viime päivinä karkuteillä.

Lieksan loukkaantunutta karhua seuraa kaksi niin sanottua erauspentua, joita ei ole määrätty lopetettavaksi. Enossa lopetuspäätös on sen sijaan sekä loukkaantuneella emokarhulla että sen neljällä pienellä pennulla – paitsi jos pennuille löydetään sijoituspaikka pikavauhtia.

Joutjärven mukaan selvitykset ovat käynnissä viimeiseen asti.

– Kaksi vaihtoehtoa pentujen sijoituspaikaksi on olemassa. Kun tiedämme niistä enemmän, pyydämme aluehallintovirastolta päätöstä asiasta. On huomionarvoista, että poliisi ei päätä itse tästä asiasta, Joutjärvi kertoo.

Poliisi saanut vihapostia

Käynnissä olevat karhujahdit ovat herättäneet kansalaisissa poikkeuksellisen paljon tunteita. Sami Joutjärven mukaan viranomaisia on tapauksen tiimoilta jopa uhkailtu.

– Näin paljon vihapostia en itse ole saanut koskaan, Joutjärvi sanoo.

– Useimmat ovat emokarhujen puolesta varmasti vilpittömästi harmissaan, mikä on ymmärrettävää. Toivoisin kuitenkin, että kaikkeen somessa liikkuvaan ei sokeasti uskottaisi, hän jatkaa.

Joutjärvi pitää harmillisena, että karhujen lopettamispäätös on julkisessa keskustelussa yksilöity vain poliisin vastuulle. Hän huomauttaa, että se kuuli ennen päätöstä niin Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoita kuin valvovaa eläinlääkäriäkin.

– Kumpikin taho katsoi, että lopettaminen on tässä tilanteessa valitettavasti ainoa oikea ratkaisu. Lisäksi karhuja yritettiin tavoittaa kaksi viikkoa nukuttamista varten – tuloksetta, Joutjärvi kertoo.

Karhujen lopettamisesta ei vastaa poliisi, vaan riista-apua tarjoavat metsästäjät.

Elokuun lopulla Pohjois-Karjalassa alkaa metsästyskausi, jonka ajaksi Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 204 karhunkaatolupaa.

