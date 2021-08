Uhrit jakavat saamiaan seksuaalisia ahdisteluviestejä uudella Instagram-tilillä – seuraajia jo 17 000, kuvakaappauksia valtavat määrät

Uusi Instagram-tili on ollut niin suosittu, että vain murto-osa kuvakaappauksista ehditään julkaista. Kuvituskuva.

Viestejä miehiltä -tilin idea on herättää keskustelua ja näyttää, minkälaisia viestejä etenkin naiset voivat sosiaalisen median kautta saada. Asiantuntijan mukaan seksuaalinen häirintä internetissä vaikuttaa korona-aikana lisääntyneen.

– Nyt kuule annat mulle. Jos vaan käy?? Mennäänkö jatkoille ytimeen??

Muun muassa tällaisia ei-toivottuja viestejä esitellään nyt uudella Instagram-tilillä.

Heinäkuun lopussa perustettu Instagram-tili Viestejä miehiltä (siirryt toiseen palveluun) on parissa viikossa kerännyt yli 17 000 seuraajaa. Tilillä jaetaan kuvakaappauksia törkyviesteistä, joita pääosin naiset ovat saaneet miehiltä sosiaalisessa mediassa.

Viestien vastaanottajat kohtaavat ennen kaikkea seksuaalista häirintää, kuten ehdottelua, seksifantasioiden luettelemista ja halventavaa puhetta.

Tili julkaisee viestejä anonyymisti.

Ryhmän perustajan Ida Lehtisen mukaan tilille lähetetään nyt yli sata kuvakaappausta päivässä. Viestejä tulee tunnissa viidestä kymmeneen, ja julkaisujono on lähes neljä päivää.

Lehtinen joutui pyytämään ystävänsä apuun viestien hallintaan jo pari päivää tilin avaamisen jälkeen. Kovan suosion vuoksi nyt noin kuudesosa kaikista tilille tulevista kuvakaappauksista ehditään julkaista.

Lehtinen on puhunut itse saamistaan törkyviesteistä ystäviensä kanssa jo vuosia. Osittain viesteille on naureskeltu, osittain niistä on ahdistuttu.

Hän päätti katsoa, tuleeko muiden puhelimiin samanlaista sisältöä, mitä hän on vuosia saanut.

– Samalla olen ja en ole yllättynyt tämän tilin suosiosta, Lehtinen sanoo.

Kuva: Kuvakaappaus Instagram-tililtä

Instagram-tilin kuvakaappausten perusteella viestien sisältö on suoraa ja hyökkäävää. Viestejä voi tulla samalta henkilöltä säännöllisesti, vaikka niihin ei reagoisi lainkaan.

Lehtisen mukaan kieltävä vastaus viestin lähettäjälle saattaa johtaa uhkailuun, solvaamiseen ja huoritteluun.

– On pöyristyttävää, miten jotkut kokevat tämän olevan hyväksyttävä puhetapa.

Kahdessa viikossa hän ei ole huomannut, että törkyviestien lähettäjät kuuluisivat tiettyyn ihmisprofiiliin. Törkyviestejä tulee nuorilta ja vanhoilta miehiltä kulttuuriin katsomatta.

Lehtinen ei laita ryhmää samaan koriin Punkstoo-tilin tai vastaavien kanssa, koska Viestejä miehiltä -tilillä viestit julkaistaan anonyymisti. Hänen mukaansa tilin tarkoitus ei ole etsiä tiettyjä syyllisiä vaan herättää keskustelua aiheesta.

Tili ei julkaise pahimpia, esimerkiksi uhkailua, sisältäviä kuvakaappauksia, koska niiden selvittäminen kuuluu poliisille.

Lehtinen on saanut runsaasti kannustusviestejä, joissa henkilöt kertovat järkyttyneensä törkyviestien sisällöistä. Hän itse on saanut ensimmäiset törkyviestit jo Irc-Gallerian ja MSN Messengerin aikaan vuosituhannen alussa.

Älypuhelimien ja useampien sosiaalisen median kanavien yleistyttyä viestittely on muuttunut viikoittaiseksi.

– Jostain syystä saan itse viestejä eniten sunnuntaisin. Silloin kuusi tai seitsemänkin eri tuntematonta miestä saattaa lähettää seksuaalista ahdistelua sisältäviä törkyviestejä.

Kuva: Kuvakaappaus Instagram-tililtä

Törkyyn voi turtua

Lehtinen on huolissaan siitä, että ajan mittaan törkyviesteihin voi tottua. Monet törkyviesteistä ovat niin absurdeja, että ensireaktio on usein hämmennys ja nauru.

– Tämä on arkipäiväistynyt. Viestin saadessani suljen sen, ja ohitan asian olan kohautuksella. Jos joku sanoisi tällaisia asioita kadulla tai ravintolassa, reaktiot olisivat täysin toisenlaiset.

Törkyviestien lähettäjä saattaa pommittaa vastaanottajaa viesteillä pitkäänkin, vaikka tämä ei reagoisi niihin. Lehtisen mielestä nauru muuttuu pian ärtymykseksi ja ahdistukseksi.

– On vaikeaa ymmärtää viestien lähettäjien motiiveja. He eivät saa viesteihinsä vastakaikua, eivätkä esimerkiksi pääse tapaamaan haluamiaan naisia, mutta jatkavat viestien lähettämistä silti. Törky jatkuu, vaikka ne eivät toimi.

Lehtinen toivoo, että tili lisää keskustelua internetin keskustelukulttuurista ja siitä, mikä on sopivaa, mikä ei.

– Ehkäpä joku voi näitä katsoessaan myös tuntea piston sydämessään ja lopettaa törkyviestien lähettämisen.

Seksuaalinen häirintä internetissä lisääntynyt

Seksuaaliseen ahdisteluun perehtyneen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkijan Satu Venäläisen mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan määrä internetissä vaikuttaa lisääntyneen korona-aikana.

Lopullinen tutkimustieto pandemia-ajalta on vielä saamatta.

– Netissä tapahtuva häirintä on yleistä etenkin nuoria naisia ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Ilmiö on kansainvälinen, Venäläinen sanoo.

Internetissä saatava häirintä- ja törkysisältö voi Venäläisen mukaan vaikuttaa vastaanottajan perusturvallisuuteen ja käsitykseen seksuaalisuudesta.

Nuori saattaa etsiä ratkaisuja olemalla poissa somesta, mutta some on heille olennainen kommunikaation väline ja osa arkielämää.

– Tämä voi olla hyvin traumatisoivaa. Törkyviestit voivat aiheuttaa avuttomuutta, vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin ja kykyyn luottaa toiseen ihmiseen.

Venäläisen mielestä tällaisessa Instagram-tilissä hyötynä voi olla, että ilmiön laajuus ja sisällön voimakkuus konkretisoituu.

Hän muistuttaa, että internetissä seksuaalista ahdistelua ja törkyviestejä saaneita varten on perustettu Sua varten somessa -hanke (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi Naisten linja tarjoaa tukea digitaalisen väkivallan uhreille (siirryt toiseen palveluun).

