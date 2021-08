Analyysi: Sisäiset kuohut eivät horjuta kokoomuksen suosiota – vihreiden ja keskustan kannatuksen sahaaminen voi näkyä kipuiluna riihessä

Heinäkuun tukalat helteet panivat suomalaisen politiikan kesätauolle. Vaikutukset näkyvät myös Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa: liikkeet ovat pieniä, yllätykset vähäisiä ja puolueiden järjestys ennallaan.

Kevään ajan Taloustutkimus selvitti Ylelle, mitä puoluetta suomalaiset aikovat äänestää kesäkuisissa kuntavaaleissa. Kesä-heinäkuussa kysymys vaihtui jälleen tutummaksi, kun vastaajilta kysyttiin: Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te äänestäisitte, jos eduskuntavaalit olisivat nyt?

Tänään ilmestynyt mittaus on toinen putkeen, jossa selvitetään eduskuntavaalikannatusta. Kahden kesäisen kyselyn pohjalta vahvistuu kuva siitä asetelmasta, josta syksyn politiikan vääntöihin ponnistetaan.

Kuva: Illusia Sarvas / Yle

Kolmen kärki on melko tasainen. Ykkösenä olevan kokoomuksen ja kolmantena olevien perussuomalaisten etäisyys toisistaan on alle kolme prosenttiyksikköä.

Onkin paikallaan todeta, että kaikki kuun aikana tapahtuneet muutokset ovat pienempiä kuin kyselyn virhemarginaali. Se on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Myös useiden puolueiden väliset kannatuserot ”mahtuvat” kyselyssä tuon marginaalin sisään.

Virhemarginaali ei kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi kokoomuksen kannatus olisi yhtä todennäköisesti mittauksen 20,5 kuin vaikkapa 22,5 tai 18,5. On todennäköisempää, että kannatus asettuu ”haarukan keskelle”. (siirryt toiseen palveluun)

Jo aiemmista mittauksista on tuttua, että kantaansa muuttavat suuntaavat usein juuri katsomoon tai ideologisesti lähimpänä oleviin puolueisiin.

Ykkösenä oleva kokoomus on siis hieman lisännyt kannatustaan, SDP taas menettänyt.

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa ja useissa viime vuosien kyselyissä on nähty tilanne, jossa yksikään puolue ei saa yli 20 prosentin osuutta äänistä tai kannatuksesta. Nyt kokoomus on jälleen ylittänyt tuon rajan ja siten onnistunut kasvattamaan etumatkaansa muihin – henkisestikin.

Taloustutkimus arvioi, että puolue on saanut uusia kannattajia työväestöstä ja esimerkiksi keskustan kannattajien riveistä. SDP taas on menettänyt kannatustaan vihreille, vasemmistoliitolle ja ”katsomoon” eli kannastaan epävarmojen joukkoon.

Liikkeiden suunnat eivät yllätä: jo aiemmista mittauksista on tuttua, että kantaansa muuttavat suuntaavat usein juuri katsomoon tai ideologisesti lähimpänä oleviin puolueisiin.

Talouskysymykset yhdistävät keskusta-oikeistoa kokoomuksen taakse, ja siitä puolue muistaa usein olla ylpeä.

Kokoomuksen osalta kiinnostavaa on, että puolueen sisäiset kuohut eivät näy kannatuksessa.

Helsingin pormestariehdokkuudesta luopuneen Kirsi Pihan keskustelua herättänyt haastattelu (siirryt toiseen palveluun) Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä ja puoluetta ruotinut pamfletti (siirryt toiseen palveluun) tai eduskuntaryhmän sisälläkin keskustelua herättäneet kotouttamislinjaukset eivät tunnu hetkauttavan puolueen kannattajia.

Porvarishenkisille suomalaisille valinta tuntuu olevan jokseenkin selvä. Talouskysymykset yhdistävät keskusta-oikeistoa kokoomuksen taakse, ja siitä puolue muistaa usein olla ylpeä. Kun puheenjohtaja Petteri Orpo palasi kesän sairauslomalta töihin, hän vaati medioille antamissaan haastatteluissa – mitäpä muutakaan kuin – ”selkeitä päätöksiä” budjettiriihestä.

Puolueen hajaannuksen ja sisäiset kipuilut Orpo kiisti. Vahva asema kannatusmittauksissa antaa puheenjohtajalle siihen mahdollisuuden. Kiistäminen ei onnistuisi samalla tavalla, jos kannatus mataisi.

Riihen neuvotteluihin lähdetään kovassa paineessa. Se lupaa – ei kovin yllättäen – jälleen työllisyys- ja ilmastovääntöjä.

Poliitikot vähättelevät usein kannatusmittauksien merkitystä. Siitä huolimatta kyselyt vaikuttavat politiikan ilmapiiriin – ja juuri ilmapiirillä voi olla toisinaan ratkaiseva merkitys.

Politiikan syksy on täynnä valmistautumista aluevaaleihin ja työmarkkinakamppailuja. Hallitukselle suurin koitos on budjettiriihi, joka koittaa jo syyskuun alkupuolella. Kevään kehysriihessä kriisiydyttiin, eikä helppoa tulee syksyn riihestäkään. Politiikan analyysissahan on jo muotia todeta, että ”seuraavasta riihestä on tulossa erityisen vaikea”.

Vihreät ja keskusta jojoilevat mittauksissa, eikä kumpikaan puolue voi olla asemaansa tyytyväinen. Riihen neuvotteluihin lähdetään kovassa paineessa. Se lupaa – ei kovin yllättäen – jälleen työllisyys- ja ilmastovääntöjä.

Erityisesti demareille pääministeripuolueena on tärkeää hallituksen toimintakyvyn säilyttäminen, niin riihessä kuin koronapolitiikassakin. Jos hallitus pärjää, pärjää pääministeripuoluekin.

Perussuomalaisissa on pettymystä kuntavaalituloksesta, jonka toivottiin olevan korkeampi.

Perussuomalaiset kokoontuvat ensi viikolla Seinäjoelle valitsemaan puolueelle uutta puheenjohtajaa.

Tuoreessa Ylen mittauksessa puolueen kannatus on pysynyt lähes entisellään. Uudelta puheenjohtajalta tietysti odotetaan palautusta paalupaikalle.

Tehtävä ei ole aivan helppo. Perussuomalaisten kannattajien joukossa on pettymystä kuntavaalituloksesta, jonka toivottiin olevan korkeampi. Lisäksi moni olisi toivonut suositun Jussi Halla-ahon jatkavan puolueensa johdossa.

Puheenjohtajalla onkin iso merkitys, mutta sitä ei kannata ylikorostaa. Halla-ahon kaudellakin perussuomalaisilla on ollut sekä menestyksekkäämpiä että vaisumpia jaksoja.

Monelle puolueen kannattajalle valinta voi siis olla jatkossakin selvä, kunhan linja pysyy mieleisenä. Ja kisan kärkiehdokkaita arvioimalla voi todeta, että kyse ei tällä kertaa ole linjavaalista.

