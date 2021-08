Tampereen Hallituskadulla sammutetaan tulipaloa kerrostalon katolla – ravintolassa syttynyt palo saatiin jo sammutettua

Tampereen Hallituskadulla sammutetaan tulipaloa viisikerroksisen asuinrakennuksen vesikatolla, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.

Päällikköpäivystäjä Pekka Mutikaisen mukaan tulipalo sai alkunsa rakennuksen katutasolla sijaitsevasta ravintolasta, josta palo pääsi leviämään rasvahormin kautta talon vesikatolle ja rakenteisiin.

– Ravintolassa syttynyt palo on saatu sammutettua, mutta sammutustyöt jatkuvat yhä vesikaton rakenteissa, Mutikainen sanoo.

Hallituskadulla oli runsaasti ihmisiä seuraamassa tilannetta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Paikalla on yhteensä 17 pelastustoimen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on viisikerroksinen asuinrakennus, jossa on 45 asuinhuoneistoa ja liiketiloja. Ylimmän kerroksen asuntoon on tullut paljon sammutusvettä.

Rakennuksesta on evakuoitu 40 henkilöä. Lisäksi naapurikiinteistöstä on evakuoitu 14 henkilöä. Ensihoito on tarkastanut 5 henkilöä.

Tulipalosta syntynyt savu näkyi Keskustorilla asti. Kuva: Mikko Närhi

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman puoli seitsemän jälkeen. Paikan päällä tilannetta seurannut Mikko Närhi kertoi Ylelle, että palosta tulee reippaasti savua ja paikalla on runsaasti ihmisiä.

– Olin tunti sitten Keskustorilla, kun yhtäkkiä näkyi suuri määrä tummaa savua. Vaikutti siltä, että nyt räjähti reippaasti, Närhi kertoo.