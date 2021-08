Vapaaehtoisten ryhmä tarjonnut apua loukkaantuneiden karhujen pelastamiseen – Poliisi: tarvittavat luvat puuttuvat

Pohjois-Karjalassa liikkuvien loukkaantuneiden karhujen kiinniottoon on tarjottu ulkopuolista apua. Apua viranomaisille on tarjonnut kotimainen vapaaehtoisten ryhmä, jossa on jäseniä pohjanmaalaisesta villieläinhoitolasta, Suomen Susi ry:stä ja salametsästyksen vastaisesta Anti-Poaching Association of Finland ry:stä.

Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on säästää lopetuspäätökset saaneiden karhujen ja niiden poikasten henki. Pienpetorautaan itsensä loukanneet emokarhut kulkevat vapaina Joensuun Enossa ja Lieksassa.

Karhujahdin kokonaisturvallisuudesta vastaava Itä-Suomen poliisi on toistaiseksi kieltäytynyt ryhmän avusta. Komisario Sami Joutjärvi sanoo ongelmana olevan, ettei ryhmässä ole luvallista toimijaa karhun nukuttamiseen.

– Poliisilla ei valitettavasti ole valtuuksia todeta, että “selvä, käykää nukuttamassa karhu”. Se edellyttää mittavaa lupaprosessia varsinkin nukutusaineiden hallussapidon osalta, ja luvat saa muilta viranomaisilta, Joutjärvi kertoo.

Joutjärven mukaan Itä-Suomen poliisi ei suhtaudu kielteisesti ulkopuoliseen apuun, jos luvat ovat kunnossa. Avun tarjoajien hän kehottaa olevan yhteydessä alueelliseen valvontaeläinlääkäriin tai Luonnonvarakeskukseen (Luke), joista kumpikin on toistaiseksi pitänyt loukkaantuneiden karhujen lopettamista parhaana vaihtoehtona.

Enon karhua yritettiin Luken luvallisten asiantuntijoiden ja Riistakeskuksen avulla tavoittaa ja nukuttaa kahden viikon ajan. Yritykset eivät tuottaneet tulosta.

– Lopettamispäätös oli viimesijainen keino, Joutjärvi sanoo.

Enon loukkaantunut karhu pentuineen riistakameran kuvassa. Kuva: Itä-Suomen poliisi

Luken asiantuntija: kansainvälisestä avusta ei hyötyä

Sosiaalisessa mediassa levinneiden väitteiden mukaan Itä-Suomen poliisille olisi tarjottu apua myös kansainvälisten karhuasiantuntijoiden taholta. Lopetusoperaatiota johtavan Joutjärven korviin tällaisia tarjouksia ei ole kantautunut.

Luken suurpetoasiantuntija, tutkimusprofessori Ilpo Kojola suhtautuu kansainväliseen apuun varauksella. Hän on nähnyt somessa liikkuvat viestit, joissa viitataan esimerkiksi kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n karhuasiantuntijaryhmään.

– Kuulun itse kyseiseen ryhmään. En koe, että sieltä voisi tulla mitään sellaisia neuvoja, joita emme Suomessa jo tietäisi, Kojola sanoo.

Kojolan mukaan karhujen pelastusoperaatioita Suomessa ei voi verrata vastaaviin muualla maailmassa. Tämä johtuu karhulajien ja luonto-olosuhteiden erilaisuudesta.

– Pohjois-Karjalan tapauksessa karhujen nukutus olisi paras vaihtoehto, mutta kuten on havaittu, se on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi, Kojola toteaa.

Sekä Enon että Lieksan emokarhuilla on voimassa oleva lopetusmääräys. Riista-apua tarjoavat metsästäjät ovat jo yrittäneet lopettaa Lieksan karhua, toistaiseksi tuloksetta.

Elokuun lopulla Pohjois-Karjalassa alkaa metsästyskausi, jonka ajaksi Riistakeskus on myöntänyt yhteensä 204 karhunkaatolupaa.

