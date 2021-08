Rengaskaivon huollon hinnoissa on tuhansien eurojen ero – Kuluttajaneuvoja: "Pistää miettimään"

Rengaskaivon perushuollon hinta heittelee alle tuhannesta eurosta jopa neljään tuhanteen euroon. Vaikka kyse on puhtaasta vedestä, kaivon perushuolto ei vaadi ammattitutkintoa tai erikoisosaamista vaan sen voi tehdä maallikkokin.

Omakotitalon tai kesämökin rengaskaivo pitäisi huoltaa noin viiden vuoden välein. Silloin kaivo pestään, vanhat pohjahiekat vaihdetaan uusiin ja tarkistetaan tarvitseeko tiivistyksiä uusia.

Tämän erikoisempia toimia kaivon huolto ei yleensä vaadi. Silti hintaa voi tulla työlle tuhansia euroja, jos kuluttaja ei ole tarkkana.

Yle kysyi viideltä kaivohuoltoon erikoistuneelta yritykseltä, mitä alle kuusi metriä syvän rengaskaivon perushuolto maksaa. Kysyimme hintaa HRV Palveluilta, Kaivokympeiltä, Live Welliltä, Suomen Kaivohuollolta ja Vesikaivohuolto Vipeltä.

Tarjoukset vaihtelivat 880 eurosta 4000 euroon. Hinnat sisälsivät arvonlisäveron.

Kuten monessa muussakin kodin palvelussa, yritykset hinnoittelevat palveluitaan hieman eri tavoin, mikä vaikeuttaa vertailua. Jollakin yrityksellä kaivon perushuollon hinta sisältää kaivon desinfioinnin, mutta ei tiivistyksiä. Toinen desinfioi kaivon vain lisämaksusta, mutta tiivistykset kuuluvat hintaan. Kalleimpiin palveluihin kuuluu myös veden analysointi.

Erot palveluissa olivat kuitenkin pieniä, eivätkä selitä hintojen satojen, jopa tuhansien eurojen vaihtelua.

Terveystarkastajan neuvot kaivonomistajalle 1. Kurkkaa kaivoon vuoden välein ja tarkista, näkyykö renkaissa pintaveden valumisjälkiä ja kelluuko vedessä esimerkiksi myyriä ja sammakoita. Ei pitäisi. 2. Huolla kaivo viiden vuoden välein. Yleensä pesu, pohjamassojen vaihto ja desinfiointi riittää. Varaudu siihen, että kaivo on huollon aikana pois käytöstä vuorokauden tai kaksi. 3. Jos teet työn itse, perehdy asiaan kunnolla ja huomioi turvallisuus. 4. Tutkita vesi laboratoriossa 3-5 vuoden välein tai jos maku, haju tai väri muuttuu. Lähde: Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden terveystarkastaja Marko Nyyssönen

Kalleinta palvelua tarjonneet yritykset perustelivat hintojaan esimerkiksi sillä, että heillä on pelkästään puhtaan veden käsittelyyn tarkoitetut laitteet tai, että he tarjoavat työlleen kahden vuoden takuun.

Halvimmat toimijat puolestaan sanoivat hinnan koostuvan lähinnä työntekijöiden palkoista, sillä tiivistysaineet, pohjamassat ja desinfiointiaineet ovat hyvin halpoja. Erityisiä laitteita ei tarvita, koska kaivo kuitenkin desinfioidaan lopuksi.

Koska kaivon huollossa on kysymys puhtaasta vedestä, ihmisille on tärkeää, että työ tehdään huolellisesti ja oikein. Kaivon huolto ei kuitenkaan vaadi ammattitutkintoa tai sertifikaatteja. Työn voi tehdä maallikkokin.

Kaivon huolto voi onnistua myös omin käsin

Mikkeliläinen Jenni Luukkonen huomasi talvella kotinsa kaivovedessä myyriä ja sammakoita. Luukkonen päätti miehensä kanssa, että he huoltaisivat kaivon itse.

Luukkonen on ympäristötekniikan insinööri ja on esimerkiksi analysoinut perheen kaivon veden työskennellessään laboratoriossa. Mies puolestaan on LVI-alalla, joten saatavilla oli esimerkiksi kaivon tyhjentämiseen ja ruoppaamiseen sopivia pumppuja.

Vettä kaivon pesuun saisi pihalla olevasta vanhasta kivikaivosta, joten erillistä säiliötä ei tarvittaisi.

– Tuumimme, ettei se ole rakettitiedettä, joten osaamme tehdä sen itsekin.

Jenni Luukkosen kaivonhuolto valmistui parissa tunnissa. Huollon jälkeen desinfiointiaine vaikuttaa kaivossa vuorokauden, eikä kaivovettä voi silloin juoda. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Työlääseen hommaan ryhtyminen kuitenkin venyi kiireiden keskellä. Lopulta perhe päätti ostaa palvelun ulkopuolelta, jotta työ tulisi tehtyä.

– Yritin etsiä paikallisia firmoja, mutta niitä oli vaikea löytää. Yksi yritys kävi tekemässä tarjouksen, mutta se oli tosi kallis. Sillä hinnalla olisi jo rakentanut uuden kaivon.

Luukkonen ei saanut pyynnöstään huolimatta erittelyä hinnasta tai mahdollisuutta ostaa vain osaa palvelupaketista.

Hän löysi lopulta puskaradion kautta edullisemman toimijan.

Kuluttajaneuvoja: Kysy aina useampi tarjous

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tulee aika ajoin yhteydenottoja kodin kunnostukseen liittyvien töiden hinnoittelusta. Useimmiten kyseessä on tilanne, jossa hintaa ei ole sovittu etukäteen ja laskun suuruus yllättää.

Viraston erityisasiantuntija Kati Korppoo sanoo, että viranomainenkin voi todeta hinnan kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuuden arvioimiseksi ei ole yksiselitteisiä kriteerejä vaan kuluttajariitalautakunta ratkoo asian pyydettäessä.

– Kohtuuttomuuden raja on kuitenkin tosi korkea. Jos hinnasta on sovittu etukäteen, asiaa on vaikea tai lähes mahdoton korjata. Kallis palvelu ei suoraan ole kohtuuton.

Kaivoremonttien suurissa hintaeroissa ei ole mitään laitonta. Yritys saa hinnoitella palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Korppoo kehottaa kaivonomistajia pyytämään tarjouksen muutamalta yritykseltä selvittääkseen alan yleisen hintatason.

– Kaivon huollon hintaerot ovat niin isot, että se pistää miettimään. Joskus ero voi selittyä esimerkiksi matkakustannuksilla. Kannattaa selvittää, vastaavatko yritysten palvelut toisiaan ja miettiä, mistä haluaa maksaa, Korppoo sanoo.

Voit keskustella aiheesta 17.8. klo 23.00 saakka.