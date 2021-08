Daniel Ståhlin terveiset saavat mummin kyyneliin – Leila Laakso odottaa Kimble-revanssia juhannustappion jälkeen: "Kävi vähän köpelösti"

Leila Laakso on saanut lukuisia tuliaisia tyttärenpojaltaan maailman kilpakentiltä.

Ruotsalaisen olympiavoittajan Turussa asuva mummi on tullut tv-katsojille tutuksi kiekkojätin hellyttävien viestien myötä. Kaksikko soittelee toisilleen tiiviisti – kuuntele, kuinka Ståhl kiusoittelee isoäitiään Kimble-menestyksestä.

Olemme aina olleet läheisiä, kuin paita ja peppu, sanoo ruotsalainen olympiavoittaja Daniel Ståhl mummistaan Leila Laaksosta.

Mummi on tullut tutuksi urheilulähetyksistä, joissa Ståhl muistaa aina lähettää terveisiä ja kertoo rakastavansa mummiaan. Kiekkojätti on viesteillään sulattanut katsojien sydämet – mutta liikuttunein on luonnollisesti Turussa asuva mummi.

– Kiitos vaan terveisistä! Itku tulee aina, menen ihan sekaisin, saa Leila Laakso sanottua Tokion terveisiä vielä kerran kelatessaan.

Laakso kertoo, että toisinaan on mennyt yöunet, kun hän on kädet ristissä toivonut Daniel Ståhlin pärjäävän kisoissa. Ja onhan sitä menestystä tullut.

Tokion kiekkokisaan mummi oli varautunut pienellä konjakkipullolla, vaikkei muuten alkoholia käytäkään.

– Puolet nautin silloin kun hän voitti, ja kun tuli palkintojenjako, join loput. Kaksi teelusikallista varmaan, naurahtaa Laakso.

Daniel Ståhl soittelee mummin kanssa vähintään pari kertaa viikossa pitkiä puheluita, mutta ainut mistä hän ei puhu, on rakkausjutut.

Ylen toimittaja Johanna Manu soitti Leila-mummin kanssa Danielille Ruotsiin. Kuuntele, kuinka kaksikko kiusoitteli toisiaan Kimble-menestyksestä.

Johanna Manu tapasi ruotsalaisen olympiavoittajan isoäidin Turussa, ja Leila Laakso otti puhelun Daniel Ståhlille.

Tokiostakin on tulossa mummille tuliaisia, mutta Daniel Ståhl ei vielä paljasta, millaisia. Myös Leila Laaksolla on yllätys varattuna seuraavaan tapaamiseen, ja siitäkin vaietaan visusti. Kuva: Johanna Manu / Yle

Kortinpeluuta Kimble-turnausten ohessa

Korona-aika on vaikuttanut Leila Laakson mahdollisuuksiin tavata Ruotsissa asuvaa tyttärenpoikaansa.

Juhannuksena päästiin pitkästä aikaa tapaamaan lyhyesti, ja silloin parivaljakko ehti pelata pari erää Kimbleä.

– Kävi vähän köpelösti. En yhtään peliä voittanut.

Daniel Ståhl lupasikin tv-yleisön edessä mummille revanssia syksyksi. Leila Laine kertoo, että kuuluisaksi tulleen Kimblen ohella myös kortinläiskintä kuuluu mummin ja Ståhlin vakiokuvioihin.

– On huoltomiestä ja kahdeksikkoa, ja sanonko ruman sanan, p-kirjaimella alkavan... Sanon vaan kakkahousu.

Keskikesän juhlassa päästiin laittamaan myös jalalla koreasti.

Leila Laakso arvelee, että mummi vei, ja Daniel Ståhl vikisi perässä.

– Hänellä on sellainen laite, kun hän tykkää suomalaisesta musiikista, ja hän kerran kysyi, mikä minun lempikappale on. Sanoin, että Leila-valssi. Kun tuli juhannus, me tanssittiin pihalla sitten. Kyllä hän askelia osasi ottaa, mutta en tiedä, kuinka hyvin se meni!

Olympiavoittonsa jälkeen Daniel Ståhl lähetti terveisiä Turussa asuvalle Leila-mummilleen.

