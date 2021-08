Huomasitko nämä kuntasloganit kesälomamatkalla? Kuntien iskulauseet huvittavat, mutta hyvä iskulause jää myös mieleen

Uuraisten slogan on "sen näkee suun muodosta" . U-kirjaimen muodolla leikittelevä slogan on ehkä tunnistettavimmasta päästä.

Uuraisten slogan on "sen näkee suun muodosta" . U-kirjaimen muodolla leikittelevä slogan on ehkä tunnistettavimmasta päästä. Kuva: Heli Kaski / Yle

"Avaruuden pääkaupunki"

"Ol niingo gotonas"

"Ihmislähtöinen kunta"

"Tuhansien tarinoiden pitäjä"

Osaisitko yhdistää sloganit suomen kuntiin ja kaupunkeihin?

Useimmilla Suomen kunnilla on käytössään slogan eli iskulause. Sloganilla kunta voi parhaimmillaan erottua muista ja luoda itsestään myönteisiä mielikuvia. Sloganeilla houkutellaan esimerkiksi matkailijoita, yrittäjiä ja uusia asukkaita, mutta ne voivat toimia myös kuntalaisten me-hengen luojana.

Kuntien sloganeita tutkii tällä hetkellä kolmihenkinen ryhmä Turun ja Helsingin yliopiston tutkijoita, jotka selvittävät, millaisia sloganeita kunnilla on käytössä, miten ne ovat muodostuneet ja millaisia mielikuvia ne luovat.

Yksi ryhmän tutkijoista, kielitieteilijä ja nimistöntutkija Terhi Ainiala Helsingin yliopistosta kertoo, että tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa konkreettista tietoa myös kuntien käyttöön.

– Parhaimmillaan hyvä slogan kirkastaa kunnan identiteettiä. Tutkimuksen kautta kunnat ehkä voivat ymmärtää niiden arvon paremmin ja sen, minkälaiset toimivat ja jäävät mieleen, Ainiala sanoo.

Alun sloganit ovat järjestyksessä Seinäjoen, Rauman, Lapinjärven ja Taivalkosken.

Inarin slogan on "voimakas luonnostaan". Luonnon ja luonteen merkitysten yhdistäminen on kuntien sloganeissa usein toistuva teema. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Portteja ja siemeniä

Iskulauseista veistellään usein huumoria, etenkin jos ne ovat erityisen latteita tai tahattoman koomisia. Moni muistaa nykyisin Lappeenrantaan kuuluvan Joutsenon sloganin "tee se Joutsenossa". Entä miltä kuulostaa Siikalatvan "kylvä siemenesi Siikalatvalle"?

Ainialan mukaan sloganin pitäisi olla uskottava osa kunnan identiteettiä. Esimerkiksi Orimattilan "sopivasti skutsissa" voi herättää ihmetystä, sillä päijäthämäläinen kunta ei ole mitään stadin slangin puhealuetta.

– Pahimmillaan kunnan identiteetin kanssa ristiriidassa olevat sloganit herättävät myötähäpeää tai voivat kääntyä vitsiksi.

Terhi Ainiala kertoo, että tutkimusryhmä on erotellut käytössä olevista yli 600 sloganista kahdeksan toistuvaa teemaa. Suosittuja ovat esimerkiksi elämiseen ja arkeen, kunnan kokoon tai sijaintiin sekä luontoon liittyvät teemat.

– Yllättäviä olivat kasvukäytävän käsitteeseen liityvät sloganit, esimerkiksi Hausjärven "keskellä Suomen kasvukäytävää". Luemme ne sijaintiin liittyviksi, mutta se herättää kyllä kysymyksiä että kuka haluaisi erityisesti muuttaa kasvukäytävään? Ainiala sanoo.

Kasvukäytävällä tarkoitetaan Helsingistä Seinäjoelle ulottuvaa työssäkäynti- ja talousaluetta.

Esimerkiksi vesistöjen läheisyys on asia, josta sloganeita muodostetaan Suomessa hyvin usein. Saimaa ja Päijänne suurimpina järvinä esiintyvät useiden kuntien sloganeissa. Esimerkiksi Kuhmoisten slogan on "Pirkanmaan portti Päijänteelle", Asikkalan ihan vain "portti Päijänteelle". Niiden välissä olevan Padasjoen matkailukäytössä oleva slogan on "Experience nothing". Padasjoeltakin tosin pääsee Päijänteelle.

Kaustisten slogan on "sykkivä, soiva Kaustinen". Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Kuvaileva tunnistetaan paremmin

Hyvä slogan on Ainialan mukaan selkeäsanainen, rehellinen, muistettava ja yhdistettävissä kuntaan.

Tutkimusryhmän blogin (siirryt toiseen palveluun) sivuilla oli keväällä auki kysely, jossa vastaajat saivat kokeilla, osaavatko yhdistää sloganin ja kunnan toisiinsa.

– Ei ole ehkä yllättävää, että paikkakuntaa kuvaava slogan yhdistetään siihen paremmin kuin "hyvä paikka elää" -tyylinen, yleispätevä slogan, Ainiala sanoo.

Rovaniemen slogan "arktinen pääkaupunki" ja Rauman "ol niingo gotonas" tulivat tasoihin kyselyn kaikista tunnistetuimpina sloganeina: kummankin tunnisti 97 prosenttia vastaajista. Huonoiten tunnistettiin Kruunupyyn "aidot ihmiset" ja Raahen "luonnostaan ylpeä".

"Ol niingo gotonas" -lauseen lisäksi Rauman kaupunki käyttää myös muita, vaihtuvia sloganeita. Tutusta lauseesta ei aiota kuitenkaan luopua. Kuva: Meri Lehto / Rauman kaupunki

Rovaniemen viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela kertoo, että slogan syntyi kaupunkilaisia osallistavan brändiuudistuksen myötä viime vuoden keväällä.

Rauman slogan sen sijaan on ollut käytössä jo vuosikymmeniä, eikä siitä aiota viestintäpäällikkö Raija Lehtorinteen mukaan luopua.

– Siitä tulee paljon palautetta, että se tuo hyvää mieltä. Se on myös toimiva ja tunnistettava, Lehtorinne kertoo.

Kunnan käytössä on vanhan sloganin lisäksi vaihtuvia, hieman modernimpia sloganeita.

Sloganin tunnettuuteen vaikuttaa todennäköisesti se, että Rauman sisääntuloreittien varrella on kyltit, joissa slogan näkyy autoilijoille.

Myös tutkimusryhmä totesi kyselynsä perusteella, että lähikuntien sloganit tunnistetaan parhaiten. Niiden fyysisellä sijoittelulla autoteiden ja asemien läheisyyteen on siis todennäköisesti väliä sille, kuinka hyvin slogan jää ihmisten mieliin.

Pietarsaaren seudun slogan on "täällä asuu laatu". Kuva: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Avaruuden pääkaupunki

Harva kunta on itse lähtenyt markkinoimaan itseään huumorin kautta, ehkä edellä mainittua Padasjokea ja Lapin Sallaa ("middle of nowhere") lukuunottamatta.

Myös Seinäjoen "avaruuden pääkaupunki" on mahtipontisuudessaan herättänyt huvittuneisuutta ja jopa ärtymystä.

Seinäjoen markkinointipäällikkö Anu Männikkö kertoo, että suurin osa on slogania koskevasta palautteesta on positiivista ja sitä pidetään oivaltavana, toiset taas eivät ymmärrä sitä lainkaan.

– Se aukeaa paremmin, kun ihmiset huomaavat sen yhteyden meidän maantieteelliseen avaruuteemme eli lakeuteen, Männikkö sanoo.

Slogan on luotu yhdessä TBWA\Helsinki-mainostoimiston kanssa ja lanseerattiin vuonna 2018. Vuonna 2019 konsepti voitti kuntamarkkinoinnin palkinnon.

Männikön mukaan sloganin päätehtävä on ihmisten huomion herättäminen ja pysäyttäminen hetkeksi informaatiotulvan aikakautena. Siinä yllättävä ja mahtipontiseltakin kuulostava slogan on parempi kuin ympäripyöreä.

