Kovan linjan uskonoppinut Ebrahim Raisi nousee Iranin presidentiksi – toisinajattelijat pelkäävät sortotoimien lisääntyvän

Asiantuntijat odottavat, että Iranin linja tulee kiristymään, kun katkolla olevat neuvottelut maan ydinohjelmasta jatkuvat. Yhdysvallat on asettanut Ebrahim Raisille pakotteita epäillyistä ihmisoikeusloukkauksista.

Iranissa äärikonservatiivinen shiialainen uskonoppinut ja lakimies Ebrahim Raisi vannoo torstaina presidentin virkavalan.

60-vuotias Raisi voitti kesäkuussa järjestetyt presidentinvaalit. Hän on muun muassa toiminut Iranin oikeuslaitoksen johtajana.

Yhdysvallat on asettanut pakotteita Raisia kohtaan, koska häntä epäillään ihmisoikeusrikkomuksista, kun hän työskenteli tuomarina.

Yhdysvaltojen mukaan Raisilla on merkittävä rooli tuhansien poliittisten vankien kidutuksessa ja teloituksissa vuonna 1988. Iran ei ole koskaan tunnustanut kyseisiä teloituksia.

Saksan radion ulkomaanpalvelun DW:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Iranin oikeuslaitoksen johtajana Raisi määräsi teloitettavaksi useita vuosien 2018 ja 2019 protesteihin osallistuneita mielenosoittajia.

Toisinajattelijat pelkäävät, että Raisin presidenttikaudella sorto tulee lisääntymään Iranissa.

Pakotteiden poistaminen tavoitteena

Raisi on luvannut ryhtyä toimiin, jotta Yhdysvallat poistaisi talouspakotteet, joiden myötä Iranin öljynvienti on kärsinyt ja maa on suljettu kansainvälisen pankkijärjestelmän ulkopuolelle.

Poliittisten analyytikkojen mukaan pakotteiden poistaminen on Raisin tärkein tavoite taloudessa.

Iran on neuvotellut kuuden valtion kanssa vuoden 2015 ydinohjelmaa koskevan kansainvälisen sopimuksen pelastamisesta.

Sopimuksen perusteella Iran suostui rajoittamaan ydinohjelmaansa. Vastineeksi Iraniin kohdistuvia kansainvälisiä pakotteita poistettiin.

Yhdysvallat irtautui sopimuksesta presidentti Donald Trumpin kaudella vuonna 2018 ja asetti Iranille lisäpakotteita. Trumpin mukaan sopimus oli liian pehmeä Iranille.

Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen Iran on ylittänyt rajat, jotka sopimuksessa oli määritelty sen ydintoiminnalle.

Iranin linjan ydinneuvotteluissa arvellaan tiukentuvan

Ebrahim Raisi ja Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei kannattavat tällä hetkellä pysähdyksissä olevien ydinneuvottelujen jatkamista.

Raisin odotetaan ottavan aiempaa kovemman linjan neuvotteluissa. Ajatollah Khameneilla on kuitenkin lopullinen päätösvalta kaikissa valtion asioissa, ydinpolitiikka mukaan lukien.

Iranilaisten ja länsimaisten viranomaisten mukaan ydinneuvotteluissa on sopimatta merkittäviä kiistanaiheita. Neuvottelujen jatkosta ei ole kerrottu julkisuuteen.

Iranin valtarakenteisiin perehtyneet asiantuntijat arvelevat, että iäkäs ajatolla Khamenei nostaisi Ebrahim Raisin seuraajakseen.

Jännitteet Iranin ja länsimaiden välillä ovat kiristyneet viime viikolla israelilaisyhtiön käytössä olleeseen laivaan kohdistuneen epäillyn lennokki-iskun takia.Omanin rannikolla tapahtuneessa välikohtauksessa kuoli kaksi miehistön jäsentä.

Yhdysvallat, Britannia ja Israel syyttävät Irania välikohtauksesta. Iran on kiistänyt syyllisyytensä ja varoittanut, että se vastaa turvallisuuteensa kohdistuviin uhkiin.

Lue lisää:

Israelilaisalukseen kohdistunut hyökkäys kiristää Lähi-idän herkkää tilannetta entisestään – asiantuntijan mukaan Iran ja Israel käyvät varjosotaa

Ennakkosuosikki Raisi julistettu Iranin presidentinvaalien voittajaksi – Iranin ulkoministeri: "Hän on kaikkien presidentti"

Iranin presidentinvaalien kärkinimestä povataan myös seuraavaa ajatollahia – kansaa vaalit kiinnostavat yhä vähemmän