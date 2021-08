"En uskaltanut julkaista kaikkia kuvia ja videoita omista häistäni" – osa suomalaisista on salannut korona-ajan menojaan somessa, ettei tulisi tuomituksi

Somevaikuttaja Joonas Pesonen joutui vielä keväällä selittelemään perhematkojaan, mutta nyt tilanne on toinen. Kysyimme suomalaisilta, onko koronahäpeä vaikuttanut somekäytökseen.

Tamperelainen bloggaaja ja somevaikuttaja Joonas Pesonen on saapunut vastikään takaisin Suomeen Alankomaista. Siellä Pesosella on toinen koti ja puoliso.

Kun Pesonen lähti Alankomaihin alkuvuodesta, hän pohti tarkkaan, miten kertoo reissuun lähtemisestä: Suomen tilanne oli huono, ja rokotuksia ei oltu jaettu. Paine oman matkailunsa somejulkaisusta oli kova.

– Tosi moni seuraaja eli mukana reissua ja ymmärsi sen empatian kautta. Mutta samaan aikaan tuli kovaa kritiikkiä siitä, ettei voi ymmärtää, miten tässä maailmantilanteessa pitää lähteä reissuun, Pesonen muistelee.

Tuoreimmalta matkaltaan Pesonen päivitti kuvan muun muassa vierailustaan Amsterdamin Moco Museumissa.

Pesonen kertoo, että on joutunut muuttamaan paljon omaa toimintaansa somessa erityisesti kokemansa vastuun takia. Hänellä on lähes 18 000 seuraajaa. Siispä Pesonen kokee, että on miettinyt tarkemmin paitsi omia valintojaan, myös vastuullisen koronatiedon välittämistä.

– En usko, että matkustaminen on vastuullista, mutta se voi olla vastuullisempaa; sen voi tehdä monella eri tavalla, hän sanoo.

Pesonen ei saanut viimeisimmän reissunsa yhteydessä yhtäkään negatiivista kommenttia, toisin kuin keväällä. Hän toteaakin, etteivät kaikki ihmisten reissut ole samalla viivalla.

– Formulatähdet ovat matkustaneet ympäri maailmaa töiden perässä, osa matkustelee yksityiskoneella Malediiveille, toiset lähtevät perheensä luo. Ei näitä kaikkia kolmea voida niputtaa yhteen, Pesonen toteaa.

Hän kertoo joutuneensa selittelemään matkustamistaan erityisesti keväällä. Silloin hän muistaa ajatelleensa, miten hullunkurinen tilanne oli: siinä missä suomalaiset tekivät kotimaassa vapaa-ajan matkoja, Pesonen joutui avaamaan perhematkaansa, vaikka Alankomaihin ei hänen mukaansa edes päässyt ilman kahta koronatestiä.

Silti Pesonen kokee, että on helpompi avata valintojaan ja jakaa ymmärrystä kuin jättää ihmisiä omien mielipiteidensä varaan.

– Mutta on se puuduttavaa; varsinkin, kun tekee parhaansa, ja syyllisyydentunne tulee joka tapauksessa.

Omat ja toistenkin häät jäivät somesta

Kysyimme yleisöltämme, ovatko he salanneet matkojaan tai tapahtumiin osallistumista somessa koronatuomitsemisen takia.

Vastauksia kertyi alle vuorokaudessa yli 100. Kyselyyn kertyi useita vastauksia, jossa kerrottiin koronatilanteen ja mahdollisen tuomitsemisen rajanneen omaa somekäyttäytymistä:

Kävin kesä-heinäkuun alussa vaimoni kanssa viini- ja kellomatkalla Sveitsissä, Genevessä ja Ranskan Alpeilla. Kun muut jäivät kärvistelemään koti-Suomen korvikekohteisiin, en kehdannut laittaa someen yhtä ainutta kuvaa, koska se olisi saattanut näyttää pröystäilyltä ja elvistelyltä. Myös festareilta ja konserteista olen jättänyt somepäivitykset tekemättä, jotta mahdolliset koronajäljittäjät eivät kiinnostuisi.

Olen jättänyt kertomatta lähes kaikista menoistani. En pelkää häpeää, mutta tässä tilanteessa, kun tuomitsijoita on joka puolella, todennäköisesti olisi somepostaus menoistani vihaa aiheuttava. Miksi ehdoin tahdoin haluaisin ihmisten suuttuvan minulle?

Kaveri meni naimisiin alkukesästä. He olivat pyytäneet häävierailta erikseen, ettei mitään someteta heidän häistään.

En uskaltanut julkaista kaikkia kuvia ja videoita omista häistäni, koska vieraita oli yli 100. Olen julkaissut sosiaalisessa mediassa vain materiaalia, jossa häiden koko ei käy täysin ilmi.

Illanistujaisia, kaveriporukan tapaamisia. Sanattomasta sopimuksesta kukaan ei ole somettanut niistä, vaikka normaalisti näin ollaan tehty.

Osa on postannut kuvia festareilta surutta, osa jättänyt ilonsa jakamatta somessa. Kuvituskuva Qstockista 2021. Kuva: Wasim Khuzam / Yle

Osa on myös kokenut paheksuntaa vapaa-ajan vietostaan:

Kyllä, kommentoitu Facebookissa suoraan festarikuviin, että nyt tuli korona.

Naapurimme lakkasi tervehtimästä, kun palasimme ulkomaan lomalta.

Olen huomannut, että somessa tykkäyksiä tulee normaalia vähemmän, jos kertoo esimerkiksi reissusta Pori Jazziin. Olen ajatellut, että se on hiljaista paheksumista.

Kaikki eivät ole kokeneet paheksuntaasomekäytöstään: kyselyyn vastasi myös monta sellaista, jotka eivät salailleet menojaan.

Tänä kesänä en enää jaksanut välittää, ja hieman kapinahengessäkin postasin Keski-Euroopan matkaltani someen paljon kuvia ja hehkutusta, miten ihanaa oli olla ulkomailla. Kuten olikin.

Kun toimii suositusten mukaan, ei ole tarvinnut sensuroida somessa.

Tänä kesänä en enää piilottele. Keski-Euroopassa elämä jatkuu, mutta täällä halutaan jäädä kiinni koronapaniikkiin. Mitä enemmän ihmiset kertovat matkoistaan ja normaalista elämästä, sitä enemmän muutkin tajuavat, että ei ikuisiksi ajoiksi voi jäädä koronapoteroon.

Kaikki kesälomareissut kotimaassa sometin. Hyvin vilkkaasti myös Facebook-kaverit päivittivät reissujaan. Poikkeuksellisen vilkasta sometusta, sanoisin.

Miten elämä jatkuu?

Pesonen ei ole vältellyt somejulkaisuja yleisötapahtumista, vaan kertoo pikemminkin vältelleensä tapahtumia ylipäätään oman turvallisuutensa takia.

– Sen tyyppinen elämä on vähentynyt, mikä on tosi harmillista, mutta tämä nyt on tällaista.

Hän uskoo, että somepalautteen kääntyminen kevään paheksuvistakin kommenteista kesän myönteisyyteen voi liittyä Suomen rokotustahtiin. Se on saattanut Pesosen mielestä auttaa ihmisiä ymmärtämään, että elämän pitää jatkua. Oleellisena kysymyksenä hän pitääkin, millaisissa raameissa matkustaminen, yleisötilaisuudet ja muu tapahtuu tulevaisuudessa.

Hän pohtii, että osalle julkaisematta jättäminen somessa ei välttämättä liity syyllisyyteen, vaan pikemminkin vastuullisuuteen ja siihen kannustamiseen.

– Kyllä minäkin tulen kesällä menemään häihin, koska ne ovat minulle todella tärkeitä tapahtumia. Mutta ainakin itse pitää miettiä, miten häissä käyttäydytään ja toimitaan.

