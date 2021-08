Opettajat ja varhaiskasvattajat saavat mitä toivoivat: Lohja ja Vantaa kutsuivat heidät joukolla rokotettaviksi

Lohja rokottaa tänään opettajia pop up -rokotepäivänä Liikuntakeskus Tennarissa. Kuvituskuva.

Länsi-Uudellamaalla, Lohjalla, on tänään rokotettu kaikki halukkaat kaupungin opettajat pop up -rokotepäivänä.

Opettajat saavat ensimmäisen tai toisen rokotteensa, jos ensimmäisestä rokotteesta on vähintään kahdeksan viikkoa.

Eilen keskiviikkona Opettajien ammattijärjestö OAJ painosti kuntia puheenjohtaja Olli Luukkaisen johdolla rokottamaan opettajat välittömästi.

Lohja päätti opettajien pop up -rokotepäivästään jo kuitenkin viime viikolla itsenäisesti.

Lohjan kaupungin johtava ylilääkäri Jari Linden kertoo, että ajatus opettajien rokottamisesta tuli mieleen, kun he pohtivat lasten rokottamista.

– Ajateltiin, että olisi hyvä saada rokotettua opettajatkin ennen koulun alkua, Linden sanoo.

Myös Vantaa aikaistaa opettajien rokottamista

Myös Vantaan kaupunki on tämän viikon tiistaina tehnyt päätöksen, että opettajat voivat hakeutua toiseen rokotteeseen pop up -tyyppisesti jo kahdeksan viikon jälkeen ensimmäisestä rokotteesta.

Vantaan kaupungin rokotustoiminnasta vastaava ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen sanoo, että päätöksellä on haluttu helpottaa opettajien rokottamista.

– Meille on tullut opettajilta viestiä, että heillä on halukkuutta aikaistaa rokoteaikojaan, että saavat rokotesuojansa kuntoon ennen koulun alkua.

Ihmisillä on Vantaalla Niemi-Mustosen mukaan ollut aiemmin ongelmia toisen rokoteajan muuttamisessa. Järjestelmä ei ole taipunut ihmisten toiveisiin. Mutta nyt sekin on saatu Niemi-Mustosen mukaan korjattua. Tämän lisäksi opettajia on lähestytty erikseen.

– Kyllä, olemme markkinoineet nyt sekä opettajille että varhaiskasvattajille, että he voivat käydä aikaistamassa rokotuspisteillä kakkosrokotuksiaan ilman ajanvarausta.

Hallituksella eri näkemyksiä opettajien rokottamisesta

Eilen pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi Ylen A-studio - ohjelmassa, että Suomella ei ole ollut tarvetta edetä rokottamisissa ammattikohtaisesti, vaan Suomessa rokottamisessa on edetty riskiryhmittäin. Marin vetosi myös siihen, että jo nyt pääkaupunkiseudulla on ollut kaikilla mahdollista aikaistaa toista rokotusta 12:sta viikosta 8:aan viikkoon.

Tänään opetusministeri Li Andersson (vas.) kiirehti kuitenkin sanomaan, että hän ymmärtää opettajien huolen. Andersson sanoi näin matkallaan hallituksen koronakokoukseen Säätytalossa. Hän kehotti opettajia olemaan yhteydessä omaan kuntaansa, jotta heidän rokotteita voidaan aikaistaa.

Ylen saamien tietojen mukaan Lohjan ja Vantaan lisäksi muut kunnat eivät vielä ole aikaistaneet opettajien rokottamista. Ainakin Espoon perusturvajohtaja Sanna Svan kertoo, että opettajat rokotetaan kuten muutkin asukkaat.

– Työterveyshuolto on kyllä tarjonnut kaikille aikoja heti sen kahdeksan viikon jälkeen ja asiaa tarkennetaan vielä huomenna, Svan kertoo.

OAJ:n mukaan noin neljännes kaikista opettajista on alle 40-vuotiaita. Kaikki heistä eivät siis ole vielä saaneet toista rokotetta.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo, että opettajien rokottamisella nimenomaan turvataan se, että koulut ja päiväkodit voidaan pitää auki ja henkilökuntaa riittää.

Rokottamalla opettajat turvataan siis lasten ja nuorten normaali arki.

Voit keskustella tästä aiheesta perjantaihin 6.8. kello 22:00 saakka.

