Näyttelijä Scarlett Johansson teki historiaa ja haastoi Disneyn oikeuteen: Elokuva-ala on murroksessa – maksaako artisti viulut?

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Scarlett Johansson haastoi jättiyhtiö Disneyn oikeuteen heinäkuun lopussa. Johansson syyttää elokuvayhtiötä sopimusrikkomuksesta.

Disney toi Johanssonin tähdittämän Black Widow -elokuvan suoratoistopalveluunsa samaan aikaan, kun se sai ensi-iltansa myös elokuvateattereissa. Johanssonin mukaan vain jälkimmäisestä oli sovittu. Elokuvan piti tulla ensin vain teatterilevitykseen.

Järjestely tarkoittaa näyttelijälle tulonmenetyksiä. Johansson saa bonuksia, jotka perustuvat teatterilevityksen lipputuloihin. Bonukset jäävät pienemmiksi, jos katsojat valitsevat lipun ostamisen sijasta striimipalvelun.

New York Times (siirryt toiseen palveluun)-lehti arvioi, että Black Widown siirto Disney+-palveluun voi tarkoittaa Johanssonille 50 miljoonan dollarin tulonmenetyksiä. Laskelma perustuu arvioon siitä, kuinka paljon Johansson olisi voinut tienata elokuvateatterilevityksestä, jos Black Widow olisi yltänyt samoihin myyntilukuihin kuin ennen pandemiaa nähdyt samaan sarjaan kuuluvat elokuvat Captain Marvel ja Black Panther.

Disneyn mukaan Johanssonin syytteet ovat vailla perusteita.

Suoratoistopalvelujen menestys edellyttää ensi-iltoja

Disney on paikannut pandemian aiheuttamaa lovea lipputuloissaan siirtämällä ensi-iltoja Disney+-suoratoistopalveluunsa. Black Widown lisäksi muun muassa Cruella ja The Jungle Cruise ovat saaneet hiljattain ensi-iltansa yhtä aikaa elokuvateattereissa ja suoratoistopalvelussa.

Jo pidemmän aikaa Disney on satsannut striimipalveluunsa ja kalastellut uusia katsojia sisällöllä. Vuosi sitten yhtiö käytti sisäänheittäjänä huippusuosittua Hamilton-musikaalia, jonka oikeudet se osti ennätykselliseen hintaan.

Samaa tekevät myös Disneyn kilpailijat. Joulukuussa elokuvastudio Warner Bros kertoi tuovansa kaikki tämän vuoden elokuvansa yhtä aikaa teattereihin ja suoratoistopalvelu HBO Maxiin.

Disney vastasi viikon kuluttua ilmoittamalla, että suoratoisto on sen tärkein prioriteetti ja että yhtiö aikoo Warnerin tavoin tuoda ensi-iltoja yhtä aikaa teattereihiin ja striimauspalveluunsa.

Hybridimalli on uusi normaali

Ala on suuressa murroksessa. Elokuvastudiot ovat siirtymässä hybridimalliin, jossa elokuva tuo perinteisten lipputulojen lisäksi myös lisää maksavia tilaajia. Nyt käytävä oikeustaistelu on osa keskustelua, jossa pohditaan, pitäisikö muutoksen näkyä myös näyttelijöiden tuloissa.

Perinteinen palkkiomalli on ollut Yhdysvalloissa takapainotteinen ja perustunut osin elokuvan menestykseen. Tähtinäyttelijät ovat saaneet elokuvien lipputuloista bonusta jälkikäteen, jos ne ovat osoittautuneet kassamagneeteiksi. Suoratoistopalveluissa tällaista käytäntöä ei New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) ja Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan ole. Netflixit ja Warnerit maksavat tähdille suurempia palkkiota etukäteen sillä oletuksella, että elokuvasta tulee hitti.

Yhdysvalloissa käydäänkin nyt Johanssonin johdolla oikeutta suuresta periaatteellisesta asiasta. Financial Times (siirryt toiseen palveluun) muistuttaa, että Johansson ei ole ensimmäinen näyttelijä, joka vie jättistudion käräjille. Tuulen viemää -tähti Olivia de Havilland haastoi Warner Bros -studion 1940-luvulla oikeuteen päästäkseen eroon sopimuksesta, joka näyttelijän mielestä sitoi hänet keskinkertaisiin rooleihin. De Havillandille kävi hyvin. Hän voitti jutun.

