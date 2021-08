Oppivelvollisuus laajeni ja komponenttipula kiusaa – moni lukiolainen on jäänyt ilman luvattua läppäriä, ja kouluissa kaivetaan nyt kaappien kätköistä varakoneita

Toisen asteen opiskelu muuttui maksuttomaksi ja maksuttomuus koskee myös oppimateriaaleja ja -välineitä. Käytännössä esimerkiksi lukiossa ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat kannettavan tietokoneen maksutta käyttöönsä.

Koneiden saamisessa on kuitenkin tullut viivästyksiä, ja koneita on jouduttu monin paikoin odottelemaan. Esimerkiksi Seinäjoella, Nurmon lukion koneita ei vielä näy.

Osassa oppilaitoksista joudutaan uusia koneita odottamaan. Kuva: Antro Valo / Yle

Rehtori Pekka Manninen kertoo, että ennakkotieto oli aluksi, että koneet tulevat mahdollisesti vasta marraskuun lopussa.

– Silloin tuli mieleen suunnitelma B ja C:kin, mutta ajattelin sitten, että koulu käynnistyy siitä huolimatta oliko niitä koneita tai ei. Nyt olemme saaneet kuitenkin hieman parempia uutisia eli nyt on luvattu koneita ensi viikolla, sanoo Manninen.

Välttämättä ihan kaikkia koneita ei vieläkään tule, mutta ainakin osa noin 120:stä ensimmäisen vuoden opiskelijasta saa koneen.

"Tyypillinen tilanne tällä hetkellä"

Viivästyksiä koneissa on muuallakin. Kuntaliitossa lukioasioista vastaava erityisasiantuntija Kyösti Värri kertoo, että samanlaista tietoa on saatu muualtakin.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri on saanut läppäripulasta tietoa eri puolilta Suomea. Kuva: Suomen Kuntaliitto ry

Lukioiden rehtorit ja Kuntaliitto ovat tiiviissä yhteistyössä ja viestiä on tullut eri puolilta Suomea.

– Tilanne on meillä tiedossa, ja se on kahtalainen. Osa oppilaitoksista on saanut koneet tilauksen mukaisesti, mutta sitten on useita paikkakuntia, joissa toimitukset viivästyvät. Tämä on hyvin tyypillinen tilanne tällä hetkellä Suomessa. Odottavia oppilaitoksia on siellä täällä, muotoilee Värri.

Komponenttipula kiusaa pitkään

Yhtenä syynä koneiden saatavuusongelmiin on komponenttipula, joka on edelleen kova elektroniikkateollisuudessa. Elkomit ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää sanoo, että tilanne ei ole koskaan aiemmin ollut näin huono.

– Pula ei ole huutava, vaan se on järkyttävä. Kaikeksi lisäksi pahinta tilannetta ei ole vielä nähty. Arvio on, että kriisi olisi ohi aikaisintaan vuonna 2023, sanoo Kankaanpää.

Kankaanpään mukaan esimerkiksi tietokonevalmistajilla on oma vakiintunut suhde komponenttitoimittajiin, joille toimituksia pystytään tekemään. Uudet tilaukset ja asiakkaat eivät pääse tästä hyötymään.

– Koneiden saatavuusongelmat ovat vain jäävuoren huippu.

Kankaanpää nostaa "komponenttisyöpöiksi" nykyteknologian ja muun muassa koko ajan kasvavan somekäyttäytymisemme, jonka johdosta konesaleja ja kapasiteettia tarvitaan aina vain lisää.

"Tiukka aikataulu kilpailutuksille"

Oma syynsä on myös nopealla lainsäädännön aikataululla. Laajennetun oppivelvollisuuden nopea voimaantulo on aiheuttanut tilaamisessa ongelmia.

Oppilaitoksissa on otettu varman päälle, ja tietokonetilauksia on tehty vasta sitten, kun lainsäädäntö oli varma. Tasavallan presidentti vahvisti lain 30.12.2020.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri sanoo, että kunnille on tullut kiire.

– Laki astui osittain voimaan pari päivää vahvistamisen jälkeen. Aikataulu on ollut hyvin tiukka kilpailutusten ja hankintojen osalta, sanoo Värri.

Manninen ei lähde kritisoimaan päätöksentekijöitä, mutta pidempi valmistautumisaika laajennettuun oppivelvollisuuteen olisi ollut hänen mielestään hyvä.

Joissain oppilaitoksissa ennakointeja koitettiin tehdä. Esimerkiksi Espoossa ja Vaasassa koneita tilattiin heti alkuvuonna. Vaasan lyseon lukiossa koneet ovat kuitenkin erilaisia kuin ne, joita alun perin piti hankkia. Saatavuusongelmat koitettiin välttää.

Digimateriaalit arkipäivää

Nurmon lukion rehtori Pekka Mannisella oli siis varasuunnitelmia, jos koneita ei saada, eivätkä ne ihan opiskelujen alkuun ehtineetkään.

Oppilaiden perheille lähetettiin toivomus tarkistaa, josko kodeista löytyisi jokin perusläppäri, jota voisi käyttää. Hätätapauksessa kännykälläkin olisi pärjännyt, toteaa Manninen.

Oppilaitoksissa on varakoneita, joita pystytään hyödyntämään niin kauan kunnes omat koneet saapuvat.

Nykykoulussa tietokoneiden merkitys opiskelussa on selvästi isompi kuin aikaisempina vuosina. Vaikka edelleen myös perinteisiä oppikirjoja käytetään, paljon materiaalia on digimuodossa. Niitä käytetään päivittäin oppitunneilla.

– Meillä esimerkiksi opettajien toivomuksen mukaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaali on pääosin pelkästään digitaalisia materiaaleja, ja siksi tällaisten välineiden merkitys opiskelussa korostuu enemmän kuin aikaisemmin, sanoo Manninen.

