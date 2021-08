Sara Melleri toi Teatterikesään vimmaisen The Betty Show -kabareensa – kiristyneiden rajoitusten takia sen näkee vain kourallinen ihmisiä

Delta Venuksen The Betty Show on harvojen näkemä arvostelumenestys.

Delta Venuksen The Betty Show on harvojen näkemä arvostelumenestys. Kuva: Katri Naukkarinen / Tampere Theatre Festival

Delta Venus -ryhmän The Betty Show on hillitön kokeellinen kabaree, joka ryskää surutta taiteiden välisten raja-aitojen läpi.

Groteskia, luksusta ja liioittelua pursuavassa, rumankauniissa esityksessä tavataan viisi Bettyä. He ovat tavallaan sama ja silti eri hahmo, he ovat showtähtiä, yksinhuoltajaäitejä, elokuvadiivoja ja kummituksia. He laulavat, tanssivat ja lojuvat, mörisevät ja sirkuttavat.

Delta Venuksen perustajajäsentä, ohjaaja-käsikirjoittaja Sara Melleriä on aina kiehtonut vaihtoehtoinen kabaree.

– Seitsemän vuotta sitten olin Teatterikesässä ensimmäisen ohjaukseni, Pop Slutin kanssa. Sekin oli tätä tyylilajia. Olen tosi inspiroitunut esimerkiksi New Yorkin klubiskenestä ja vaihtoehtokabaree -skenestä. The Betty Show liukuu myös esitystaiteen ja nykyteatterin puolelle. Siinä on myös perinteistä teatteria, josta pidän silloin kun se on tehty hyvin.

Sara Melleri kirjoitti ja ohjasi The Betty Shown apurahan turvin. - Tämä tehtiin muutenkin todella pienellä budjetilla. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kaikki Bettyt pitävät tavattoman paljon päihteistä ja seksistä, eivätkä pyytele anteeksi, vaikka välillä hajoavat, vaikka välillä pitää nukkua koko päivä, vaikka välillä hommat jäävät hoitamatta ja vaikka välillä todella kiusaannuttavia asioita tapahtuu. Esimerkiksi sellaisia, joihin liittyy eritteitä.

Yksi Betty suostuu ryhmäseksiin, kunhan saa kylpyammeen täyteen samppanjaa – kuten tosielämän elokuvatähti Natalie Wood 1950-luvulla. Samppanjaa saadaan, mutta se kirvelee, koska yleensä kaikki maksaa jotain.

– The Betty Show on karnevalistinen, näyttämöllinen tutkielma addiktioista, siitä miten addiktiot on esitetty, ja meidän omista päihdetarinoistamme ja suomalaisen teatterin päihdetarinoista.

Melleri painottaa, että The Betty Show ei moralisoi, eikä ole opetusteatteria.

– Tämä jopa glorifioi riippuvuutta. Koen, että populaarikulttuurissa glorifioidaan paljon sitä ja myös suomalaisessa teatteri- ja elokuvaskenessä.

Tai glorifioidaan, jos päihteitä käyttää esimerkiksi taiteilijamies muiden miesten porukoissa, tai jos päihteet ovat rikkaiden. Yksin juova nainen on säälittävä, puistossa toikkaroiva rantojen mies ällöttävä.

The Betty Showssa yksin tylsässä arjessaan tissutteleva kotiäiti-Betty kertoo talk show -Bettylle, miten alkoholi oli lääke yksinäisyyteen ja murskaavan tylsään arkeen. Talk show -Betty nyökyttelee. Samalla televisiossa iskelmätähtimies laulaa selättävänsä perkeleensä, ja häntä ihaillaan kyynelsilmin.

Kaikki viisi Bettyä menevät yhdessä teknobileisiin ja tanssivat päihdepäissään koko yön.

Delta Venus on viiden naisen ryhmä. Siihen kuuluvat Asta Honkamaa, Rosanna Kemppi, Sara Melleri, Annika Poijärvi ja Kreeta Salminen. Kuva: Katri Naukkarinen / Tampere Theatre Festival

Nuoret tekijät, varttunut yleisö

The Betty Showssa kiteytyy hyvin tämän vuoden Teatterikesän ohjelmiston (siirryt toiseen palveluun) ydin. Se on suurelta osin kokeilevaa ja omaäänistä, rohkeaa ja rosoista.

Festivaalin toinen taiteellinen johtaja Tanja-Lotta Räikkä on ylpeä kattauksesta.

– Se on kaikkea muuta kuin pandemia-ajasta lamaantunutta. Se on villiä, mustan huumorin sävyttämää ja rujoa. Siellä on isoja sisältöjä, mutta ne on tuotu valtavan kiinnostavalla tavalla näyttämölle. Hyvin erilaisia esityksiä yhdistää kapinallisuuden, mutta myös lempeyden läsnäolo.

Viime vuonna festivaali jouduttiin perumaan kokonaan. – Siihen nähden tilanne on tietysti parempi, mutta kyllähän tämä turhauttaa, sanoo Tanja-Lotta Räikkä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Vaikka Teatterikesän ohjelmisto on pitkälti nuorta ja rohkeaa, on festivaalin yleisö valtaosin varttunutta väkeä. Sama vaivaa myös erityisesti suuria teatteritaloja. Jos vaivaan olisi keksitty lääke, sitä oltaisiin varmasti käytetty, huokaa Räikkä.

– Olen itse ajatellut niin, että ehkä nuoria tulee, kun tuodaan uusien tekijöiden esityksiä tarjolle ja toistetaan niiden tuomista. Eivät nämä asiat muutu silmänräpäyksessä.

Sara Mellerin mielestä nuorten saavuttamiseksi rakenteiden on muututtava. Yleisöistä puuttuvat nuorten lisäksi myös esimerkiksi maahanmuuttajat.

– Pitäisi olla edullisempia lippuja, matalampia kynnyksiä ja kunnollista läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Siellä ne katsojatkin ovat.

Korjattavaa on Mellerin mukaan myös ohjelmistoissa.

– Usein tehdään tuttua ja turvallista, samanlaisia esityksiä kuin ennenkin. Pitäisi tehdä juttuja, joissa kerrotaan erilaisten ihmisten tarinoita ja eri sukupuolten tarinoita, ei pelkästään binääristä mies-nais-juttua. On äärimmäisen tärkeää, että teatteri ottaa entistä enemmän huomioon erilaisia ääniä ja kehoja. Tulevaisuus on ehdottomasti intersektionaalisen feministinen!

The Betty Shown Bettyt ovat seksuaalisia omilla ehdoillaan. Kuvassa Annika Poijärvi Bettynä. Kuva: Katri Naukkarinen / Tampere Theatre Festival

"Meidän pitää päästä tekemään työtämme"

Perinteisten teatteri-instituutioiden muutoshalusta kertoo, että Delta Venus -ryhmän The Betty Show on yhteistuotanto Kansallisteatterin kanssa. Se kantaesitettiin Vallilan Kansallisteatterissa lokakuussa, sai ylistäviä arvioita, ja päätyi sitten koronarajoitusten pingispalloksi.

Suurin osa esityksistä jouduttiin perumaan, kun viranomaiset pistivät teatterit kiinni.

Delta Venus -ryhmän työtapa on yhteisöllinen. The Betty Show'hun kertyi materiaalia muun muassa ryhmän WhatsAppissa jakamista kännäyskokemuksista. Kuva: Katri Naukkarinen / Tampere Theatre Festival

Nyt odotukset olivat korkealla, kun esitys tuotiin Teatterikesään Tampereen Teatterin suurelle näyttämölle. Viime hetkellä tiukentuneet rajoitukset kuitenkin veivät sekä The Betty Showlta että koko festivaalilta valtaosan yleisöstä. Katsomoon mahtuu normaalioloissa lähes 600 ihmistä, nyt katsojia saa ottaa kerralla 60.

Pirkanmaa siirtyi leviämisvaiheeseen, turvavälisääntöjä kiristettiin ja Teatterikesä joutui perumaan aivan viime tingassa 1500 ostettua lippua.

Sara Mellerin – ja monen muun – mielestä tilanne on täysin kohtuuton.

– Tämä on niin vaikea hetki kulttuurissa, että ainoa, mikä meidät voi pelastaa on, että voimme toteuttaa esitykset ja tapahtumat turvallisesti koronapasseilla tai turvaväleillä. Terveisiä päättäjille, että on kohtuutonta miten meidän alaamme kohdellaan. Meidän pitää päästä tekemään työtämme. Se pelastaa suomalaisen teatterin.

Yleisradio tallensi The Betty Shown Teatterikesässä. Se nähdään televisiossa ja Yle Areenassa loppuvuodesta.

