Keskustan Pirkkalainen: Notkahduksesta huolimatta trendi on parempaan päin – Näin puoluesihteerit kommentoivat tuoretta puoluekannatusmittausta

– Oppositiosta on helppo maalailla uhkakuvia ja sillä menestyä, sanoo keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen. Keskusta menetti eniten kannatustaan Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Keskusta menetti eniten kannatustaan Ylen tuoreessa puoluekannatusmittauksessa. Kolmen kärki on ennallaan ja ykkösenä jatkaa kokoomus. Puoluesihteeri Kristiina Kokko arvioi, että kokoomuksen suosiota selittää puolueen talouslinja.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko on tyytyväinen puolueensa piikkipaikkaan Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa.

– Näistä asetelmista on valtavan hienoa lähteä kohti politiikan syksyä, Kokko sanoo Ylelle.

Heinäkuisessa mittauksessa kokoomusta kertoi kannattavansa 20,5 prosenttia vastaajista. Perässä tulevat SDP 19 prosentin kannatusosuudella ja perussuomalaiset 17,9 prosentin osuudella.

Kokko arvioi, että oman puolueen suosiota selittää sen talouslinja. Se yhdistää taakseen kannattajia, joilla voisi muissa kysymyksissä olla keskenään poikkeaviakin näkemyksiä.

– Kokoomuksella on uskottava ja periksiantamaton talouspoliittinen linja.

Millaisia asioissa puolue aikoo sitten haastaa hallitusta syksyllä?

– Tulevissa budjettineuvotteluissa olisi välttämätöntä tehdä myös kipeitä päätöksiä, jotta alijäämäkehitys saadaan kohtuulliselle uralle. Pitäisi tukea myös työllisyyttä, tutkimusta ja kehitystoimintaa, Kokko luettelee.

– Kansalaisilla on myös lupa odottaa, että koronatilannetta ratkaistaan taitavasti.

Kuva: Illusia Sarvas / Yle

SDP:n Rönnholm: Epävarmoja saatava liikkeelle aluevaaleissa

Kakkospaikalla olevan SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm korostaa, että muutokset mittauksessa ovat melko pieniä.

Hän muistuttaa, että suurin haaste puolueille ovat epävarmat äänestäjät. Heidät täytyisi saada liikkeelle ensi kevään aluevaaleissa.

Mikä on SDP:n resepti siihen?

– Näytöt puhuvat puolestaan. Hallitus on saanut aikaan enemmän valtiovarainministeriön varmistamia, päätösperustaisia työllisiä kuin edellinen hallitus. Isot asiat, kuten sote-uudistus, etenee, Rönnholm sanoo.

– Ihmisillä on mielessä peruspalveluihin liittyvät kysymykset. Tutkimusten mukaan ihmiset luottavat SDP:hen sellaisissa kysymyksissä.

Keskustan Pirkkalainen: Pidemmällä aikavälillä hienoista nousua

Keskusta otti Ylen tuoreessa mittauksessa puolueista eniten takapakkia, reilun prosenttiyksikön verran. Edellisessä mittauksessa puolueen kannatus oli puolestaan hieman noussut.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen tunnistaa sahaavan kannatuksen.

– Keskustan osalta on merkittävää se, että pitkässä juoksussa sahaamisesta erottuu hienoista nousua. Trendi on tärkein, ja kannatus on tullut ylöspäin noin puolentoista vuoden takaisesta, hän sanoo.

– Nyt näyttäisi siltä, että politiikan kiinnostavuus keskittyy ei-vasemmistolaisten puolueiden lohkoon. Se on keskustalle mahdollisuus. Yritteliäistä yhteiskuntaa ja koko Suomen sisäistä tasa-arvoa kannattavat politiikan seuraajat näyttävät etsivän puoluekotiaan. Tässä keskusta pystyy asemansa löytämään.

Miten puoluesihteerin analyysissa keskusta pärjää kisassa, kun isohkot porvaripuolueet ovat hallituksen ulkopuolella ja keskusta hallituksessa?

– Keskusta jatkaa omassa roolissaan pelaamista hallituksesta käsin. Vastuullamme on erityisesti kestävä talouspolitiikka sekä realistinen ja järkevä ilmastopolitiikka. Uskomme, että myös vastuunkannolle löytyy kannatusta, Pirkkalainen sanoo.

– Oppositiosta on helppo maalailla uhkakuvia ja sillä menestyä.

Perussuomalaisten Simo Grönroos vakuuttaa, että puolueen puheenjohtajakamppailu ei ole jäänyt vaisuksi. – Somessa on kampanjoitu hyvinkin aktiivisesti, hän sanoo. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Perussuomalaisten Grönroos: Puolue ei ole yhden miehen show

Kolmantena olevien perussuomalaisten kannatus ei ole Ylen mittauksessa juuri muuttunut. Puoluesihteeri Simo Grönroos analysoi, että perussuomalaisilla on hyvä, vakaa kannatus.

– Tämä osoittaa sen, että perussuomalaiset ei ole yhden miehen show. Meillä on selkeät linjat ja suomalaiset luottavat meihin, oli puheenjohtaja kuka tahansa, hän sanoo.

Grönroos ei allekirjoita väitettä siitä, että perussuomalaisten puheenjohtajakisa olisi ollut vaisu. Puolueen puheenjohtajille järjestettiin tänään ehdokaspaneeli ennen viikonloppuna Seinäjoella pidettävää puoluekokousta.

Muita keskustelutilaisuuksia ei ole nähty.

– Kesäaika on varmaan vaikuttanut siihen, että piirit ja paikallisjärjestöt eivät ole järjestäneet paneeleja ja tapahtumia. Mutta somessa on kampanjoitu hyvinkin aktiivisesti, Grönroos sanoo.

