Arja Koriseva palkittiin vuoden 2021 Iskelmä-Finlandialla Tapsan tahdeilla Nokialla

Poutunpuiston puistopiknikissä Tapsan tahdeilla palkittu Arja Koriseva pokkasi jo toisen Finlandia-palkintonsa. Vuoden 2021 Iskelmä-Finlandian ohella Koriseva on palkittu Tango-Finlandialla vuonna 2006. Iskelmä-Finlandiaa on jaettu vuodesta 2001 lähtien, lukuun ottamatta vuosia 2013 ja 2020.

Vuoden 2021 Iskelmä-Finlandian voittajalla Arja Korisevalla on takanaan pitkä ura artistina. Hän on viihdyttänyt suomalaisia iskelmämusiikin ystäviä yli 30 vuotta. Lisäksi Korisevaa on nähty niin teatterin musikaaleissa kuin TV-kasvona.

Koronan vuoksi Iskelmä-Finlandia jäi viime kesänä jakamatta ja Arja Koriseva on yhdeksästoista tittelin saaja. Kevyen musiikin eteen tehdystä työstä ansaitun palkinnon arvo on 10 000 euroa ja sen myöntää Nokian kaupunki.

Iskelmä-Finlandia huomionosoituksen saanut artisti oli otettu palkitsemisestaan.

– Olo on todella kiitollinen ja onnellinen. Palkinto tuntuu todella hyvältä. Olen kokenut viihdyttämisen kutsumuksekseni jo hyvin nuorena ja iskelmämusiikki on ollut musiikkiani aina, Arja Koriseva kertoo.

Asiantuntija raadin puheenjohtaja Turkka Mali hehkuttaa Arja Korisevaa ainutlaatuiseksi ja monipuoliseksi viihteen tekijäksi.

– Arja Korisevan uudistumiskyky, iloinen asenne ja hänen työmoraalinsa ovat viitoittaneet tietä koko kansan rakastamaksi viihdyttäjäksi. Tämän kaltainen monilahjakkuus ansaitsee tulla huomioiduksi ja palkituksi, kertoo Turkka Mali

Iskelmä-Finlandian voittaja julkistettiin Tapsan tahtien puistopiknissä Nokian Poutunpuistossa torstaina. Palkinnonjaon jälkeen Arja Koriseva viihdytti konsertillaan Tapsan tahtien piknikvieraita.