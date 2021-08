Lapsiasiavaltuutettu: nuoret tarvitsevat luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa rokotuspäätöksen tueksi

Elina Pekkarinen korostaa, että nuoren on saatava päättää rokotuksesta itsenäisesti. Vanhemmat ja terveydenhuolto voivat kuitenkin tarvittaessa olla nuoren apuna.

Koronarokotteita tarjotaan jatkossa kaikille 12–15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Hallitus on muuttanut tänään vapaaehtoisista korona-rokotuksista annettua valtioneuvoston asetusta.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen painottaa, että lapsille ja nuorille tulisi nyt tarjota ennen kaikkea mahdollisuus keskustella rokotuksista.

– Rokotuksesta ei ole aiemmin keskusteltu lasten ja nuorten kanssa, koska se ei ole ollut heille ajankohtaista. Voisin ajatella, että mahdollisuus rokotteeseen herättää lapsissa sekä epäluuloja että helpotusta.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta. Rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi kuitenkin tarvittaessa, onko nuori kykenevä päättämään rokotuksesta. Rokotteeseen tarvitaan huoltajan suostumus, mikäli nuori ei halua tai ole kykenevä päättämään rokotuksesta. Rokotusten ottaminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Pekkarisen mukaan nuorille tulee tarjota rokotuspäätöstä tehdessä luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa.

– Myös nuorten aikuisten keskuudessa leviää hyvin paljon väärää tietoa rokotteesta ja voi olla vaikeaa löytää lapsille ja nuorille suunnattua tietoa.

Rokotuskeskustelussa voi syntyä ristiriitoja, jos vanhemman ja nuoren näkemykset rokotteista eivät kohtaa. Ristiriitatilanteessa etenkin terveydenhuollon ammattilaisen tulisi olla rokotuksen suhteen neutraali. Pekkarinen muistuttaa, että tällaisessa tilanteessa tulisi muistaa kunnioittaa lapsen näkemystä ja mielipidettä.

– Kenenkään ei pidä joutua ottamaan rokotetta painostettuna, mutta kenenkään ei myöskään pidä joutua kieltäytymään rokotteesta. Lapsella on itsemääräämisoikeus: kyse on hänen kehostaan ja hänen täytyy saada tehdä päätös itsenäisesti.

Vanhempaa huolestuttaa nuoren yksityisyys

Vanhempia voivat huolestuttaa monet asiat nuorten koronarokotteisiin liittyen. Myöskään rokotteista puhuminen lasten kanssa ei välttämättä ole helppoa.

– Varmasti nuorten kanssa on vaikea keskustella asiasta, koska eivät he oikein itse tiedä siitä vielä, että haluavatko he rokotetta vai ei, sanoo juvalainen kahden lapsen äiti Anu Honkanen.

Honkanen pohtii myös sitä, miten nuoret tulevat kohtelemaan toisiaan kouluissa rokotuksiin liittyen.

– Kyllä herkimmille teini-ikäisille pitäisi turvata oma intimiteetti. Ei kaikkien tarvitse tietää ja ruveta kiusaamaan, jos ei ole käynyt tai on käynyt ottamassa rokotteen.

Myös lapsiasiavaltuutettu painottaa, että nuorille on taattava yksityisyys rokotustilanteessa.

– Rokotustilanteessa täytyisi olla riittävästi aikaa keskustella asiasta kahden kesken myös ilman kaverin painetta. Täytyy myös muistuttaa lapselle, että se on henkilökohtainen terveystieto, heidän ei tarvitse kertoa kenellekään onko heitä rokotettu vai ei, Pekkarinen sanoo.

