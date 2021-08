Malmilta häädetyt lentäjät löysivät uuden kotikentän – nyt Nummelaan rakennetaan uusia lentokonehalleja ja pian myös matkustajaterminaali

Saksasta omalla koneella Suomeen lomalle tullut Florian Meissner poikkesi Nummelassa. Matka taittuu Yhdysvalloissa vuonna 1948 valmistuneella Luscombe 8E-koneella, joka on alunperin kuulunut Florian isälle.

Saksasta omalla koneella Suomeen lomalle tullut Florian Meissner poikkesi Nummelassa. Matka taittuu Yhdysvalloissa vuonna 1948 valmistuneella Luscombe 8E-koneella, joka on alunperin kuulunut Florian isälle. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Vihdin Nummelaan on siirtynyt kymmeniä lakkautetulla Malmin kentällä aiemmin toimineita lentokoneita. Kasvaneen liikenteen takia Nummelan kenttää valvotaan nyt tutkalla, joka varoittaa lentäjiä kiitotiellä kävelevistä jalankulkijoista ja hirvistä.

Vihdin Nummelan lentokentän sivukiitotien viereen on noussut kolme upouutta hallia, viimeisin tänä kesänä.

– Täällä on toistakymmentä Malmilta siirtynyttä konetta, laskee uusimman hallin sisällä olevia koneita Nummelan lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Tom Arppe.

Nummelasta on tullut noin kolmenkymmenen aiemmin Malmilla toimineen lentokoneen kotikenttä. Arpen mukaan tulijoita on lisääkin, mutta tällä hetkellä kentällä ei ole säilytystiloja suuremmalle konemäärälle. Osa lentäjistä onkin siirtänyt koneensa esimerkiksi Hyvinkäälle tai Kymenlaaksossa sijaitsevalle Pyhtään kentälle.

– Yksi uusi halli on vielä tulossa, ja siellä on tarkoitus myös huoltaa lentokoneita. Mutta se edellyttää uutta ympäristölupaa, sanoo Nummelan lentokenttäyhdistys ry:n hallituksen jäsen ja lentokoneiden huoltoa tekevän Future Sky oy:n toimitusjohtaja Markku Roschier.

Lentokenttäyhdistys on hakenut uutta ympäristölupaa, koska nykyinen lupa on tarkoitettu lähinnä purjelentotoiminnalle, mutta nykyisin kenttää käyttävistä koneista suurin osa on moottorilentokoneita. Uutta kaavoitusta puolestaan tarvitaan, jotta kentälle saataisiin lisää yritystoimintaa ja lentokoneiden tankkausmahdollisuus. Siksi Nummelan kentällä ei tällä hetkellä saa polttoainetta.

Nummelan lentokenttäalueelle kaavoitetaan uusia alueita yritystoiminnalle. FutureSky oy:n toimitusjohtaja Markku Roschier osoittaa aluetta, johon voisi rakentaa uuden lentokonehallin koneiden huoltotoimintaa varten. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Toiveissa matkustajaterminaali

Malmilta muuttaneiden lentokoneiden myötä lentotoiminta on lisääntymässä Vihdin Nummelan kentällä niin paljon, että lentokenttää ylläpitävä yhdistys suunnittelee myös uuden matkustajaterminaalin rakentamista lentokentälle.

– Terminaali mahdollistaisi kulkemisen lentokoneille koordinoidusti, ja helpottaisi myös kulunvalvontaa, sanoo Arppe.

Taustalla on ajatus myös miehittämättömään ilmailuun ja pienrahtitoimintaan liittyvästä liiketoiminnasta. Juuri peruskorjattu kiitotie mahdollistaa myös painavampien koneiden laskeutumisen ja siten kaupallisen ilmailun.

Omat rajoituksensa liiketoiminnalle tosin tuo lyhyt, noin 1200 metrin pituinen kiitotie. Se riittää esimerkiksi ATR-42–tyyppisille matkustajakoneille, jotka on suunniteltu operoimaan lyhyiltä kiitoteiltä.

Certegon myyntijohtaja Janne Laine ja Nummelan lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Tom Arppe tutkivat Nummelan lentopaikan uutta kiitotievaloa. Kentälle voi laskeutua pian myös iltaisin ja öisin. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Ei omaa lennonjohtoa – kenttäaluetta valvoo tutka

Nummelan lentopaikka on valvomaton, joten siellä lentäjille ei ole tarjolla lennonvarmistuspalveluja.

Kentälle laskeutuvat tai sieltä nousevat koneet kertovat radiopuhelimella muille lentäjille aikeistaan. Lennonjohtoa kentälle ei ole jatkossakaan tulossa, mutta Suomessa kehitetty järjestelmä varoittaa lentäjiä kiitotiellä olevista esteistä.

– Järjestelmä havaitsee kiitotiealueella olevat villieläimet ja ihmiset ja välittää tiedon ilmassa olevan koneen päällikölle, sanoo kamera- ja tutkajärjestelmän toimittaneen Certegon myyntijohtaja Janne Anttila.

Nummelan lentokentän uusi valvontajärjestelmä tunnistaa kiitotiellä olevat esteet ja ihmiset, ja varoittaa niistä lentäjiä.

Kamerat ja maatutka seuraavat kiitotiellä tapahtuvaa toimintaa. Samalla kun tieto välitetään lentäjille, järjestelmään liitetyt kaiuttimet kehottavat kiitotiellä liikkuvia ihmisiä poistumaan laskeutuvan koneen tieltä.

Järjestelmä hyödyntää Ruotsissa käytössä olevaa, Saabin valmistaman etälennonjohtojärjestelmän osia, ja siitä ollaan kehittämässä muillekin lentokentille sopivaa valvontajärjestelmää. Lentäjä voi esimerkiksi sytyttää kiitotien valot ilmasta.

– Suomessa on kymmeniä korpikenttiä, joiden turvallisuutta tämä parantaisi, mutta kysyntää on myös Ruotsissa, sanoo Saab Finlandin myyntijohtaja Niklas Sederholm.

Nummelassa voidaan tulevaisuudessa operoida myös öisin ja huonossa säässä. Kentälle on asennettu uudet kiitotievalot, ja laskeutumisen myös huonommassa säässä mahdollistaa tulossa oleva GPS-pohjainen lähestymismenetelmä.

Malmin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi valtion tukea

Parin vuoden aikana Nummelan lentokentän kehittämiseen on investoitu 3,5 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt kehittämiseen investointiavustusta 450 000 euroa sekä uusien kiitotievalojen ja sääaseman rakentamiseen 200 000 euroa.

Kentän kehittäminen mahdollistaa myös Malmilla päättyneen lentäjien koulututuksen jatkumisen Vihdissä. Tosin jatkossa lentokoulut joutuvat turvautumaan myös muihin lähialueella oleviin kenttiin. Osa harjoituksista tapahtuu Salossa sijaitsevalla Kiikalan kentällä sekä Turun lentoasemalla.

