Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Imatran viisumijupakasta: "Minusta tehty tutkintapyyntö on aiheeton"

Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) pitää toiminnastaan tehtyä tutkintapyyntöä aiheettomana.

Torstaina kerrottiin, että Imatran entinen kaupunginvaltuutettu Erkki Saarimäki (sin.) on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Helminen ylittänyt toimivaltansa Saarimäen Venäjän-viisumiin liittyvässä jupakassa.

Tutkintapyynnön aiheina ovat virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Helminen oli kesällä lähettänyt Saarimäelle kirjeen, jossa selvitettiin viraltapanon edellytyksiä ja pyydettiin vastinetta.

Kaupunginhallituksen päätös

Helminen toteaa tiedotteessaan, ettei hän ole lähettänyt kirjettä omasta aloitteestaan, vaan kirjeen taustalla on kaupunginhallituksen päätös.

Kaupunginhallitus oli kesäkuun alussa päättänyt, että asianosaisten näkemyksiä ryhdytään selvittämään.

– Kaupunginhallituksen päätös ryhtyä selvittämään asianosaisten näkemystä tarkoittaa sitä, että asianosaisia on päätetty kuntalain vaatimusten mukaisesti kuulla. Tämän kaupunginhallituksen päätöksen täytäntöönpano on puheenjohtajan tehtävä. [--] Minusta tehty tutkintapyyntö on aiheeton, perustuu väärään, valheelliseen ja perättömään ilmiantoon, Helminen kirjoittaa.

Viisumilasku meni kaupungille

Viisumiasiassa on kyse valtuuston 2. varapuheenjohtajana toimineen Erkki Saarimäen Venäjän-viisumista. Viisumilasku meni kaupungille, ja laskun hyväksyi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm (sd.).

Viisumin maksaminen nousi esille kaupungin tavanomaisessa sisäisessä tarkastuksessa. Kaupunki totesi, ettei viisumia olisi pitänyt maksaa kaupungin kassasta. Asia johti kaupunginhallituksen tekemään tutkintapyyntöön ja edelleen syyteharkintaan.

Saarimäki sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja Malm tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteiden tarkempi sisältö tulee aikanaan julkiseksi Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

