Korona teettää töitä festareille – Satama open airissa turvavälejä pidetään livenäyttöjen avulla: "Voi diggailla takaosasta J. Karjalaista"

Kemissä tänään alkavan Satama open air -musiikkifestivaalin järjestäjät varautuvat erityistoimin koronavirustartuntojen leviämisen estämiseen. Festivaalin turvatoimia on tehostettu viime metreille saakka.

Meri-Lapin suurimpaan vuosittaiseen musiikkitapahtumaan odotetaan yli kymmentätuhatta kävijää. Koronatilanne on ollut alueella pitkään rauhallinen, mutta viime päivinä uusia tartuntoja on tullut. Osa tartunnoista on peräisin viime viikonloppuna Oulussa järjestetyltä Qstock-festivaalilta.

Satama open airin koronatoimia onkin hiottu viime metreille saakka. Festivaalijärjestäjän, Eventworksin yrittäjän Markku Könkään mukaan esimerkiksi alueen tilajärjestelyissä on huomioitu koronaturvallisuus.

– Lavojen asemointia on muutettu ja miksaustelttaa pienennetty, jotta lavalle näkee mahdollisimman monesta paikasta, vaikka vessajonosta. Ihminen voi halutessaan napata klaffituolin ja diggailla festarialueen takaosasta J. Karjalaista, Köngäs kuvailee.

Viime viikkoina ja päivinä eri puolilla Suomea lukuisilla musiikkifestareilla on tullut ilmi koronatartuntoja ja altistumisia. Niitä on Oulun Qtockin lisäksi uutisoitu esimerkiksi Porista, Lahdesta, Jyväskylästä ja Kuopiosta.

Koronan Delta-muunnoksen on havaittu tarttuvan myös ulkotiloissa.

Leviämisvaiheeseen siirtyneillä alueilla on jo peruttu tapahtumia vaikeutuneen koronatilanteen ja tiukentuneiden rajoitusten vuoksi.

Lue lisää: Blockfest ilmoitti peruvansa festivaalin – järjestäjä: "Tämä olisi ollut vältettävissä"

Vessaryntäykset torpataan aikatauluja säätämällä

Könkään mukaan festivaaliesiintyjät soittavat ilman taukoja, millä pyritään välttämään taukojen aikana tavallisesti tapahtuva ryntäys wc-tiloihin. Myös vessojen määrää on lisätty.

Järjestäjät jakavat kasvomaskit kaikille festivaalialueelle saapuville vieraille. Myös tapahtuman henkilökunta käyttää kasvomaskeja.

– Aiemmasta poiketen nyt on mahdollisuus myös käsienpesuun juoksevan veden alla. Meillä on kuusi käsienpesupistettä, joihin tulee vesijohtovesi, Köngäs kertoo.

Lavalle kaksipäiväisessä Satama open air-tapahtumassa nousevat muiden muassa J. Karjalainen, Kaija Koo, Chisu, Laura Voutilainen, Evelina sekä Sonata Arctica.

Viime vuonna tapahtumaa ei järjestetty koronapandemian vuoksi.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 saakka.

Lue myös:

Tapahtumajärjestäjät pinteessä uusia rajoituksia odotellessa – "Epätietoisuuden multihuipennus", puuskahtaa Helsingin juhlaviikkojen järjestäjä

MaRa valittaa hallinto-oikeuteen Pirkanmaan kahden metrin etäisyysvaatimuksesta

Kesä ja lomakausi on jo pitkällä – salasitko festarikäynnit ja matkat somesta tuomitsemisen pelossa?