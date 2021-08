Suomi testaa USA:n jättidroonia – miehittämättömiä aluksia haluavat nyt sekä asevoimat että terroristit

MQ-9 Reaper on harjoituslennolla Nevadan testausalueella Yhdysvalloissa tammikuussa 2020.

MQ-9 Reaper on harjoituslennolla Nevadan testausalueella Yhdysvalloissa tammikuussa 2020. Kuva: AOP

Suomi alkaa syksyllä testata yhtä maailman tunnetuimmista miehittämättämistä ilma-aluksista, yhdysvaltalaisvalmisteista MQ-9 Reaperiä.

MQ-9 Reaper on monelle tuttu konfliktialueiden uutiskuvista.

Yhdysvallat on käyttänyt MQ-9 Reaper -lennokkeja tiedusteluun ja ihmisten tappamiseen ainakin Afganistanissa, Pakistanissa, Jemenissä ja Somaliassa. Viime vuosien tunnetuin isku oli iranilaisen sotilaskomentaja Qassem Suleimanin tappaminen ohjuksella Irakin pääkaupungissa Bagdadissa tammikuussa 2020.

Puolustusvoimilla on ollut käytössä drooneja ja minilennokkeja tiedustelutehtävissä jo useamman vuoden ajan. Myös Rajavartiolaitos ja poliisi käyttävät lennokkeja valvonnassa.

Nyt testattavat ilma-alukset ovat kuitenkin aivan eri kaliiperia kuin Puolustusvoimien tähän mennessä käyttämät droonit.

Puolustusvoimat on kertonut varsin niukasti uusista testattavista miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä.

Se tiedetään, että lähivuosina testeihin osallistuvat uudet lennokit eivät laskeudu Suomeen. Julkisuuteen ei ole kerrottu, lentävätkö Reaper-lennokit testilentoja Suomen ilmatilassa vai jossain muualla. Tarkoitus on testata myös muita järjestelmiä.

Parhaillaan puolustusvoimat myös tutkii miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten yhteistoimintaa. Tutkimusta tehdään Lapissa yhdessä Saksan kanssa. Tutkimuksessa droonit tuottavat tilannekuvaa tunnistamalla ja paikantamalla.

Puolustusvoimien tavoitteena on, että uusien lennokkien testaamisella parannettaisiin suojajärjestelmiä, koulutettaisiin joukkoja ja kehitettäisiin yhteensopivuutta kansainvälisesti. Samalla on tarkoitus selvittää, sopivatko lennokit viranomaistyöhön.

MQ-9 Reaperin siipienväli on 20 metriä, se voi kantaa jopa 1 700 kilon lastin ja lentää kerrallaan 23-30 tuntia. Kuva: Michael Fitzsimmons / AOP

Kaikki haluavat nyt drooneja

Suomi ei ole ainoa valtio, joka panostaa nyt puolustuksessaan miehittämättömiin ilma-aluksiin. Drooneja ja muunlaisia miehittämättömiä ilma-aluksia on käytössä jo lähes kaikissa organisoiduissa asevoimissa maailmassa.

Niiden suosion kasvuun on monta syytä: tekniikan halpeneminen, koon pienentyminen, kuljetuskapasiteetin kasvaminen, älyn lisääntyminen ohjausjärjestelmissä ja akkutehon kehittyminen.

Yksi lennokkien kiistelty kehityssuunta on tekoäly ja parvessa toimiminen: maailmalla yleistyvät pikkuhiljaa tekoälyllä toimivat lennokit, jotka toimivat ainakin osittain autonomisesti. Oikeusoppineet kertovat myöhemmin tässä artikkelissa, miksi pitävät tekoälyn käyttöä ongelmallisena kansainvälisen oikeuden näkökulmasta.

Turkin epäillään tappaneen ensimmäistä kertaa taistelijoita tekoälyllä toimivalla droonilla Libyassa maaliskuussa 2020. Tämä selviää YK:n turvallisuusneuvoston asiantuntijapaneelin raportista (siirryt toiseen palveluun).

Lennokkien koko vaihtelee hyttysen kokoisesta metrin levyiseen drooniin ja jopa Reaperin tapaisiin, pienen lentokoneen kokoisiin lennokeihin.

Yleisin käyttötarkoitus lienee tiedustelu, mutta niitä voidaan käyttää myös ohjusten tai ammusten kuljettamiseen. Droonien avulla voidaan pystyttää nopeasti tietoverkkoja – linkkiasema droonin kyytiin ja taivaalle. Virtajohdossa kiinni oleva drooni voi olla ilmassa pitkänkin ajan.

Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin opettajat ja asiantuntijat vastaavat kysymyksiin lennokeista kootusti sähköpostilla.

– Yhdysvaltojen tapaisella suurvallalla kehitys on tuottanut myös toiselle puolelle maailmaa operoitavia aseistettuja lennokkeja. Pienemmät valtiot eivät ole pysyneet tai edes välttämättä katsoneet tarpeelliseksi pysyä tässä kehityksessä mukana, Maanpuolustuskorkeakoulusta kerrotaan.

– Toki on huomioitava, että lennokkien käyttö on kansainvälisessä uutisoinnissa kovin paljon esillä ja ne ovat monesti saaneet kokoaan suuremman roolin viimeaikaisissa konflikteissa.

Lennokkien torjuntaan olisi merkittävät markkinat Persianlahdella

Drooni-iskut konfliktialueiden ulkopuolella ovat edelleen melko harvinainen mutta pikkuhiljaa kasvava ilmiö.

Iranin ja Israelin välit kiristyivät entisestään heinäkuun lopussa, kun aseistettu drooni hyökkäsi öljytankkeria vastaan Omanin rannikolla.

Drooni-isku teki tuhoa Mercer Street -tankkeriin Omanin rannikolla. Kuva on Yhdysvaltojen laivaston ottama. Kuva: US Navy Captain Bill Urban / AFP

Israelilaisen liikemiehen öljytankkeriin tehdyssä iskussa kuoli kaksi miehistön jäsentä. Yhdysvallat, Israel ja Iso-Britannia syyttävät iskusta Irania, joka itse kiistää osallisuutensa.

Yksi iso kysymys tällä hetkellä on se, kuinka drooneja vastaan tulisi puolustautua. Siihen asevoimat ja esimerkiksi tankkereita suojelevat turvallisuusyritykset maailmalla etsivät kuumeisesti vastauksia.

Lennokkeja vastaan puolustaudutaan Suomessa ja maailmalla melko samalla tavalla kuin taistelijan ohjaamaa ilma-alusta vastaan: hävittäjä- ja ilmatorjunnalla sekä ilmasuojelulla. Suomessa ilmatorjuntajoukot harjoittelevat vuosittain miehittämättämien lennokeiden torjuntaa.

Tullaanko tulevaisuudessa näkemään drooneilla tehtyjä terroristi-iskuja? "En yhtään ihmettele. Sinällään yllättävää, että näin ei ole vielä käynyt." Olli Ruohomäki, Ulkopoliittinen instituutti

Suurin haaste kohdistuu tällä hetkellä siihen, miten kaupallisten droonien kokoluokkaa olevia lennokkien torjutaan kustannustehokkaasti. Yhtä yksinkertaista ratkaisua ei ole vielä kehitetty.

– Mikäli tällainen vallankumouksellinen yksi sovellus olisi tähän kehittettävissä, olisi sen kehittäjälle tarjolla esimerkiksi Persianlahden maissa merkittävät markkinat, Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin asiantuntijat kertovat.

Drooneja käyttävät nimittäin muutkin kuin valtiolliset asevoimat: esimerkiksi terroristijärjestö Isis on saanut aikaan tuhoa laittamalla räjähteitä drooneihin, joita kuka tahansa voi tilata netistä.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki arvioi, että Isisin tapauksessa kohtuuhintaiset droonit tasaavat pelikenttää epäsymmetrisissä konflikteissa. Ne ovat konflikteja, joissa valtion asevoimat taistelevat ei-valtiollista toimijaa eli terroristiryhmää vastaan.

Ruohomäen mukaan droonit ovat mullistamassa yhteiskunnan turvallisuutta. Tullaanko tulevaisuudessa näkemään drooneilla tehtyjä terroristi-iskuja?

– En yhtään ihmettele. Sinällään yllättävää, että näin ei ole vielä käynyt, sanoo Ruohomäki.

Droonit mukana nostamassa siviiliuhrien määrää

Miehittämättömien lennokkien sotilaskäyttö on herättänyt huolta kansainvälisen oikeuden asiantuntijoissa jo ennen kuin lennokit oli edes varusteltu tekoälyllä.

Yksi kuumimmista kysymyksistä on ollut se, pystyykö jopa tuhansien kilometrien päässä oleva droonin ohjaaja tunnistamaan varmasti, onko kohde siviili vai taistelija. Yhdysvaltoja on arvosteltu siitä, että sen drooni-iskuissa on kuollut kohtuuttoman suuri määrä siviilejä.

Yhdysvaltojen armeijan sotilas ohjaa miehittämätöntä ilma-alusta Pohjankankaalla Satakunnassa toukokuussa 2017. Yhdysvaltalais- ja norjalaisjoukot osallistuivat Arrow 17 -sotaharjoitukseen suomalaissotilaiden rinnalla. Kuva: AOP

Droonien on usein katsottu rikkovan suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan asevoimat voivat iskeä vain sellaisella voimalla, joka on suhteessa sotilaalliseen tavoitteeseen. Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi antaa esimerkin: jos talossa on yksi taistelija ja sata siviiliä, ei liene suhteellisuusperiaatteen mukaista iskeä sinne.

– Drooneja voidaan käyttää vastuuttomasti, kun itsellä ei ole mitään riskiä. Silloin voidaan sinkoa ohjuksia vähän sinne sun tänne sillä ajatuksella, että tuolla ehkä on jotain pahoja tyyppejä, Koskenniemi sanoo.

Koskenniemi muistuttaa, että siviiliuhrien määrä konflikteissa on kasvanut tasaisesti 1900-luvulta lähtien, kun aseiden tuhovoima on koventunut. Jos ensimmäisessä maailmansodassa siviiliuhreja oli 25 prosenttia ja taistelijoita loput, 1990-luvulta lähtien siviiliuhrien osuus on noussut jo 75 prosenttiin.

– Droonit ovat kuitenkin vain yksi pyssy lisää sotilaiden leikkikentässä. Ydinase on laadullisesti eri juttu, drooni ei ole, sanoo Koskenniemi.

Tekoälyn käyttöä ei ole säädelty kansainvälisesti

Tekoäly ja autonomiset järjestelmät tuovat oman mausteensa soppaan.

Esimerkiksi Turkin armeija on kertonut käyttävänsä autonomisia taisteludrooneja Syyrian vastaisella rajalla. Tekoälyllä ja kasvojentunnistusteknologialla varustettujen lennokkien on tarkoitus partioida alueella ja tarvittaessa tehdä iskuja havaitsemiinsa kohteisiin.

Koskenniemi näkee tekoälyn käytössä moniakin eettisiä ongelmia. Päällimmäisenä on kysymys siitä, kenellä on oikeudellinen vastuu tekoälyn tekemästä iskusta.

Puolustusvoimat oli hankkimassa vuonna 2019 Mavic Pro Platinium -pienoiskoptereita tiedustelukäyttöön. Lennokit ovat kiinalaisvalmisteisia. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Tutkijatohtori Mikko Huttunen Lapin yliopistosta huomauttaa, että asettelu voi vielä kääntyä päälaelleen. Teknologinen kehitys voi olla niin nopeaa, että me pian mietimme sitä, tekeekö tekoäly parempia päätöksiä kuin ihminen.

– Onko tekoäly kykeneväinen käyttämään sotilaallista voimaa tavalla, joka on aseellisia konflikteja koskevien oikeuden periaatteiden mukaista. Tai toteuttaako se sitä jopa paremmin kuin ihminen, Huttunen pohtii.

Tekoälyn käyttöä aseellisissa konflikteissa ei tällä hetkellä ole säädelty kansainvälisesti eikä esimerkiksi EU:lla ole yhteistä kantaa asiaan. Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) on yksi toimijoista, joka on vaatinut uusia, oikeudellisesti sitovia sääntöjä asejärjestelmien autonomian sääntelemiseksi.

Nämä kolme teknistä seikkaa määrittelevät droonien tulevaisuuden

Miltä näyttää miehittämättömien ilma-alusten ja autonomisten asejärjestelmien tulevaisuus?

Se riippuu asiantuntijoiden mukaan akkuteknologian, tietoverkkojen ja tekoälyn kehityksestä. Taivaalla voi olla jatkossa lähes äänettömiä, entistä kauemmin ilmassa pysyviä drooneja, jotka toimivat itsenäisesti. Arvioiden mukaan kansainvälisillä sopimuksilla niitä tuskin pystytään kieltämään kokonaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijat visioivat, että lisääntyvän autonomian myötä lennokkeja voi aseistaa yhä tehokkaammilla järjestelmillä, joilla voidaan iskeä huomattavasti kalliimpiin ja ihmisten operoimiin laitteisiin, kuten panssaroituihin ajoneuvoihin ja miehitettyihin ilma-aluksiin.

Yksi iso kehittämisen paikka on se, mihin data hillotaan eli säilötään ja miten se saadaan droonin käyttöön.

Miehitetyt koneet tuskin tulevat häviämään vielä pitkään aikaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun insinöörimajuri Mika Niemisen mukaan yleisin drooneihin liittyvät harhaluulo on, se että tekoäly muuttaisi kaiken hetkessä.

– En usko siihen. Se on hyvä lisä, mutta vielä kohtuu pitkään tullaan tarvitsemaan ihmistä päätöksenteossa, sanoo Nieminen.