SM-liigan puheenjohtaja toivoo pikaista koronapassin käyttöönottoa – "Me tarvitaan käyttöön kaikki keinot, joilla saadaan yleisöä hallille"

Korona on koetellut jääkiekkojoukkueita. Vuonna 2020 kausi keskeytettiin koronan vuoksi vain vähän ennen kuin pudotuspelien oli määrä alkaa.

Tänä keväänä voittaja saatiin ratkaistua, mutta suuri osa joukkueiden peleistä pelattiin ilman yleisöä. Taloudelliset tappiot ovat olleet suuret.

SM-liigan puheenjohtaja ja Vaasan Sportin hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltusen mukaan liigan liikevaihto oli 50 miljoonaa euroa tappiollinen ja seuroissa tappiot lähestyvät kymmentä miljoonaa euroa.

– Haastavan kauden jälkeen tavoitteena on päästä aloittamaan kausi normaalisti syyskuussa. Haasteita voi kuitenkin alussa olla, että saamme yleisön tulemaan halleille, Hiltunen kertoo.

Viime syksynä kauden aloitusta jouduttiin siirtämään vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Hiltusen mukaan tänä syksynä myöhäistys olisi vaikeaa.

– Champions Hockey League alkaa muutamilla seuroilla, maajoukkue pelaa omat kisat keväällä ja olympiakisat on talvella. Kaikki nämä vaikuttavat ja meillä on tulossa ruuhkainen pelikausi tulossa kaikilla pelaajilla, Hiltunen toteaa ja kertoo, että kausi alkaa suunnitelmien mukaan suunnitellusti syyskuun alkupuolella.

Koronapassi toisi helpotusta

Hallitus näytti torstaina vihreää valoa koronapassille, jolla voitaisiin lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöönotto. Valmistelu alkaa saman tien.

Hiltunen toivoo, että koronapassi saadaan nopeasti käyttöön. Monissa seuroissa ollaan jo selkä seinää vasten.

– Me tarvitaan käyttöön kaikki keinot, joilla saadaan yleisöä hallille. Nämä ovat seurojen järjestämiä yksityistilaisuuksia, joihin kukin tulee vapaaehtoisesti. Voi itse päättää, että osalllistuuko vaiko ei, Hiltunen toteaa.

Koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa on tällä hetkellä 10 maakuntaa tai sairaanhoitopiirin aluetta, leviämisvaiheessa. Leviämisvaiheessa ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. Rauman kaupunki siirtyi leviämisvaiheeseen tänään perjantaina.

Kauden aloitus rajoituksen varjossa olisi erittäin vaikeaa

Jääkiekkojoukkueiden valmistautuminen SM-liigakauteen on alkanut.

Esimerkiksi Vaasan Sport aloitti joukkueharjoittelunsa tällä viikolla. Myös jääkiekkokauden aloittava Pitsiturnaus otellaan tänään Raumalla kuuden joukkueen voimin.

Jos kausi jouduttaisiin aloittamaan rajoituksien parissa, olisi se Hiltusen mukaan erittäin vaikeaa.

– Viime ja toissa kaudesta selvittiin, mutta nyt on epäselvää, että miten deltavirus tulee vaikuttamaan tartuntojen määrään.

Hiltunen muistuttaa, että liigahalleissa ei viime kaudella todettu yhtään altistumista tai sairastumista yleisön keskuudessa.

Jokaisella hallilla on myös suunnitelmat, miten jääkiekkotapahtumia pystyy järjestämään koronaturvallisesti. Suunnitelmat käytiin läpi viranomaisten kanssa.

– Pelaajasopimukset on jo tehty, yhteistyökumppanisopimukset on tehty, kausikortteja on myyty merkittävät määrät. Jos me ei pystytä toteuttamaan meidän lupauksia, niin seurat ajautuvat kassavirtaongelmiin, Hiltunen toteaa.

