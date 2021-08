Turun Tuomiokirkon pyhiinvaelluskeskus kerännyt tuhansia kävijöitä – jatkosta päätetään syksyn aikana

Turun Tuomiokirkossa toimiva pyhiinvaelluskeskus on kerännyt arviolta tuhansia kävijöitä tänä kesänä.

Suomen ensimmäinen pyhiinvaelluskeskus avattiin kesäkuussa ja se toimii elokuun loppuun asti.

– Keskuksessa on ollut pääsääntöisesti suomalaisia matkailijoita. He ovat olleet kotoisin ihan Turun alueelta, lähialueilta, mutta myös ympäri Suomea. Jonkin verran keskukseen on tullut myös ulkomaalaisia matkailijoita, kertoo pyhiinvaellustoiminnan projektipäällikkö Annastiina Papinaho.

Keskus on tarkoitettu pyhiinvaelluksesta kiinnostuneille ja sieltä voi saada myös tietoa pyhiinvaellusreiteistä.

– Pyhiinvaellus on kulkemista, matkantekoa ja pysähtymistä. Pyhiinvaelluksessa pysähdytään liikkeessä. Se on irti päästämistä arjen velvoitteista ja itsensä ja pyhän ääreen asettumista, Papinaho sanoo.

Euroopassa pyhiinvaellusreitit ovat suosittuja ja Papinahon mukaan on tärkeä avaus niin kirkolta kuin Turun kaupungilta tulla mukaan pyhiinvaellusreitistöä.

Pyhiinvaelluskeskuksen toiminta voi mahdollisesti jatkua ensi vuonna.

– Kokoonnumme syksyllä käymään läpi pyhiinvaelluskeskuksen toimintaa kesältä. Uskon, että pyhiinvaelluskeskus jatkaa kyllä toimintaansa, mutta katsomme, esimerkiksi tilatarpeet ja toiminnalliset tarpeet ja pohdimme, mikä se paikka voisi olla. Jos pyhiinvaelluskeskus ei toimi Tuomiokirkon sisällä, niin ainakin äärellä, Papinaho sanoo.

Lisäksi toiveena on, että jonain päivänä Suomessa olisi enemmänkin vastaavanlaisia pyhiinvaelluskeskuksia.

– Itse näen, että jonain päivänä Suomessa voisi olla useampia keskuksia. Keskukset voisivat kertoa pyhiinvaellustoiminnasta ja erilaisista reiteistä. Se, että pyhiinvaelluskeskus on meidän kansallispyhätössä, on tärkeää ja hienoa. Olemme suunnannäyttäjiä, mutta ajattelen, että olisi hienoa, että eri puolilla Suomea olisi erilaisia keskuksia. Näin on monissa muissa maissa, ajattelee Papinaho.