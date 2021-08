Uusia kulkuvälineitä on aina kritisoitu, eivätkä sähköpotkulaudat poikkea vaarallisuudellaan muista – asiantuntijan mukaan skuutti vertautuu pyörään

Sähköpotkulaudat ovat tulleet pysyväksi osaksi kaupunkikuvaa jo useammassa kaupungissa.

Ongelmiakin on ilmennyt ja niihin on reagoitu muun muassa alentamalla nopeuksia. Viime viikolla Suomessa tapahtui myös tiettävästi ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa osallisena oli sähköpotkulautailija.

Neuropsykologian erikoispsykologi Sari Kukkamaa tunnistaa sähköpotkulautojen ongelmat. Kukkamaa on Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) jäsen sekä liikennepsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja.

– Sähköpotkulaudat ovat mielenkiintoinen lisä muiden kulkuneuvojen joukkoon. Aika näyttää, mitä ne tuovat mukanaan loukkaantumisien ja sairaalahoitojen osalta, kertoo Kukkamaa.

Ohikulkijasta tai ensimmäistä kertaa sähköpotkulautaa kokeilevasta voi tuntua siltä, että liikenteen havainnoiminen ja reagointi on nopeasti liikkuvan laudan päällä vaikeaa.

Mutta eroaako skuutti oikeasti muista kulkupeleistä?

Kukkamaan mukaan kyse on oppimisen luonnollisesta kulusta: ensin on opittava perusteet, kuten laudalla tasapainoilu ja jarruttaminen ja vasta sitten aivoista vapautuu kapasiteettia ympäristön huomioimiseen.

– Tasapainoilun jälkeen mukaan tulee liikenteen havainnointi. Liikenne vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuuden siirtämistä kohteesta toiseen. Havainnoitava tilanne on koko ajan erilainen: sekunti sitten havainnoitu on jo vanhaa tietoa.

Kukkamaan mukaan tilanne ei kuitenkaan eroa suuremmin polkupyörällä ajon opettelusta. Lapsi vain oppii usein aikuista nopeampaa.

"Ihmisen pää on edelleen esihistoriallinen kapistus"

Jatkuvista uusista keksinnöistä huolimatta ihmisen aivot ovat Kukkamaan mukaan rakenteeltaan samanlaiset kuin tuhansia vuosia sitten.

– Esimerkiksi autot ja koko liikenneympäristö ovat kehittyneet paljon, mutta ihmisen pää on esihistoriallinen kapistus edelleen. Uuden omaksumisessa ja opettelussa menee aikaa ja tarvitsemme ohjausta, liikennesääntöjä ja rajoituksia.

Neuropsykologi korostaa kuitenkin, että myös autojen ja polkupyörien yleistyessä ilmassa oli huolta ja yhteiskunnalla kesti tottua uusiin kapistuksiin. Sähköpotkulauta ei siis erotu historiallista taustaa vasten erityisen paheksuttavana tai vaarallisena.

Sähköpotkulautaa voikin verrata monella tapaa polkupyörään. Sudenkuopat liikenteessä ovat samanlaisia: ajetaanko oikeassa paikassa oikealla nopeudella, onko tarkkaavaisuus siinä missä pitäisi olla, ollaanko humalassa tai onko liikaa vauhtia.

– Vaikka kuskina kokisikin olevansa taitava, taitojen ja tottumisen lisäksi täytyy olla riittävä vireystila, jotta liikennettä pystyy tarkkailemaan, Kukkamaa korostaa.

Laitteena sähköpotkulauta on siis neutraali, se ei siis itsessään aiheuta vahinkoja. Kukkamaan mukaan liikenteessä suurin osa liikkujista osaa toimia oikein.

– Sitten on pieni porukka, joka pistää silmään, kuten erilaiset vauhtiveikot. Liikennekasvatusta ja sääntöjen kertausta voisi olla kaikille ikäryhmille.

“Kaasun kanssa on vähän totuttelua”

Oulussa vuokrattavat sähköpotkulaudat aloittivat pari viikkoa sitten. Iida Lämsä ja Julia Kangas ovat testailleet niitä pariin kertaan.

– Sähköpotkulaudalla on helppoa ajaa ja se on helppo ottaa käyttöön. Ei ole mitään ongelmia ollut, mitä nyt ehkä kaasun kanssa on vähän totuttelua. Vauhti kiihtyy nopeasti ja tällä pääse aika lujaa, kertoo Lämsä.

Kummallakaan ei ole ollut lautaillessa vaaratilanteita. Myöskään muiden kulkijoiden kohtaamisessa liikenteessä ei ole tullut vastaan ongelmia.

Julia Kankaalla on aiempaa kokemusta Helsingistä, jossa onkin rajoitettu sähköpotkulautojen nopeuksia.

– Helsingissä ajelin yöllä ja se oli kyllä hirveä kokemus. Siellä oli niin paljon ihmisiä, ja kaikki olivat ihan humalassa. Näytti koko ajan siltä, että tulisi onnettomuuksia, päivittelee Kangas.

Oulun yliopistollisen sairaalan neuropsykologian erikoispsykologi Sari Kukkamaa muistuttaa siitä, että liikennesäännöt on tehty sen takia, että ihminen kehittyisi toiminnassaan.

– Evoluutio on hidas prosessi. Liikennesäännöt on tehty kaikkien turvallisuuden takia, ei kenenkään kiusaksi. Ne pitää liikkujien selvittää itselleen ja niitä on syytä noudattaa, kertoo Kukkamaa.

