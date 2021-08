Moni pariskunta laittoi korona-aikana suhdeongelmat taka-alalle – psykoterapeutti odottaa elokuussa apua hakevien määrän kasvavan

Viime vuonna koronatoimet aiheuttivat perheneuvonnan asiakasmäärissä notkahduksen, mutta nyt asiakasmäärät ovat palanneet entiselleen ja jopa nousseet. Kirkon tarjoaman perheneuvonnan asiakkaaksi voi tulla yksin, puolison tai muun läheisen kanssa.

Kun koronaepidemia sulki yhteiskuntaa viime vuonna, parisuhteen kysymykset jäivät monella taka-alalle, sanoo Kirkkohallituksen asiantuntija, psykoterapeutti Sari-Annika Pettinen.

– Nyt, kun tilanne on pitkittynyt, parisuhteen kysymyksistä on tullut tarve puhua. Tilanne on jatkunut pitkään, ja on ihan ymmärrettävää, että asiat eivät häviä minnekään, jos niitä ei pystytä käsittelemään.

Elokuussa, lomien jälkeen, pariskuntien ja perheiden avun tarve on perinteisesti korkeimmillaan.Pettinen uskoo, että myös tänä vuonna apua tarvitsevien parien määrä saattaa lomien päättyessä elokuussa lisääntyä.

Todellista kuvaa perheiden avuntarpeesta on kuitenkin vaikea saada. Esimerkiksi perheneuvonnan resursseja ei ole lisätty, ja asiakkaita on jonossa enemmän kuin aikoja on antaa, Pettinen sanoo.

Suomessa eroaa noin 13 000–14 000 paria vuosittain Tänä vuonna suomalaisparit ovat hakeneet avioeroa viime vuotta vähemmän. Esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudesta eroa haki vuonna 2020 keskimäärin noin 200 paria kuukaudessa. Tänä vuonna vireille tulleita hakemuksia on ollut kuukausittain keskimäärin 170.

Yllä kuvattuna Helsingin käräjäoikeuteen vireille tulleet avioerohakemukset vuosina 2019–2021. Ilta-sanomien mukaan avioerojen (siirryt toiseen palveluun) määrä kääntyi laskuun tänä vuonna Suomessa.

– Koronan myötä pareilla ja perheillä on ollut ehkä aiempaa enemmän aikaa olla yhdessä. Tällä on voinut olla myös myönteisiä vaikutuksia parisuhteeseen, kuten avioerotilastostoista voi päätellä, ajattelee psykoterapeutti Sari-Annika Pettinen tämän vuoden avioerotilastosta.

Tyypillisimmät syyt vuorovaikutusongelmat ja erokysymykset

Korona-aikana perheneuvonnassa ovat korostuneet erityisesti vanhemmuuteen, taloushuoliin, päihteisiin ja väkivaltaan liittyvät ongelmat.

Suurimmat perheneuvontaan tulon syinä ovat kuitenkin edellisvuosien tapaan vuorovaikutusongelmat, erokysymykset ja elämänvaihekriisit, sanoo psykoterapeutti Pettinen.

– Tyypillisesti vuorovaikutusongelmissa kyse on riitelystä. Toiselle syntyy tunne, että kumppani ei ymmärrä, ei kuuntele, ei kuule ja tilanteet kärjistyvät. Pariskunta ei löydä rakentavaa tapaa sopia erimielisyyksiä, vaan tilanteet menee riitelyksi ja ne jäävät sopimatta.

Suurin pariterapian asiakasryhmä ovat ruuhkavuosiaan elävät 30–40-vuotiaat, mutta viime vuosina myös iäkkäämmät parit ovat hakeutuneet neuvontaan.

– Mielestäni se kertoo siitä, että ihmiset ymmärtävät ja rohkaistuvat hakemaan apua. Yhtä lailla miehet kuin naisetkin soittavat ja varaavat aikaa, puhuvat rohkeasti siitä, mitä haluavat, tarvitsevat ja tuntevat.

Perheneuvontakeskukset ovat varautuneet mahdolliseen kasvavaan kysyntään, mutta neuvonta saattaa silti ruuhkautua. Apua kannattaa kuitenkin tarvittaessa hakea, Pettinen sanoo.

– Välillä voi olla, että hyvinkin helposti saa ajan. Perheasiain neuvottelukeskuksessa tehdään myös palvelunohjausta ja ohjataan mahdollisiin muihin palveluihin.

Korona-aikana perheneuvontatapaamisia alettiin järjestää etänä. Aluksi asiakasmäärät tippuivat tästäkin syystä, mutta etätapaamiset ovat tuoneet neuvontaan myös uusia asiakasryhmiä.

– Se on mahdollistanut, että perheet ja parit, jotka elävät eri paikkakunnilla, pystyvät osallistumaan terapiatilanteeseen yhdessä. Tai perhekeskuksissa, joihin asiakkaita tulee tosi pitkien matkojen takaa, ihmiset pystyvät vaikka lounastunnillaan osallistumaan.

Lue myös:

Korona voi kurittaa parisuhdetta toden teolla – viisi vinkkiä ärsyyntymisen vähentämiseksi

Vähemmän seksiä, mutta monipuolisemmin – koronavuoden vaikutukset seksielämään yllättävän ristiriitaisia

”Ilmoitusten väheneminen ei ole lohdullinen, vaan ahdistava tieto” – asiantuntijat arvioivat kotiväkivallan jääneen piiloon koronakeväänä