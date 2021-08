“Mietin, kukahan hullu tuon ostaa” – Moona ja Jesse Niittymäki remontoivat 122-vuotiasta huvilaa Tampereen paraatipaikalla

Vanhan huvilan seiniä kiertävät rakennustelineet, ja Näsijärven selän yli puhaltava navakka kesätuuli riepottelee ulkovuorauksen paikalle asennettuja pressuja. Katto on ruosteessa, kuistilta puuttuvat kaiteet, ja vaaleanvihreä maali talon seinissä on hilseillyt viiniköynnöksen alla. Rakennus ei ole edustuskunnossa, mutta se on silti jugend-ikkunoineen ja nurkkia koristavine erikoisine hyppyrileikkauksineen kaunis.

Paikka on Herrainmäki Tampellan kaupunginosassa Tampereella. Entisen teollisuusalueen keskellä kohoaa kallio, kaupungin ydinkeskustan korkein kohta. Kukkula on saanut nimensä aiempien asukkaiden mukaan: Tampellan pellava- ja rautateollisuus Oy:n toimintavuosina täällä ylhäällä asui johtoportaan väkeä.

Vuonna 1899 rakennettu talo, jonka pihalla seistään nyt, on mäen toiseksi vanhin. Sen ensimmäiset asukkaat olivat insinööri Werner Ryselin ja hänen vaimonsa Emma. Heidän jäljiltään talo kantaa yhä nimeä Villa Ryselin, mutta ovessa tulee ensi kesänä lukemaan uusien omistajien nimi.

Sitä ennen Moona ja Jesse Niittymäellä riittää töitä. Siinä missä Ryselinit muuttivat upouuteen taloon, on Niittymäkien koti 122-vuotias. Työtä aiheuttavat paitsi talon ikä, myös aiempien vuosikymmenten aikana tehdyt remontit.

Katto kuntoon ja edustussaunalle kyytiä

Niittymäet ovat remontoineet perheensä tulevaa kotia toukokuusta lähtien. Ensimmäisenä purettiin kellariin 1970-luvulla rakennetut edustussaunatilat, jossa tehdyt ratkaisut eivät ole olleet vanhalle hirsitalolle oikeita.

– Kaikki piti purkaa, koska villat olivat aivan mustina. Nyt kellari hengittää, katsotaan myöhemmin mitä sille tehdään, Jesse Niittymäki esittelee.

Villa Ryselin on rakennettu kalliolle, joka näkyy kellarissa. 70-lukuiset saunatilat saivat lähteä, jotta vanha hirsitalo taas hengittäisi. Kuva: Anna Sirén / Yle

Muut sisätilat saavat odottaa vuoroaan sen aikaa, että ulkoseinät ja katto valmistuvat.

– Tarkoitus on saada ulkohommat syksyyn mennessä valmiiksi. Toistaiseksi ollaan hyvin aikataulussa, Jesse Niittymäki sanoo.

Aikataulussa pysyminen ja työn eteneminen kuulostavat uskottavammalta jos kiertää talon. Pääoven edessä taloa katsova näkee valtavan julkisivuremontin keskeneräisimmillään, mutta Moona Niittymäki esittelee nurkan takana toiveikkaamman näkökulman.

– Täällä toisella puolella alkaa olla valmista pintaa. Täällä näkee, että on tämä urakka kuitenkin edennyt.

Herrain mäestä nuorten pariskuntien kukkulaksi

Ryselinit muuttivat 1800-luvulla Tampereen-taloonsa nuorina, alle kolmikymppisinä, ja Niittymäet aloittelevat elämää samoissa huoneissa vain muutaman vuoden talon ensimmäistä omistajapariskuntaa vanhempina. Kivenheiton päässä sijaitsee Villa Sandsund, jonka kaupunki myi yhtä aikaa Villa Ryselinin kanssa. Naapureiksi sinne on tulossa niin ikään kaksi nuorta pariskuntaa.

– Ei ole vielä ehditty kunnolla tutustua, mutta kyllä tässä olisi tarkoitus pitää yhteyttä jatkossa, Moona suunnittelee naapuruston tulevaisuutta.

Viereisistä kerrostaloistakin on jo tultu esittäytymään ja juttelemaan kunnostustöistä.

Villa Ryselinin remontti kiinnostaa monia myös Instagramissa (siirryt toiseen palveluun), jossa talon korjausurakkaa seurataan.

Toistaiseksi Villa Ryselin ei ole tuottanut yllätyksiä remontoijilleen. Jesse Niittymäki tutki rakennuksen ennalta asiantuntevan ystävänsä kanssa. ”Olimme varmaan tarpeeksi pessimistisiä ja osasimme siis odottaa, että runkoa joutuu vähän korjailemaankin.” Kuva: Anna Sirén / Yle

Hullujen hankinta

Niittymäistä tuli historiallisen huvilansa omistajia puolivahingossa. Perhe asuu remontoimassaan 1960-luvun talossa, eikä uutta kotia etsitty.

– Satuin työni puolesta katselemaan asuntomyynti-ilmoituksia. Näin tämän talon ja ajattelin, että kukahan hullu tuon ostaa, Jesse muistaa.

Hullut löytyivät lopulta lähempää kuin luulisi. Perinpohjaista remonttia vaativa huvila jäi kummittelemaan Jesse Niittymäen mieleen. Työssään kiinteistövälittäjänä hän on tottunut näkemään näitä “mahdollisuuksien kohteita”, ja sellaisena ajatus Villa Ryselinistä lopulta myytiin ensin itselle ja sitten vaimolle. Tämä innostui ajatuksesta.

– Katselimme ensin kotona talon kuvia ja ajattelimme, että kyllähän tuosta saisi kivan. Kun sitten tulimme paikan päälle, tunne vain vahvistui. Ikkunoiden koko, huoneiden korkeus ja talon valoisuus tekivät ison vaikutuksen, Moona sanoo.

Valolla tai katon korkeudella ei kokenutta remontoijaparia kuitenkaan sokaistu. Molemmat tiesivät, että edessä olisi massiivinen urakka.

Ennen kaupoille ryhtymistä piti myös käydä pitkiä keskusteluja kaupungin kanssa. Rakennuksen myymisen ehtona oli muun muassa se, että tontista solmitaan vuokrasopimus. Herrainmäellä on viisi asuintaloa, joista kahdella on 2050-luvulle asti ulottuva sopimus ilmaisesta tonttivuokrasta. Villa Ryselinin tontista maksetaan kuitenkin vuokraa, jonka suuruus selittyy paraatipaikalla.

– Yli tonni kuussa, Jesse Niittymäki vetää suuntaviivoja.

Suojeltu rakennus palaa lähemmäs alkuperäistä asuaan

Herrainmäki on asemakaavassa määritelty historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi puistoksi. Villa Ryselin on kukkulan muiden huviloiden tavoin julkisivultaan suojeltu rakennus, mikä tarkoittaa, että Niittymäet ovat joutuneet hyväksyttämään jokaisen rakennuksen ulkomuotoa koskevan suunnitelmansa.

Kaikelle on saatu lupa.

– Teemme maltillisia muutoksia, joista suurin on järven puoleiselle seinälle rakennettava parveke. Siinä on vanhojen valokuvien mukaan ennenkin ollut sellainen, Jesse Niittymäki sanoo.

Vaaleanvihreä maali vaihtuu lähempänä talon alkuperäistä väriä olevaan valkoiseen, ja järvenpuoleiselle seinälle rakennetaan takaisin parveke, joka siellä joskus on ollut. Erikoiset jugend-koristeet talon kulmissa saavat suojakseen pellit. Kuva: Anna Sirén / Yle

Tarkoituksena on palauttaa rakennus lähemmäs alkuperäistä ulkomuotoaan. Jugend-tyylisen talon yksityiskohtia varten ollaan valmiit näkemään vaivaa, ja esimerkiksi katonrajassa oleva päätykoriste kunnostetaan pieteetillä.

Kunpa joku olisi säästänyt kakluunin

Moona Niittymäki varoittaa astumasta rakennusjätteen keskellä naulaan kun kiipeämme sisään talon takaovesta. Tätä sisäänkäyntiä käytti aikoinaan palvelusväki. Saavumme kalusteista tyhjennettyyn vanhaan keittiöön. Huoneen aiemman käyttötarkoituksen paljastaa vielä palvelijoiden kutsunappirivistö seinällä. Ensi vuonna tällä paikalla on toimistokäyttöön soveltuva tila, ja Niittymäet rakentavat keittiönsä toisaalle.

Vuonna 1941 remonttimies jätti itsestään jäljen Villa Ryselinin seinähirteen. Kuva: Anna Sirén / Yle

Sisällä talossa kaikki on kesken. 70-lukua on revitty urakalla alas, ja levyjen alta on paljastunut paitsi vanhoja tapetteja, myös aiempien remonttimiesten nimikirjaimia.

Moona Niittymäki suree, ettei alkuperäistä säästettävää seinien ja ovien lisäksi juuri ole.

– Talossa on kuulemma aikoinaan ollut kolmetoista vanhaa tulisijaa. Olispa niistä jäljellä edes yksi.

Oman roolinsa talon pitkässä historiassa pariskunta näkee palauttajana. Vaikka sisustuksesta ei ole tarkoitus tehdä museota, halutaan rakenteet saada alkuperäiseen, hyvin hengittävään kuntoon. Tämä tarkoittaa lähtöpasseja lukemattomalle määrälle lasivillaa ja muovia.

– Hirsi- ja perinnekorjaamista on pitänyt opiskella. Kirjoja on luettu, ja olen myös keskustellut paljon perinnerakennusmestarin kanssa, Jesse Niittymäki sanoo.

Talo on päätetty laittaa kerralla kuntoon myös seuraavaa sukupolvea ajatellen.

– Haluamme tehdä tästä niin hyvän, että kun tämä aikoinaan jää tytöillemme, heidän ei tarvitse alkaa remontoida, Moona Niittymäki sanoo.

Seinälevyjen alta paljastuu vanhoja tapettikerroksia. Kuva: Anna Sirén / Yle

Parisuhdeaika on parhaimmillaan kun välissä on seinä

Niittymäet ovat tottuneita remontoijia, ja työssä tehtävistä ratkaisuista ollaan yleensä yhtä mieltä. Parisuhde voi urakan aikana parhaiten kun noudatetaan hyväksi havaittua kaavaa.

– On parempi että toinen on toisessa huoneessa ja toinen toisessa. Silloin yhteistyö sujuu, Jesse Niittymäki virnistää.

Helpottuuko remontin tekeminen yhdessä sitä mukaa kun siitä kertyy kokemusta?

– Enpä tiedä, ei välttämättä, Moona nauraa.

Talon vanhasta keittiöstä tulee aikanaan toimisto. Yläkertaan pariskunta kaavailee jonkinlaista majoitustoimintaa. Kuva: Anna Sirén / Yle

Yhteistä haavetta tässä kuitenkin toteutetaan. Muutto on vielä kaukana, mutta Villa Ryselin on parin mielessä koko ajan.

– Kotona talosta jutellaan iltaisinkin. Nuorempi tytär sanoi jossain kohtaa, että nyt riittää, Moona Niittymäki kertoo.

Huvilalla on pitkä historia. Moona Niittymäki jutteli taannoin puhelimessa lapsuutensa talossa asuneen henkilön kanssa. “Hän muisteli upeita näkymiä parvekkeelta Näsijärvelle ja pihan ihania syreenipuskia. Hänen isänsäkin oli maalannut talon valkoiseksi.” Kuva: Anna Sirén / Yle

Villa Ryselin on 122-vuotias ja nähnyt paljon. Historiasta kertovat salaisuudet on todennäköisesti tyhjennetty jo aiempien vuosikymmenten työmailla, mutta jotain jäi Niittymäkienkin löydettäväksi.

– Kattoruoteita purettaessa löytyi vanha luoti, ja kellarissa oli tykinkuula, Jesse Niittymäki sanoo.

Mitä nykyiset omistajat aikovat piilottaa tulevaisuuden remontoijien riemuksi?

– Kyllä varmaan pitää nimikirjaimet laittaa johonkin hirteen. Täytyyhän perinnettä jatkaa.