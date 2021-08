Berliini haluaa välttää uuden traumaattisen koronasulun ja siksi koululaiset tekevät kolme pikatestiä viikossa

Arkea maailmalta: Saksan pääkaupungissa koulut alkavat tällä viikolla. Luvassa on odotettu paluu lähiopetukseen, mutta tarkoin varotoimin, kirjoittaa Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

BERLIINI Saksan pääkaupungissa Berliinissä koululaiset palaavat tällä viikolla lähiopetukseen tiukoin varotoimin.

Kaikki oppilaat joutuvat tekemään kolme koronapikatestiä viikossa ainakin ensimmäisen kolmen viikon aikana. Lisäksi kouluihin palataan maskit kasvoilla.

Huolena on deltamuunnoksen lisäksi se, että lomilta palaavat perheet tuovat mukanaan tartuntoja. Tartuntamäärät ovat vielä maltillisia, mutta kasvussa.

Berliinissä on tällä hetkellä selvästi matalampi ilmaantuvuus kuin Helsingissä, mutta Saksassa eletään jo nyt koronapassitodellisuuden aikaa.

Siihen kuuluu jatkuva testaaminen, jos taskussa ei ole todistusta täydestä rokotesarjasta tai taudin sairastamisesta. Ravintolaan tai moniin vapaa-ajan viettopaikkoihin ei pääse sisään ilman todistusta.

Berliini on kirjaimellisesti täynnä koronatestausasemia. Virallisia pikatestejä tehdään ravintoloiden ovilla, kulmakioskeissa, suljettujen yökerhojen baaritiskeillä ja kadulle raahatuissa testikonteissa. Pikatesti on toistaiseksi Berliinin asukkaille maksuton.

Saksan pääkaupungissa aikuisväestöstä on täysrokotettu jo yli puolet eli testien tarve vähenee rokotuskattavuuden lisääntyessä. Täysrokotus korvaa päivänpäällisen pikatestin, jos sellaista jossain vaaditaan.

Sen sijaan valtaosalta lapsista puuttuu vielä rokotesuoja. Saksa päätti viime viikolla tarjota rokotteita kaikille yli 12-vuotiaille lapsille, kun aiemmin tästä ikäryhmästä rokotettiin lähinnä riskiryhmäläisiä.

Tätä nuoremmille rokotetta ei ole vielä hyväksytty. Siispä koululaiset joutuvat sietämään jatkuvaa testaamista.

Koululaiset tekevät testit kouluissa yhdessä mutta itse. Tikun ei pikatesteissä tarvitse yleensä mennä yhtä syvälle kuin tarkemmassa PCR-testissä. Tarjolla on myös testejä, joissa näyte otetaan suusta tai syljestä.

Opiskelija tekee koronapikatestiä Freiherr vom Stein -koulussa Bonnissa Saksassa, 17. toukokuuta. Kuva: Ina Fassbender / Getty Images

Saksa pyrkii välttämään viime talven ja kevään kovan sulun ja pitämään testien avulla koulut auki. Ei ole mitään varmuutta, että sekään riittää.

Viranomaisilla on iso vastuu, sillä Saksassa on koulupakko eikä Suomen tavoin pelkkää oppivelvollisuutta. Kun Berliinin viranomaiset päättävät lähiopetukseen paluusta, kouluun on mentävä, vaikka vanhempien mielestä se ei olisi turvallista.

Saksassa on paljon huolta koronan pitkittyneestä muodosta, johon myös lapsia on sairastunut. Der Spiegel -viikkolehti on nimennyt sen uudeksi kansanterveysongelmaksi.

Silti koulunalku tuntuu kuin uudelta vapauden ajalta. Viime talvi ja kevät olivat Saksassa suorastaan traumaattisia kuukausia jatkuneen sulun vuoksi.

Harrastukset olivat jäissä ja moni lapsi jumissa vaikeissa kotioloissa. Saksa on digitaalisuudessa niin pahasti takamatkalla, että etäopetus tarkoitti usein itseopiskelua.

Berliinissä moni opettaja sai vasta pandemian myötä ensimmäisen työsähköpostiosoitteen.

Koulujen alku onkin Berliinissä juhlaviikko.

Tavallisestikin ensimmäisen luokan ensimmäinen koulupäivä on berliiniläislapsille suuri juhla. Ekaluokkalaiset saavat lahjaksi tuutin muotoiset paketit täynnä karkkia ja lahjoja. Uutta koululaista juhlitaan isosti perheen ja kavereiden kanssa.

Perinne on loistava. Onko mitään parempaa syytä juhlia kuin se, että lapsi pääsee kouluun?

Keskellä pandemiaa lähiopetuksen arvo on todella tajuttu. Kun ekaluokkalaiset aloittavat koulun perinteisesti ensimmäisen kouluviikon lauantaina, Einschulung-juhlinta tuntuu entistä tärkeämmältä.

Kouluun pääsee ihan fyysisesti!

Perheemme ekaluokkalainen ei juuri mieti edessä odottavaa testirumbaa. Hän tottui jatkuvaan pikatestaamiseen jo eskarilaisena.

Enemmän kiinnostaa ensimmäistä päivää odottavan lahjatuutin sisältö ja tulevat kaverit. Niin kuin pitääkin.

