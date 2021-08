Sairaala vetoaa odottavia äitejä ottamaan koronarokotteen – TAYSin synnytyslääkäri: "Meillä ei riitä henkilökunta, jos tämä jatkuu tällaisena"

Rokottamattomia raskaana olevia on päätynyt delta-variantin takia TAYSissa osastohoitoon ja tauti on aiheuttanut ennenaikaisia synnytyksiä. THL on kesän alusta suosittanut, että raskaana olevat voivat halutessaan ottaa koronarokotuksen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan rokottamattomille odottaville äideille delta-variantti aiheuttaa kaksinkertaisen riskin sairastaa koronan vaikeampi tautimuoto. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle