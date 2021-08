Mikä on koronapassi, miten sitä käytettäisiin ja keneltä sitä vaadittaisiin? Yle kokosi vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin

Suomen koronapassina voisi toimia esimerkiksi EU:n koronatodistus, joka on kaikille saatavilla Omakannassa.

Millainen koronapassi tulisi käytännössä olemaan? Miten se teknisesti toteutettaisiin? Voitaisiinko passin käyttöä edellyttää myös lapsilta?

Valmistelun alla olevaan koronapassiin liittyy vielä monia askarruttavia kysymyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkaisemassa muistiossa (siirryt toiseen palveluun) on pohdittu passin käyttöönottamista "hyvin alustavasti" ja lähinnä ministeriön toimialan eli elinkeinoelämän osalta.

Yle kävi läpi muistion ja kysyi oikeusoppineiden näkemyksiä passiin liittyvistä ratkaisemattomista kysymyksistä.

Mikä on koronapassi?

Koronapassilla tarkoitetaan todistusta, joka kertoo, onko passin omistaja rokotettu, onko hän sairastanut hiljattain koronan tai onko hänellä tuore negatiivinen testitulos.

Käytännössä jokaisella suomalaisella on jo tällaiset todistukset Omakannassa. Siellä on EU:n koronatodistus, joka on alun perin laadittu helpottamaan matkustamista.

Ministeriöt pohtivat nyt, olisiko Omakannasta saatavaa koronatodistusta mahdollista ottaa käyttöön kansallisena koronapassina, joka oikeuttaisi pääsyn esimerkiksi kulttuuri- tai yleisötapahtumiin ilman rajoituksia.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen huomauttaa, ettei yrityksiä ja muita palveluiden tarjoajia voisi pakottaa vaatimaan asiakkailtaan koronapassin esittämistä.

Ainakaan tämänhetkisessä tilanteessa yrityksiä ja tapahtumajärjestäjiä ei myöskään voisi rangaista, vaikka nämä eivät edellyttäisi sisäänpääsemiseksi koronapassia.

– Koronapassin vaatiminen pohjautuisi lähtökohtaisesti vapaaehtoisuuteen, ellei koronan torjunta edellytä kokoontumisen ehdoksi passin käyttöä. Tästä pitäisi päättää erikseen aluekohtaisesti ja lakiperusteisesti, Voutilainen painottaa.

Suomessa on mahdollista valmistella myös muunlaista kuin EU:n koronatodistukseen perustuvaa koronapassia. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa muistiossaan, että mikäli EU:n koronatodistus voitaisiin ottaa käyttöön kansallisena koronapassina, tämä nopeuttaisi huomattavasti järjestelmän käyttöönottoa.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen ei pidä koronapassia kovin toimivana ratkaisuna epidemian selättämisessä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Miten passi toteutettaisiin teknisesti?

Mahdollisen koronapassin toteutustapa ja yksityiskohdat ovat vielä auki.

Esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa on käytössä mobiilisovellus, josta yritykset tarkastavat koronapassin oikeellisuuden. Ainakin Tanskassa todistuksen voi näyttää myös paperilta yhdessä henkilötodistuksen kanssa.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen sanoo, ettei pelkkä koronapassi tulisi yksistään riittämään, vaan sen lisäksi passin esittäjän pitäisi todistaa henkilöllisyytensä. Voutilaisen mielestä olisikin tarpeen pohtia, tarvitaanko fyysistä koronapassia ylipäätään.

– Ainakaan valokuvallinen koronapassi ei missään nimessä tulisi kyseeseen. Se olisi mahdotonta toteuttaa jo pelkästään aikataulullisista syistä.

TEM:n muistiossa sanotaan, että valmistelun avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi passin tarkistamisen tekninen ratkaisu ja se, kenelle kustannukset mahdollisista laitehankinnoista kohdistuisivat. Jos koronapassi olisi sovelluksesta esitettävä QR-koodi, yrityksillä pitäisi olla laitteet, joilla koodeja luetaan.

– Pitäisi arvioida, millaisia kustannuksia muodostuisi ja olisivatko ne kohtuullisia. Sinällään viiva- tai QR-koodin lukijaohjelmistoja on saatavissa jopa ilmaiseksi kännykkään, Voutilainen kertoo.

Mitä palveluita passi voisi koskea?

Passi ei voisi koskea julkisia palveluita tai tiloja, koska niiden pitää olla kaikkien saatavilla. Toteutuessaan passi rajattaisiin tiettyihin yksityisiin palveluihin.

TEM katsoo muistiossaan, että passin käyttö tulisi olla mahdollisimman suppeaa. Käyttö olisi perusteltua niissä tapauksissa, joissa passi auttaisi lieventämään nykyisiä rajoituksia ja välttämään uusien ja tiukempien rajoitusten käyttöönottoa.

Ministeriön mukaan passia voitaisiin käyttää etenkin tapahtuma-, kulttuuri- ja viihdealalla, joka on kärsinyt rajoituksista merkittävästi. Jos passi otettaisiin käyttöön näillä aloilla, se voisi tarkoittaa, että passi pitäisi näyttää, jos haluaa esimerkiksi museoon, elokuvateatteriin, konserttiin tai festivaaleille.

TEM pitää passin käyttöä mahdollisena myös ravintoloissa, jos toisena vaihtoehtona olisi nykyisten rajoitusten kiristäminen. Lisäksi muistiossa todetaan, että jos koronapassi otettaisiin käyttöön, voisi sen käyttöä harkita myös muussa toiminnassa, kuten yliopisto-opetuksessa.

Vaasan yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Niina Mäntylän mielestä tälle ei vielä löydy voimakkaita perusteita.

– Tiloja pystytään rajaamaan ja opiskelijoita jakamaan pienempiin ryhmiin hybridiopetuksella.

Mäntylä huomauttaa, että opiskelijat tapaavat toisiaan myös koulun ulkopuolella, esimerkiksi opiskelijatapahtumissa.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen mukaan koronapassin käyttö korkeakouluissa "tuskin olisi sen väärti", koska luentoja voidaan järjestää netissä sen aikaa, kun on tarpeen.

Voutilainen alleviivaa, että opintoihin saattaa kuulua myös osioita, joissa edellytetään kontaktiopetusta. Koronapassin käyttäminen korkeakouluissa olisi käytännön järjestelyjen kannalta hankalaa, koska rokotetta ei voi pakottaa ottamaan eikä kaikkien ole sitä terveyssyistä mahdollista ottaa.

– Ei kuulosta oikeansuhtaiselta ajatukselta, että opiskelijan pitäisi käydä joka toinen päivä koronatestissä päästäkseen mahdollisesti välttämättömään lähiopetukseen.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä toteaa, että koronapassilla tulisi olla selkeä ikäraja. Kuva: Niina Mäntylä / Vaasan yliopisto

Vaadittaisiinko lapsilta koronapassia?

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoi Talouselämälle (siirryt toiseen palveluun) olevansa huolissaan siitä, että koronapassiin liittyvässä keskustelussa on unohdettu lapset.

Parhaillaan hallitus valmistelee asetusta rokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaisiin. Asetus tulisi voimaan ensi maanantaina. Riskiryhmiin kuuluvista 12–15-vuotiasta on rokotettu noin 25–30 prosenttia.

Apulaisprofessori Niina Mäntylä on sitä mieltä, että koronapassilla tulisi olla selkeä ikäraja.

– Sellaista tilannetta ei voi tulla, että lapset eivät pääsisi vanhempien kanssa esimerkiksi ravintolaan. Kyllä perheiden tulee voida liikkua yhdessä, Mäntylä sanoo.

Hänen mielestään olisi selkeintä, ettei koronapassia edellytettäisi alle 12-vuotiailta.

– Ikärajoituksen tulisi riippua siitä, mihin ikäryhmiin saakka rokotuksia ulotetaan, Mäntylä huomauttaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan alle 12-vuotiaiden rokottaminen ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa.

Mäntylän mukaan iso ratkaistava kysymys on, voitaisiinko koronapassia edellyttää lasten ja nuorten harrastuksissa.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen puolestaan muistuttaa, että myös lapset voivat yhtä lailla kantaa ja tartuttaa koronavirusta.

– Jos lapset kuitenkin pääsisivät vanhempiensa kanssa tapahtumiin, heräisi kysymys, mihin tällaista koronapassia sitten tarvitaan, Voutilainen toteaa.

Hän mainitsee tämän ristiriidan olevan yksi niistä asioista, joiden vuoksi on pohdittava, onko koronapassi ylipäätään välttämätön toimenpide.

Voutilaisen arvion mukaan koronapassin käyttöönoton valmistelu veisi joka tapauksessa kuukausia.

