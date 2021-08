Tähkä-ärviä on merenlahtien vitsaus – pohjaan asti kasvanut verkosto voi estää pääsyn mökille

Oma mökkiranta tai veneväylä voi kasvaa yllättäen umpeen. Asialla voi olla salakavalasti lisääntyvä uposkasvi tähkä-ärviä.

Tämän on huomannut rymättyläläinen Pekka Viljainen, jonka rannassa tähkä-ärviä on ollut riesana noin kymmenen vuoden ajan.

Viljainen nostaa ärviöitä esiin isolla haravalla. Hän tietää jo, miten kasvi pitää poistaa.

– Tätä ei saa niittää, vaan se on kauhottava juurineen esiin. Kasvissa on harmaa juuri, joka pitää saada pois. Ulkonäöltään tähkä-ärviä näyttää vähän tilliltä, mutta lehdet ovat piikikkäät, esittelee Viljainen saalistaan.

Noin viisi metriä laiturin portaiden edustalta tähkä-ärviä on jo ruokottu pois, mutta laiturin sivulta haravaan tarttuu vielä melkoinen annos.

Naantalin Rymättylässä toimiva Nuikonlahden vesiensuojeluyhdistys on lähtenyt taisteluun tähkä-ärviää vastaan. Viljainen on yhdistyksen varapuheenjohtaja. Yhdistys on saanut kunnostushankkeelleen noin 10 000 euron rahoituksen Varsinais-Suomen ely-keskukselta ja Saaristomeren suojelurahastolta.

Ulkonäöltään tähkä-ärviä muistuttaa tilliä, mutta se on sitkeä ja piikikäs. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Erikoisalus imee kasvin pois

Tähkä-ärviän poistossa eivät pelkät haravat riitä, vaan apuun on kutsuttu Clewatin tähkä-ärviän poistoon tarkoitettu alus, joka imee kasvin sisäänsä.

Alusta on kehitetty noin kymmenen vuoden ajan, ja sille on kysyntää myös maailmalla. Seuraava muovinkeräysalus lähtee kohta Filipppiineille kolmeksi vuodeksi.

Kokkolan Potin sataman tähkä-ärviäkasvustoja on poistettu aluksella muutamien vuosien ajan. Tulokset ovat olleet toivotun suuntaisia, eli kasvustot ovat taantuneet.

Clewat Oy:n alus on räätälöity tähkä-ärviän poistoon. Yritys tekee myös muovinkeruuta vesistöistä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kotimaan myynnistä vastaava myyntipäällikkö Jukka Tammi kertoo, että tähkä-ärviä on heidän havaintojensa mukaan ongelma varsinkin Saaristomerellä, Turun seudulla, Merikarvialla ja Kokkolan alueella. Tähkä-arviä on vienyt tilaa muilta vesikasveilta.

– Alus on kehitetty tähän hommaan. Se imee kasvin säiliöön ja säiliö tyhjennetään maihin. Menetelmämme on tietojemme mukaan poikkeava verrattuna muihin. Imussa on se etu, että kasvin kaikki irtoavat osat imeytyvät kokonaan mukaan, kertoo Tammi.

Vesikasvien poisto ajoittuu heinäkuun puolivälistä syyskuun loppuun. Rymättylän hanke on kokeilu, jonka aikana yritys puhdistaa aluetta ja auttaa mökkiasukkaita.

Maalivahtilegenda Jukka Tammi on löytänyt uuden uran kasvien maailmasta toisen kiekkomiehen, toimitusjohtaja Keijo Säilynojan yrityksestä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Takavuosien maalivahtilegenda Jukka Tammi on työskennellyt yrityksessä noin vuoden ajan toimitusjohtaja Keijo Säilynojan kanssa. Myös hän on entinen kiekkoilija.

– Tämä on kiehtova maailma, saa tehdä jotain merkityksellistä. Seuraavaksi kalusto suuntaa Laitilaan torjumaan kanadanvesiruttoa yhdeltä järveltä, kertoo Tammi.

Tähkä-ärviä Ärviät ovat monivuotisia uposkasveja

Ne kasvavat vesistöjen pohjalla

Tähkä-ärviä viihtyy kohtalaisen suojaisissa, mutta myös melko avoimissa paikoissa koko Itämeressä

Se tarvitsee hiekkaa tai muuta pehmeää ainesta kiinnittymisalustaksi

Tähkä-ärviä lisääntyy osittain suvuttomasti hajaantuneista osista, osittain suvullisesti

Ärviöitä tunnetaan maailmanlaajuisesti noin 40 lajia, Suomessa niitä on neljää lajia Lähde: Luontoportti.com

Tähkä-ärviä lisääntyy pienistäkin paloista

Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka on innoissaan, että tähkä-ärviää päästään poistamaan myös Naantalin Rymättylässä.

Tähkä-ärviän runsastumisesta ja yleistymisestä on tullut tietoja monin paikoin Suomen rannikkoalueilta.

Valonian vesiasiantuntija Jarkko Lekan mukaan kasvien poistoa pitää tehdä varovasti, jotta luonnon tasapaino säilyy. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Tähkä-ärviä vaikuttaa lisääntyneen erityisesti matalissa ja suojaisissa merenlahdissa, joissa on pehmeä muta- tai liejupohja, ja jotka ovat ainakin kohtalaisen reheviä. Tähkä-ärviä on Suomessa alkuperäinen ja vakiintunut laji, eikä siis kuulu vieraslajeihin, kertoo Leka.

Jarkko Leka vahvistaa Pekka Viljaisen tiedot, että kasvi pitää saada pois kokonaan, juuria myöten. Kasvi voi lähteä leviämään versonpalasista uudestaan, ja levitä esimerkiksi veneiden potkureissa ja ruoppauksen seurauksena.

Tutkittua tietoa tähkä-ärviän runsastumisen syistä Suomessa ei ilmeisesti ole.

– Tällä hetkellä arvioidaan, että tähkä-ärviä hyötyisi matalien merenlahtien vähittäisestä rehevöitymisestä, ja kenties myös ilmastonmuutoksen myötä lämpenevästä merivedestä ja kasvukauden pidentymisestä.

Todennäköisesti taustalla voi olla useita muitakin syitä ja runsastuminen voi johtua monesta asiasta.

– Toisaalta joillakin uposkasveilla voi olla voimakkaita ajallisia kannanvaihteluja, eli runsaskasvista vuotta saattaa seurata vähäkasvinen vuosi. Tähkä-ärviän osalta en ole itse kuullut olevan tällaista vuosien välistä kannanvaihtelua, pohtii Leka.

Rymättylässä tehdään seurantaa jatkossa

Nuikonlahden vesiensuojelyhdistys aikoo jatkaa hankettaan Rymättylässä seuraavina vuosina.

Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan, miten poisto sujuu ja onko sillä pysyviä vaikutuksia. Sitten hankitaan lisää rahoitusta ja kutsutaan poistoalus uudelleen Naantaliin.

– Kävin viime torstaina kartoittamassa seuranta-alueita. Poistamme tähkä-ärviää yhdeltä alueelta ja vertaamme vaikutusta ensi kesänä alueeseen, josta ärviää ei ole poistettu, kertoo Jarkko Leka.

Leka huomasi, että vesi on alueella aika sameaa ja melko rehevää. Hän ymmärtää, että kasvi aiheuttaa hankaluuksia virkistyskäytölle.

Vesiasiantuntija kehottaa kuitenkin varovaisuuteen. Hän muistuttaa, että ihmisen on vaikea hallita luontoa. Täytyy miettiä, mistä kasvia on syytä poistaa ja missä se haittaa eniten. Tällaisia ovat esimerkiksi veneväylät ja uimarannat.

– Jokainen rannanomistaja huolehtii omasta rannastaan. Tähkä-ärviää voidaan poistaa juurineen pitkävarsisella haravalla, kannustaa Leka.

Alla olevalta videolta voit katsoa tähkä-ärviän poistoa Kokkolan vesillä syyskuussa 2020.

