Tulipalot jatkavat riehumistaan Välimerellä – IPCC:n tuleva raportti ennustaa alueesta ilmastonmuutoksen kriisipesäkettä

Kreikassa ja Turkissa tuhannet ihmiset ovat viime viikkoina kärsineet yli 40 asteen helteistä ja joutuneet pakenemaan ennätyksellisen laajoja maastopaloja.

Uutistoimisto AFP on saanut haltuunsa YK:n hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tulevan raportin luonnoksen, jossa maalataan synkkää kuvaa Välimeren tilanteesta ilmastokriisin edetessä.

Välimeren maissa asuu yli puoli miljardia ihmistä, jotka tulevat kärsimään yhä enemmän lämpöaalloista, kuivuudesta ja maastopaloista. Raportin mukaan Välimerestä on kovaa vauhtia tulossa yksi "ilmastonmuutoksen kriisipesäkkeistä".

Mikä on maastopalojen tilanne?

Perjantaina Kreikassa tuhannet jättivät kotinsa Ateenan lähellä maastopalojen vuoksi. Viranomaiset määräsivät evakuoinnit pääkaupungin pohjoispuolelle, sillä Parnitha-vuoren rinteillä maastopalot ovat syttyneet uudelleen.

Lisäksi satoja evakuoitiin laivoilla Evian saarelta. Pelastusviranomaisten mukaan yhteensä 631 ihmistä on haettu saaren kolmelta rannalta torstaista lähtien.

Ateenassa ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa myrkyllisten savupilvien vuoksi. Kuumuuden, maastopalojen ja kovien tuulten vuoksi suurjännitejohtoja on räjähdellyt ja savupilviä on syntynyt.

Kreikassa on meneillään neljäs päivä, kun maastopalot ja helteet ovat korventaneet maata.

Naapurimaassa Turkissa on jo toista viikkoa yritetty sammuttaa pahoja maastopaloja ja kymmeniätuhansia on evakuoitu kodeistaan. Italiassa tuulet ovat tällä viikolla vahvistaneet laajoja maastopaloja Sisilian alueella.

Mitä raportti ennustaa?

AFP:n julkaisemat otteet IPCC:n tulevasta raportista ovat karua luettavaa. Välimeren maissa lämpötilojen odotetaan kohoavan enemmän kuin keskimäärin maailmassa.

Välimeren eurooppalaisissa maissa palaneiden metsien alue uhkaa kasvaa 87 prosentilla nykyisestä, mikäli Maan keskilämpötila nousee kaksi celsiusastetta ja jopa 187 prosenttilla jos lämpötila nousee kolmella asteella. Tähän mennessä lämpötila on noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan nähden.

Kuivuus ja kuumuus ei myöskään tiedä hyvää alueen taloudelle, joka on pitkälti riippuvainen maataloudesta, kalastuksesta ja turismista.

Yhtäällä vesipula tulee koettelemaan ihmisiä, kun taas toisaalla rannikot tulvivat entistä enemmän.

Myös lähes sadan miljoonan ihmisten terveys tulee olemaan kuumien lämpötilojen myötä vakavasti uhattuna tulevina vuosikymmeninä.

Onko Välimeren mailla toivoa?

Tuleva IPCC-raportti on kaikkien aikojen kattavin selvitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäri maailmaa. Sen mukaan ainoa mahdollisuus välttää suurimmat katastrofit on rajoittaa ilmaston lämpeneminen enintään kahteen asteeseen, mikä on myös Pariisin ilmastosopimuksen tavoite.

– Silloin Välimeren rannikkoasutukset, kulttuuriperintökohteet sekä maan ja meren ekosysteemit pysyvät todennäköisesti enimmäkseen elinkelpoisina, raportissa sanotaan.

University College Londonin luonnonkatastrofeihin ja terveyteen erikoistunut professori Ilan Kelman sanoo AFP:lle, että hallituksilla on mahdollisuuksia toimillaan vähentää tulvien ja tulipalojen riskejä.

Asutusta voidaan rakentaa vähemmän tulva- ja tulipaloriskialueille, metsänhoitoa voidaan kehittää ja evakuointisuunnitelmia parantaa.

– Kuumuus on eri asia. Ilmastonmuutos on ajamassa ihmisiä tilanteeseen, jossa ei voi enää selvitä, Kelman sanoo.

– Jotta sellaisessa kuumuudessa selviäisi, ihmisten pitäisi olla vuorokauden ympäri ilmastoiduissa sisätiloissa. Ei ihmisillä ole varaa sellaiseen, ja siitä seuraisi myös sähkökatkoksia. Ainoa keino on pysäyttää ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.

Lue myös:

Maastopalot runtelevat Kreikan mannerta ja saaria – Asiantuntija: ”Emme ole vielä nähneet pahimpia paloja”

Etelä-Eurooppaan odotetaan alkuviikosta jopa 44 asteen helteitä – Turkissa, Italiassa ja Kreikassa maastopalojen sammutustyöt eivät lopu

Äärimmäiset lämpöaallot, nälänhätä, vedenpuute, tulvat – Ilmastopaneeli varoittaa tulevassa raportissaan ilmastonmuutoksen synkistä vaikutuksista